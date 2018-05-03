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Крым готовят к покорению Украины. Но он еще не готов

08:0003.05.2018
(обновлено: 10:02 04.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкСевастопольСевастополь
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш на днях возмутился здоровым цинизмом своих сограждан, которые продолжают вовсю отдыхать в "оккупированном" Крыму.

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России?" — выразился украинский министр.

Что тут можно сказать: против фактов не попрешь. Крым является одним из самых привлекательных туристических регионов России. Даже для украинцев, несмотря на массовую пропаганду того, как там плохо, официальную "всеукраинскую ненависть к стране-агрессору" и специально созданное по такому случаю целое министерство.

Безусловно, еще более привлекательным этот регион делают инфраструктурные и логистические изменения, в общем, вполне по отечественным меркам революционные. Уже открыт новый сверхсовременный терминал аэропорта Симферополя. Вот-вот откроется движение по ставшему еще до завершения строительства культовым Крымскому мосту.

И тем не менее и официальные власти региона, и эксперты весьма осторожны в ожиданиях. Так, несмотря на отдельные бравурные "вбросы" об ожидаемых едва ли не десяти миллионах отдыхающих, серьезные специалисты и ответственные чиновники осторожно говорят о небольшом росте до 5,5-6 миллионов человек. 

Над этим работают.

Девушка в одежде с авторским принтом крымского бренда уличной одежды Hook
© Фото из личного архива основателя бренда Гарри Хитрова
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В Крыму не только (вполне разумно) отложили эксперимент с введением "курортного сбора" на год, но и прикладывают усилия к снижению стоимости отдыха: поскольку до двадцати процентов стоимости путевки сегодня составляют налоги для объектов санаторно-курортного и туристического комплекса, крымские депутаты сейчас прорабатывают вопрос о снижении налоговой нагрузки на местный бизнес. И это несмотря на то, что бесплатный проезд по Крымскому мосту уже по факту позволит сэкономить примерно две тысячи рублей с автомашины тем трем миллионам туристов, которые в прошлые годы пользовались Керченской переправой и платили за нее по тысяче рублей с автомобиля в один конец.

Более того, как считают специалисты, мост может за счет логистики прилично снизить цены как на продукты питания, так и на многие другие необходимые в гостиничном бизнесе товары (постельное белье, бытовую химию и так далее). Это тоже неминуемо должно со временем привести к удешевлению сервиса.

Достаточно ли будет этого?

Честно говоря, вряд ли. 

Простейший пример: в прошлом году в Турции отдохнули четыре с половиной миллиона россиян, а в этом турецкие власти намерены увеличить показатель до шести миллионов. Причины понятны, мы налаживаем отношения с турками, никаких оснований для "сдерживающих мер" у российского государства как бы нет. И (если судить объективно) большую часть из этих полутора миллионов потенциальных отдыхающих, скорее всего, недополучит именно Крым.

Тюльпаны на выставке Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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А еще в этом году на российские рынки возвращаются египетские курорты. Очень активны греки, испанцы, Тунис и Кипр.
И вопрос не только в цене.

Просто тот же Сочи (не самый дешевый курорт на свете) сумел пройти довольно нелегкий и вполне системный маршрут и пришел к пониманию того, что российский турист ничем особенно не отличается от европейского. То есть ему необходим тот же стандартный набор услуг и уровень их качества. Я, немало поработавший с сочинскими предприятиями в свое время в качестве маркетолога, прекрасно помню, как мучились руководители сочинских предприятий, переобучая персонал. Вдалбливая им в головы, что к туристу надо относиться не как к "объекту обдирания", а как к гостю, который после отдыха должен захотеть обязательно прилететь сюда снова. Внедряя передовые на тот момент "европейские гостиничные стандарты" и часто приглашая для этого дорогих менеджеров-экспатов. В одном популярном сочинском отеле среди обязательных требований при приеме на работу некоторое время даже стояло условие, чтобы человек ранее никогда не работал ни в гостиничном бизнесе, ни в общепите.

Зато сейчас сервис в Сочи в массе своей вполне сопоставим со стандартными европейскими образцами плюс-минус обязательная местная специфика.

Крыму, перед которым подобных задач просто до сих пор никогда не стояло, решать эту системную проблему на ходу, разумеется, тяжело.

Крым — это, конечно, своеобразная "жемчужина в короне империи". И федеральный центр будет прилагать все усилия к тому, чтобы эту жемчужину привести в соответствие с образом.

Но одних государственных усилий тут будет все равно недостаточно.

Вид на Ялту со стороны Черного моря
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Дело в том, что дурное наследие, оставшееся в регионе после деградирующей Украины, касается не только инфраструктуры и, чего уж там говорить, качества управленческих кадров. Но и качества бизнеса, в том числе в туристической сфере. И его надо где-то улучшать, а где-то и радикально менять.

То, что это возможно, нам демонстрирует пример того же Сочи. Но если этого не сделать в самые кратчайшие сроки, то о росте туристических потоков останется только мечтать.

Тут важно понимать: государство поставило своей задачей рост благосостояния населения. Соответственно, проблему роста турпотока в Крым просто механическим снижением цен в среднесрочной перспективе решить все равно не удастся. Людям не свойственно жалеть деньги на отдых для себя и своей семьи. И выбирать они все равно будут не экономию на копейках, а качество, безопасность и комфорт. Пример не менее "райской" Абхазии тут более чем показателен (где при всей дешевизне ожидается снижение турпотока из-за недостаточного обеспечения безопасности путешествующих).

И поэтому крымскому туристическому гостиничному комплексу предстоит "убить в себе украинский бищнес".

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Комментарии
48 пользователей оставили 60 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Котов
Мне комфортнее отдыхать в Турции или в Таиланде. Дешевле и сервис на уровне. В России ценник не оправданно завышен.
09:02
03.05.2018
Павел Конев
Я живу на Украине . У меня был деловой партнер из Нижнего Новгорода , Доверял мне как себе . Было такое впечатление , что мы живем рядом . Галичан ...... Не буду писать что с этими надо сделать
08:57
03.05.2018
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