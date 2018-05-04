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Почему надежды "повторить Ереван в Москве" не сбудутся

08:0004.05.2018
(обновлено: 08:01 04.05.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНикол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа СаргсянаНикол Пашинян на митинге в Ереване в связи с отставкой премьер-министра Сержа Саргсяна
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Андраник Мигранян, для РИА Новости

Массовые выступления в Ереване против вступления Сержа Саргсяна в должность премьера, его отставка под давлением улицы и осуществляемое на наших глазах назначение премьером демагога толпы Никола Пашиняна, оседлавшего протестные выступления для достижения своих амбициозных целей, вызвали в России в среде антисистемной оппозиции надежды. Речь идет о надеждах на то, что им удастся в России повторить произошедшее в Армении. С этой целью они планируют организовать массовые выступления как в Москве, так и по всей стране 5 мая — фактически накануне инаугурации В. В. Путина.

Зная политическую ситуацию как в России, так и в Армении не понаслышке (за последние тридцать лет изнутри как участник наблюдал, изучал и анализировал политические процессы в обеих странах), хотел бы предупредить не в меру впечатлительных сторонников "бархатных" и иных экзотических революций: между политической ситуацией в Армении и России существуют колоссальные качественные различия.

Участники митинга в Ереване
© AP Photo / Sergei Grits
Евросоюз призвал все стороны в Армении избегать конфронтации
Во-первых, армянским властям за последние почти тридцать лет не удалось остановить большой отток населения. Этот процесс наблюдается везде на постсоветском пространстве, но особенно чувствителен в Армении. Страна находится в экономической блокаде и в состоянии войны с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Решения этой проблемы в обозримой перспективе не предвидится, поэтому многие голосуют ногами и уезжают кто куда в поисках хлеба, безопасности и будущего для своих детей. Ситуация усугубляется тем, что заводы, научные институты, лаборатории и иные объекты народного хозяйства, оставшиеся в наследство от Советского Союза, оказались невостребованы и были закрыты или превращены в торгово-складские помещения. Новая экономика в сфере IT находится в процессе становления. Огромные бюджетные деньги уходят на содержание армии, большой по меркам этой маленькой страны, призванной обеспечивать безопасность Армении и Нагорного Карабаха. И последнее в этом ряду (но не по значимости) — характерные для всего постсоветского пространства коррупция, непотизм, монополии, которые душат малый и средний бизнес.

© AP Photo / PAN / Aram KirakosyanПолицейские блокируют путь оппозиционерам, протестующим против перехода бывшего президента на пост премьер-министра в Ереване, Армения
© AP Photo / PAN / Aram Kirakosyan
Полицейские блокируют путь оппозиционерам, протестующим против перехода бывшего президента на пост премьер-министра в Ереване, Армения

Недавно я был в двух самых благополучных бывших советских республиках — Эстонии и Литве. Это совпало с началом массовых митингов в Ереване. На моих публичных выступлениях спрашивали о причинах массовых митингов. Я объяснил: в стране закрыты многие предприятия, люди не могут найти работу, страна в блокаде, народ недоволен, а у оставшегося населения накапливаются гнев и отчаяние. Мои слушатели отметили, что, хотя Литва и Эстония не находятся в блокаде и в состоянии войны, у них тоже исчезла почти вся промышленность, работы нет и молодежь массово выезжает в страны Западной Европы. Притом что обе страны являются членами Евросоюза и НАТО. Правда, это не может быть утешением для армян, вышедших на улицу: это свидетельство того, что все республики бывшего СССР испытывают колоссальные негативные последствия распада Союза и еще долго не смогут справиться с его последствиями. И это — факт, что бы ни говорили профессиональные демагоги и популисты, которым кажется, что все проблемы будут решены, как только их допустят к власти.

Кандидат в премьер-министры, лидер партии Елк Никол Пашинян на внеочередном заседании по выборам нового премьер-министра в парламенте Армении. 1 мая 2018
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении
Во-вторых, притом что многие негативные моменты, имеющие место в Армении, присутствуют в экономической и социально-политической жизни России, за годы путинского президентства произошли серьезные изменения не только в социально-экономической, но и в политической сфере, общественных настроениях. Накануне прошлых президентских выборов в России также многим казалось, что поддержка народом власти существует лишь на бумаге, а не в реальной жизни, и что государственные институты власти и элиты весьма аморфны и неэффективны. Первые массовые антипутинские выступления у толпы создали ошибочное впечатление, что еще чуть-чуть можно надавить — и власть рухнет. И толпа с Болотной площади и проспекта Сахарова внесет своих вождей в Кремль на царство. Но именно тогда выяснилось,что российская власть и общество оказались в качественно ином состоянии, чем в Грузии, на Украине и в других странах, где улица пыталась взять власть, минуя законы. Оказалось, что властные институты были настолько эффективны, что не допустили, чтобы толпа захватила центральные площади и заблокировала работу государственных органов. Мало того, тысячам антивластных митингующих власти противопоставили еще более масштабные митинги своих сторонников. Это значило, что несистемная оппозиция проиграла улицу. 

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСторонники оппозиционного политика Алексея Навального во время митинга на Болотной площади
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального во время митинга на Болотной площади

Как властные институты, так и элитные группы в своем подавляющем большинстве поддержали Путина. Это все происходило за несколько лет до Крыма, когда в СМИ были все еще очень сильны позиции либералов-западников и они были весьма агрессивны. После Крыма, Донбасса и Сирии же как в общественном сознании, так и в политической сфере и в СМИ практически доминируют патриотические настроения и массовая поддержка власти населением, что было продемонстрировано на мартовских выборах президента России. И последнее, почему попытки надавить на Путина с целью сорвать инаугурацию и захватить власть сегодня куда более эфемерны, чем в 2012 году. Очевидно, что сегодня властные институты более консолидированны. При всех внешних санкциях мы наблюдаем не раскол, а консолидацию народа и власти, элит и власти.

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян перед встречей с членами парламента в Ереване. 30 апреля 2018
© AFP 2018 / Karen Minasyan
Пашинян заявил, что хочет сформировать в Армении правительство согласия
Никто не может сказать достоверно, как долго это будет продолжаться, но в обозримой перспективе это факт. Никогда в массмедиа либералы-западники и антипутинисты не занимали таких маргинальных позиций, как сейчас. Раньше считалось, что если ты умный, интеллигентный, рукопожатный — ты должен быть против власти в России, да и против самой России в самом глобальном смысле этого слова. Сегодня либералы-западники теряют свое влияние на общество не потому, что их не пускают на центральные каналы ТВ. Они проигрывают потому, что многие умные, талантливые интеллектуалы считают за честь защищать власть и ценности своей страны в глобальной конфронтации как с внутренними, так и с внешними оппонентами.

И самое последнее: поражение властей в Ереване объясняется тем, что, в отличие от России, там властям не удалось мобилизовать в еще больших масштабах своих сторонников, не удалось отобрать улицу и площади у толпы, руководимой демагогами, не удалось консолидировать элиты. Это привело к тому, что вчерашние попутчики примкнули к лидеру улицы.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники лидера оппозиции в Армении Никола Пашиняна на площади Республики в Ереване

А главное, власти в Армении полностью проиграли информационную борьбу. Провластные СМИ оказались весьма вялыми и беззубыми, а в интеллектуальном отношении просто убогими. Как, впрочем, и организаторы и руководители этих провластных СМИ.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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armyan
Москва не ереван. Здесь из порвут как тузик грелку. С братками лично приеду.
08:19
04.05.2018
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