РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Конец "латвийской Швейцарии". Как США заставили Ригу отказаться от денег

08:0002.05.2018
(обновлено: 08:06 02.05.2018)
127143
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРига. Архивное фотоРига. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Владимир Веретенников, для РИА Новости

На днях глава латвийского правительства Марис Кучинскис заявил, что о Латвии как мосте между Востоком и Западом можно забыть. Больше нет и мечты о "Швейцарии на берегу Балтийского моря", признался он. РИА Новости рассказывает, почему эти фантазии были так популярны в Риге.

"Тихая заводь" для нерезидентов

Четверть века назад в Латвии конкурировали две концепции государства. Часть элиты, так называемые национальные романтики, хотели максимально дистанцироваться от России и русских. Они видели Латвию только в западном мире. Другие, прагматики, были настроены менее категорично. По их мнению, надо было воспользоваться преимуществами промежуточного положения Латвии между Россией и Западом, взять на себя роль посредника. Так и возникла мечта о "латвийской Швейцарии — "тихой заводи", куда потекут капиталы со всего света. И было время, когда казалось, что мечта сбывается.

Вид на Ригу. архивное фото
© Flickr / gato-gato-gato
Латвийский политик рассказал, почему премьер поддается на провокации

Состоятельные граждане и предприятия соседних государств, не желавшие хранить деньги в банках у себя дома, воспользовались услугами латвийских финансистов.

"В Латвии были банки, где нерезидентские вклады достигали 90 процентов всех депозитов, а в целом по отрасли доля вкладов нерезидентов многие годы превышает 50 процентов. Естественно, все это время обсуждалась и тема вывоза капитала в Латвию и легализации грязных денег. В какой-то момент в конце 90-х Латвия даже попала в список нежелательных офшоров российского Центробанка. И сегодня нерезиденты из России, Украины и других стран постсоветского пространства играют важную роль в банковской системе Латвии. На счетах нерезидентов сконцентрировано 53 процента всех вкладов или 12,4 миллиарда евро", — писала в 2016 году главный редактор латвийского делового журнала The Baltic Course Ольга Павук.

Не менее 80 процентов средств приходили из СНГ, прежде всего из России. Именно благодаря этому латвийские банки уверенно преодолели кризис 2008-2009 годов, демонстрировали многомиллионные прибыли. Однако многие зарубежные вклады были очень сомнительного происхождения. Проще говоря, в стране процветали финансовые "прачечные". Но власти Латвии такое положение дел устраивало. В 2012 году государственная Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) выпустила обращение, перечислив преимущества Латвии для нерезидентов: стабильность, географическое разнообразие клиентов местных банков, эффективное размещение активов. Страна-реципиент тоже не оставалась в проигрыше, получая налоговые поступления и создаваемые банками высокооплачиваемые рабочие места. Так, в 2011-м финансовое обслуживание нерезидентов принесло Латвии 1,7 процента от ВВП.

Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
Большая стирка. Как коррупция превращает Латвию в страну-изгоя

Временами латвийскую банковскую систему лихорадило. В 1995 году лопнул лидер латвийской финансовой отрасли — банк "Балтия". Спустя десятилетие с лишним страну потряс крах банка Parex. Основанный в 1992 году, Parex за пятнадцать лет превратился в мощную структуру с международной сетью подразделений и большим числом клиентов-нерезидентов. Но из-за глобального финансового кризиса ценные бумаги, в которые вкладывался банк, резко подешевели, а вкладчики массово забирали со счетов свои деньги. В ноябре 2008-го правительство приняло решение о национализации финансовой организации — затратив на ее спасение в итоге около миллиарда евро. А в конце 2011-го приказал долго жить банк Krājbanka, принадлежавший российскому бизнесмену Владимиру Антонову. Тогда неотъемлемой частью пейзажа латвийских городов стали длинные очереди к банкоматам и окошкам касс, где деньги выдавали крошечными порциями.

В 2016-м в Латвии был ужесточен закон "О предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма". В результате объемы иностранных вкладов существенно сократились. Кроме того, страна вступила в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Обязательство покончить с "прачечными" — одно из условий присоединения к ОЭСР. Там сильно критиковали Ригу за коррупцию в банковском секторе.

"Убили наше детище"

Флаги США в Риге
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
США грабят колонию: смерть "латвийского тигра" поможет бизнесу Ротшильдов

Но настоящий тектонический сдвиг случился в феврале 2018-го, когда драматически совпали два события. Во-первых, к обвиненному в вымогательстве взяток главе Банка Латвии Илмару Римшевичу явились с обыском. Во-вторых, латвийская государственная Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя решение Европейского центрального банка (ЕЦБ), запретила дебетовые операции с клиентскими счетами одному из крупнейших банков страны — ABLV. Руководство сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинило ABLV в отмывании средств. Американцы считали, что банк входил в цепочку передачи средств, шедших на финансирование северокорейской ядерной программы, а также был "прачечной" для денег, поступавших из Азербайджана, России и Украины.

