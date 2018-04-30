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Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил

Сюжет:
Ситуация на Украине. Апрель 2018 (341)
09:1830.04.2018
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фотоУчастники марша в честь годовщины создания дивизии СС Галичина во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

В минувшую субботу во Львове наградили победителей конкурса рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии СС "Галичина" 1943-1945". Этот конкурс, в котором участникам предлагалось как можно трогательнее и высокохудожественнее изобразить гитлеровских коллаборационистов, был объявлен Львовским департаментом науки и образования еще в марте. К состязанию были допущены старшие подростки, которые смогли реализовать свой талант и видение украинских героев в виде получения приза в три тысячи гривен.

Награды триумфаторам вручили в ходе марша, посвященного 75-летию создания дивизии Waffen SS. Торжества по поводу великого юбилея получились знатные, жирные и разнообразные, так что Адольф Алоизиевич сыто улыбался организаторам из ада…

Нелишне напомнить, кстати, что дивизия "Галичина", укомплектованная добровольцами с Западной Украины, участвовала в карательных акциях против партизан и мирного населения в годы Второй мировой войны в целом ряде стран Европы.

Бывшие солдаты дивизии СС Галичина. Архивное фото
© РИА Новости / Петр Задорожный
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Во Львове проходит конкурс рисунков об СС, сообщили в еврейском комитете

В принципе, ничего сверхъестественного не произошло. Вся логика развития украинской идеологической парадигмы в течение 27 лет незалежности неукоснительно двигалась именно в этом направлении. Из года в год к чествованию гитлеровских коллаборационистов, бандеровцев, карателей и прочих героев нового украинского пантеона все более широко привлекали детей, ведя их от детсада до студенческих аудиторий. Технология зарекомендовала себя самым лучшим образом — пока старшее поколение все еще упирается, детишки впитывают идеологию нацизма безо всякого внутреннего сопротивления и даже доносят на родителей, если те возражают.
В этом году можно уверенно прогнозировать, наблюдая за ходом событий, что День Великой Победы советского народа пройдет на Украине в такой атмосфере, как если бы восторжествовала альтернативная история и Третий рейх победил.

Участники марша бывших латышских легионеров Ваффен СС и их сторонников у памятника Свободы в Риге. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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В Латвии предложили Европарламенту ввести санкции за героизацию нацизма
…Открытие пресловутого окна Овертона, позволяющего немыслимое через ряд метаморфоз сделать общественной нормой, обычно требует достаточно продолжительного времени. Все же сознание человека — штука довольно косная, и коренного его переформатирования наскоком не совершить. Однако есть общества и страны, в которых переход от немыслимого к норме совершается практически мгновенно. Среди таких стран и одна европейская — Украина. Именно там удалось в рекордные сроки расчеловечить значительную часть собственных сограждан, имплантировать в массовое сознание оруэлловские оксюмороны (например, "мир — это война"), а также возвеличить нацистских преступников и гитлеровских коллаборационистов до уровня национальных героев.

Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Как Украина стала лидером по антисемитизму
Особенно ярко достижения идеологов гидности и перемоги проявляются в мае. Это особый месяц, к которому лидеры политического и общественного мнения готовятся сильно загодя.

Задолго до мая рассылаются так называемые "темники" (от слов "тема" и "тьма") из администрации президента, СБУ и института национальной памяти, проводятся подготовительные ток-шоу, а весь телеэфир в целом достигает запредельной концентрации человеконенавистнического бреда. В адских котлах украинского гражданского общества к маю обычно кипит такое варево, что чертям тошно.

Река Збруч
© Фото : ФАЩІВКА. Інформаційний сайт села/Євген
Страх бандеровца: Россия и Польша разделят Украину по реке Збруч
Первое из майских событий, которое у нормальных граждан отзывается чувством глубокой скорби, — сожжение одесситов в Доме профсоюзов. Если поначалу эта трагедия вызывала хотя бы минимальный стыд и попытки оправдаться даже у части активистов Майдана, то сегодня, через четыре года после катастрофы, 2 мая отмечается уже как перемога и триумф воли. Факт убийства сограждан теперь открыто объявлен победой над Русским миром и днем освобождения Украины. Паблики украинских нацистов, приближенных не только к откровенно радикальным группировкам, но и к президенту с силовыми структурами, звенят радостным восторгом — смущение давно отринуто, даже формула "лес рубят — щепки летят" больше не представляется исчерпывающей. Убитых сограждан называют удобрением для расцвета украинской незалежной идеи, а сам день стал практически праздником.

Акция протеста у посольства России в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Договор о дружбе Украины с Россией: здесь играем, здесь — рыбу заворачиваем
Но отклик на одесские события, разумеется, лишь разминка перед главным событием — 9 Мая. Даже поверхностный анализ пресловутых "темников" показывает, как год от года оттачивается не просто риторика, но вся генеральная парадигма отношения к Великой Победе советского народа над нацизмом.

В 2015 году администрация президента рассылала инструкции о том, что никакой Великой Отечественной войны не было, а была лишь Вторая мировая; что праздновать следует исключительно подвиг украинцев, а вместо георгиевской ленты, признанной вражеским атрибутом, следует носить на груди стилизованные маки. Карателей из АТО директивно предлагалось считать потомками победителей нацизма, а "российских агрессоров" — представителями нового фашистского режима.

