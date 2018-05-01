Старт дан: две крупнейшие державы Европы будут биться за русские ресурсы

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На днях зампред правления российской корпорации "Газпром" Александр Медведев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что для удовлетворения растущих потребностей Европы в российском газе его компания готова проложить по балтийскому дну еще один трубопровод, "Северный поток — 3".

"Мы всегда говорили, что поставим Европе столько газа, сколько будет необходимо, — отметил он. — У нас есть подтвержденные запасы, есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что понадобятся еще новые газотранспортные проекты. "Северный поток — 3", например".

Эффект этого — весьма аккуратного, кстати — заявления оказался такой, что в дело был тут же брошен медийный спецназ. Причем не только из американских, британских, польских, украинских, но и из российских демократических СМИ. Аргументы вываливались самые разные и зачастую несколько противоречивые. В одном и том же материале, например, могло одновременно присутствовать утверждение, что русский газ не нужен Европе и "Газпром" занимается "укладкой труб как видом спорта", и "понимание позиции Украины", стремящейся сохранить и даже нарастить транзит. То, что Украина в данном случае должна увеличивать транзит "ненужного Европе" русского газа, никого не смущает.

Закончилась живая дискуссия консенсусом, что российский газовый гигант просто блефует. С целью а) "протроллить украинцев" и б) "все-таки как-то достроить" никому не нужный второй "поток".

Между тем всем, кто более или менее интересуется проблемами европейских энергетических рынков, понятно: Александр Медведев не шутил и никого не троллил.

Ибо есть два фактора.

Во-первых, истощение собственных европейских запасов.

В январе правительство Нидерландов заявило о сокращении к 2022 году добычи на некогда крупнейшем голландском месторождении Гронинген вдвое — до 12 миллиардов кубометров в год. Чтобы было понятно, еще несколько лет назад годовое производство на Гронингене доходило до 50 миллиардов кубометров. Причем, по словам голландского премьера Марка Рютте, уже к 2030 году добыча на этом месторождении будет полностью прекращена. Сокращается добыча и в Норвегии, и в Шотландии. Согласно опубликованному и находящемуся во вполне открытом доступе докладу Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС сначала снизится с текущих 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — вообще до 146 миллиардов кубометров.

Во-вторых, спрос на газ в Европе будет только расти.

Закрываются старые угольные ТЭС. К 2022 году закрываются окончательно все АЭС в Германии (а их доля в немецкой энергетике когда-то составляла почти четверть национального потребления). Промышленное же потребление газа, напротив, продолжает рост.

И никаким, подчеркиваем — никаким, не важно, американским, катарским, да хоть нашим ямальским СПГ, эти "выпадающие" объемы не заменишь. Они банально несопоставимы по цене с трубопроводным газом, и технических решений этой проблемы на сегодняшний день нет. И если экономически обоснованно еще можно поднять цены на газ для населения (бюргеры вряд ли этому будут рады, но поскрипят и заплатят), то для развитой европейской промышленности сжиженный природный газ — просто смерть: удорожание энергоемкой продукции по технологической цепочке банально приводит к ее заведомой неконкурентоспособности на глобальных рынках.

Ну и, пожалуй, самое интересное в этом занимательном "газовом уравнении".

Буквально вчера первая из двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" достигла берега Турции.

И как сообщает нам упоминавшийся выше Александр Медведев, в самое ближайшее время "Газпром" окончательно выберет маршрут транспортировки газа "Турецкого потока" в Европу (из второй нитки, которая тоже сейчас активно достраивается). "В настоящее время обсуждаются два основных варианта, — пояснил зампред компании. — Что касается рынков, то это Греция, Италия, Болгария, Сербия, Венгрия".

То есть "Газпром" своим сообщением о "Северном потоке — 3" никого не троллит. Он просто объявляет, так сказать, пока что негласный, но уже математически необходимый тендер. На "третьи" для начала нитки обоих "потоков". Россию, собственно, вполне устраивает транспортировка газа по обоим маршрутам — как по "турецкому", так и по "северному".

Так что теперь пусть Турция с Германией (кстати, это крупнейшие, если не считать саму Россию, европейские страны) конкурируют за то, кому строить новые "нитки потоков" и, соответственно, быть главным хабом для "никому не нужного русского газа".

Украину тут просят не беспокоиться, а мы вполне можем и подождать. Нам еще "Силу Сибири" для китайцев достраивать и, возможно, думать о трубопроводе в Южную Корею через территорию спешно замиряющейся с южными братьями КНДР.