В ABLV все это опровергли и упрекнули власти, принявшие информацию FinCEN на веру, в "политической импотенции". Однако финансовой организации пришлось приостановить членство в Латвийской ассоциации коммерческих банков. В течение недели после этого из банка вывели 600 миллионов евро. А 26 февраля акционеры ABLV на чрезвычайном заседании пришли к выводу, что больше ничего не остается, как принять решение о самоликвидации. Сотрудница банка Ружена Польская опубликовала в соцсети крик отчаяния: "Столько одновременно плачущих в голос людей — мужчин в том числе — я никогда до сегодняшнего дня не видела. Сегодня убили наше детище. Сдали, раздавили, наехали асфальтовым катком. За неполные две недели укатали бизнес без долгов, дыр, с кучей документов на каждую транзакцию и клиентами. Все требования ЕЦБ — выполнены. Все мониторинги КРФК — пройдены. Деньги — есть. Залоги — даны".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2
© AFP 2018 / KCNA
Отмыть ракеты. Как крупнейший банк Латвии стал "прачечной" КНДР

Работы лишились 900 человек. Возмутился даже бывший премьер-министр Айгар Калвитис, посетовавший, что правительство никак не пыталось защитить банк. Однако гибелью ABLV дело не ограничилось. Заместитель секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршалл Биллингсли, находясь в Риге, заявил, что латвийский банковский сектор по-прежнему подвержен рискам, в том числе связанным с услугами нерезидентам. Американский гость подчеркнул: "Для позитивного долгосрочного развития Латвии нужен сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор". И добавил, что США помогут Латвии бороться с коррупцией и отмыванием денег.

В свою очередь, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола предупредила, что проблемы могут возникнуть у любого из десяти банков в Латвии, до сих пор не урегулировавших работу с иностранными клиентами. Комиссия рынка финансов и капитала издала постановление о том, что допустимый объем бизнеса по обслуживанию нерезидентов в латвийских банках — лишь около пяти процентов. В марте члены КРФК встретились с представителями всех действующих в Латвии банков и дали им две недели на то, чтобы понять, как поступить со своим бизнесом и провести реструктуризацию. Банкам пришлось закрывать рискованные счета, принадлежавшие офшорным компаниям, и сокращать персонал.

Главный офис ABLV Bank в Риге, Латвия
© REUTERS / Ints Kalnins
На крючке. Латвию лишили преступных доходов

После этого бегство капиталов из страны усилилось. С середины февраля из латвийских банков вывели порядка 2,5 миллиарда евро. Предполагается, что общий ущерб может достичь четырех-пяти миллиардов евро, а то и больше. В конце апреля латвийский парламент во втором и окончательном чтении одобрил продвигавшиеся в срочном порядке поправки, запрещающие зарегистрированным в стране банкам сотрудничать с компаниями-"пустышками" и обслуживать их счета. В течение двух недель банки должны сообщить таким клиентам о прекращении отношений или отказать в начале сотрудничества, а в течение 60 дней нужно закрыть счет. По данным КРФК, в первом квартале 2017 года удельный вес компаний-"пустышек" в обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8 процента. После вступления в силу закона о запрете сотрудничества с "пустышками" из банковского сектора страны могут уйти средства еще на сумму в два миллиарда евро.

Распугали инвесторов

Эксперты, в том числе экс-министр экономики Вячеслав Домбровский, отмечают, что все эти "реформы" негативно скажутся на экономике государства. Причем ущерб не ограничится падением финансового оборота, налоговых поступлений от банков и сокращением персонала. В стране сейчас проживают порядка 500 состоятельных иностранцев, в соответствии с латвийским законодательством получивших виды на жительство на основании вкладов в латвийские банки минимум в 280 тысяч евро. Более 70 из них, вложивших деньги в ликвидированный ABLV, теперь могут лишиться ВНЖ. Мэр Вентспилса Айвар Лембергс жалуется, что американцы, санкционировавшие реформы финансового сектора Латвии, распугали инвесторов. "Как инвестировать, если тут счет нельзя открыть? Так очень трудно работать. И решение проверять все деньги нерезидентов — это большой удар по инвестициям", — сокрушается он. В то же время, по его словам, инвестиции самих американцев в Латвию крайне невелики.

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Минфине Латвии посоветовали банкам не привлекать иностранные вклады

Политолог, заместитель главного редактора портала RuBaltic.ru Андрей Стариков сказал РИА Новости, что образ Латвии как квазиофшора, "Швейцарии" для капиталов с постсоветского пространства отныне развеян. "Латвийские банки уже не раз попадали в международные финансовые скандалы. Непрозрачность банковского сектора лишала возможности контролировать средства, идущие через прибалтийскую республику. Заокеанских партнеров это не устраивало. Через финансовую систему маленькой по размерам Латвии проходил один процент от всех долларовых сделок в мире. Поэтому еще осенью 2015 года представителей латвийского парламента Айнара Латковскиса и Солвиту Аболтиня вызвали в Вашингтон на неприятную беседу с тогдашним замглавы американского Минфина Даниэлем Глассером. "Вам необходимо контролировать свои банки", — сообщили латвийской стороне. Это дублировали и Госдепартамент США, и американское посольство в Риге", — рассказал Стариков.

По его словам, предупреждения ситуацию особенно не изменили, и тогда была организована атака на ABLV, после чего поменялось финансовое законодательство. "В итоге Латвии нанесен серьезный репутационный урон. Ее банковский сектор более не выглядит привлекательным для иностранных вкладчиков. Вклады нерезидентов стремительно сокращаются, редеют ряды банков, зато латвийская финансовая система становится более прозрачной и удобной для контроля США", — заключает эксперт.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
Думаете их жалко? Да нет же ))
08:13
02.05.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена