Почему надежды "повторить Ереван в Москве" не сбудутся

Андраник Мигранян, для РИА Новости
Массовые выступления в Ереване против вступления Сержа Саргсяна в должность премьера, его отставка под давлением улицы и осуществляемое на наших глазах назначение премьером демагога толпы Никола Пашиняна, оседлавшего протестные выступления для достижения своих амбициозных целей, вызвали в России в среде антисистемной оппозиции надежды. Речь идет о надеждах на то, что им удастся в России повторить произошедшее в Армении. С этой целью они планируют организовать массовые выступления как в Москве, так и по всей стране 5 мая — фактически накануне инаугурации В. В. Путина.
Зная политическую ситуацию как в России, так и в Армении не понаслышке (за последние тридцать лет изнутри как участник наблюдал, изучал и анализировал политические процессы в обеих странах), хотел бы предупредить не в меру впечатлительных сторонников "бархатных" и иных экзотических революций: между политической ситуацией в Армении и России существуют колоссальные качественные различия.
Недавно я был в двух самых благополучных бывших советских республиках — Эстонии и Литве. Это совпало с началом массовых митингов в Ереване. На моих публичных выступлениях спрашивали о причинах массовых митингов. Я объяснил: в стране закрыты многие предприятия, люди не могут найти работу, страна в блокаде, народ недоволен, а у оставшегося населения накапливаются гнев и отчаяние. Мои слушатели отметили, что, хотя Литва и Эстония не находятся в блокаде и в состоянии войны, у них тоже исчезла почти вся промышленность, работы нет и молодежь массово выезжает в страны Западной Европы. Притом что обе страны являются членами Евросоюза и НАТО. Правда, это не может быть утешением для армян, вышедших на улицу: это свидетельство того, что все республики бывшего СССР испытывают колоссальные негативные последствия распада Союза и еще долго не смогут справиться с его последствиями. И это — факт, что бы ни говорили профессиональные демагоги и популисты, которым кажется, что все проблемы будут решены, как только их допустят к власти.
Как властные институты, так и элитные группы в своем подавляющем большинстве поддержали Путина. Это все происходило за несколько лет до Крыма, когда в СМИ были все еще очень сильны позиции либералов-западников и они были весьма агрессивны. После Крыма, Донбасса и Сирии же как в общественном сознании, так и в политической сфере и в СМИ практически доминируют патриотические настроения и массовая поддержка власти населением, что было продемонстрировано на мартовских выборах президента России. И последнее, почему попытки надавить на Путина с целью сорвать инаугурацию и захватить власть сегодня куда более эфемерны, чем в 2012 году. Очевидно, что сегодня властные институты более консолидированны. При всех внешних санкциях мы наблюдаем не раскол, а консолидацию народа и власти, элит и власти.
И самое последнее: поражение властей в Ереване объясняется тем, что, в отличие от России, там властям не удалось мобилизовать в еще больших масштабах своих сторонников, не удалось отобрать улицу и площади у толпы, руководимой демагогами, не удалось консолидировать элиты. Это привело к тому, что вчерашние попутчики примкнули к лидеру улицы.
А главное, власти в Армении полностью проиграли информационную борьбу. Провластные СМИ оказались весьма вялыми и беззубыми, а в интеллектуальном отношении просто убогими. Как, впрочем, и организаторы и руководители этих провластных СМИ.