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Полька против гопака. Киев стремительно теряет западных союзников
Особое внимание уделялось роли УПА в борьбе с немецким нацизмом — вопреки исторически подтвержденным фактам, что бандеровцы и их духовные побратимы не то что не одержали ни одной победы над немецкими фашистами, но и прямо присягали пану Гитлеру на верность.
Разумеется, нациствующим активистам никакие инструкции были не нужны — с самого начала незалежности на Украине установилась практика осквернения памятников героям Великой Отечественной, вандализм на местах воинских захоронений, кровавые провокации в дни празднования Великой Победы, избиения стариков с непременными селфи. Особенного окорота фашиствующая публика не получала даже во времена разновекторного Кучмы — максимум ритуальные озабоченности с отеческой укоризной, не более. А уже с приходом к власти Ющенко петли окна Овертона, доселе открывавшегося с известным скрипом, и вовсе получили хорошую импортную смазку.

Отдельно следует отметить, что никогда демократические кураторы нашей незалежности даже пальцем не погрозили своим любимчикам — ни за факельные марши с грязными ксенофобскими лозунгами, ни за широкие торжества в связи с днем рождения Бандеры, ни за избиения ветеранов, тогда еще осмеливавшихся с георгиевскими лентами и букетами цветов приходить на военные мемориалы.

Президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной Порошенко во время праздничного богослужения в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора
Президент Янукович с нацистами не ссорился, на их скотские шоу смотрел сквозь пальцы. Не потакал, но и не противодействовал, некогда ему было за чисто конкретными делами, да и страшновато. Ни одна нацистская структура в годы его правления разогнана не была, все процветали и сыто икали в разнообразных телеэфирах. Однако одно из самых жестких столкновений произошло именно при нем — на львовском Холме Славы члены нацистской партии "Свобода" в 2011 году жестоко избили людей, несших венки и цветы к мемориалу, включая ветеранов-стариков и солдат "Беркута".

Одновременно с практическими упражнениями бодрой чеканной поступью шли окормляющие нацистов отряды политтехнологов и идеологов украинского фашизма во главе с директором Института национальной памяти Вятровичем. Законодатели сначала приравняли ветеранов УПА к советским ветеранам, а потом как-то так все пошло, что вскоре чествовать стали исключительно коллаборационистов. Уже в 2015 году тогдашний премьер-министр Украины Яценюк заявил в интервью немецкой журналистке, и ухом, кстати, не поведшей, что "мы помним о вторжении советских в Германию и на Украину".

Акция националистов у здания посольства Украины в Польше
© Фото : страница Robert Winnicki в Facebook
У украинского посольства в Польше сожгли портреты Бандеры и Шухевича
Новые темники поступательно героизировали гитлеровских коллаборационистов, и вот уже к этому году советские воины в изложении толкователей украинской истории окончательно выглядят оккупантами, а гитлеровские коллаборационисты преподносятся публике в качестве освободителей Европы от нацизма и, чтобы два раза не вставать, от коммунистов, "совитов" и отрядов НКВД. Избиения и унижения граждан, все еще находящих в себе душевные силы и отвагу, чтобы отметить годовщину Победы, стали совершенной рутиной. Полиция даже не делает вид, что обеспечивает безопасность празднующих. Мало того, один из украинских депутатов заявил, что наказанию нужно подвергнуть тех, кто мешал активистам срывать торжества в прошлом году.

Фишкой последних лет стало чествование в ходе торжеств 9 Мая не только старых бандеровцев, но и молодых карателей Донбасса.
С чем же пришла Украина к 73-й годовщине Великой Победы?

Вид на Львов, Украина. Архивное фото
© Fotolia / Seqoya
Власти Львова готовятся демонтировать стелу победителям нацизма
Осквернен целый ряд мемориалов в честь героев войны, включая памятник генералу Ватутину, освободителю Киева. В социальных сетях паловым огнем пробежал ряд публикаций, в которых некие учительницы и госслужащие выразили "шану и повагу" (уважение и почести) пану Гитлеру, который, как следует из постов, несмотря на ошибки, все же был великим полководцем, исполином духа и отцом нации. Особенно одиозных публикаторш драматически осудили и даже отстранили от должностей, но нет никаких сомнений, что их импровизации вскоре будут должным образом оценены и награждены родиной.

Нашествию вандалов подверглись и памятники жертвам холокоста, один из которых на днях был снова подожжен в Тернополе, что, однако, нисколько не помешало части промайданной еврейской общественности продолжать водить хороводы со своими будущими палачами. Полиция не просто никого не нашла, но и демонстративно не собирается этого делать.

Сторонники радикального движения Правый сектор (экстремистская организация, запрещена в России) в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
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Свастика над Украиной. Киев покрывает и использует нацистов
Во Львове, как уже было сказано, прошли грандиозные торжества в честь дивизии СС "Галичина" под общим пафосным названием "Марш величия духа". Факелы, вышиванки, гимнопение, калька с нацистского "Слава Украине — героям слава", скандирование, исполнение повстанческих песен. Свидетели говорят — особо активных участников было лишь пара сотен, но их поддерживала и приветствовала огромная радостная толпа возбужденных львовян. Собственно, такие марши с некоторых пор проходят ежегодно, но юбилейный в минувшее воскресенье был особенно пышным…

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкГорода мира. Львов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Города мира. Львов

А что же наши болельщики из "цивилизованного мира"?

Мировое сообщество до сих пор взирало на игрища адептов новой украинской демократии с олимпийским спокойствием, лишь изредка тихим шепотом выражая формальную обеспокоенность, на которую Украина смачно плевала. И вдруг несколько дней назад 57 американских конгрессменов, видимо, внезапно восстав от летаргического сна, обнаружили, что не все полностью великолепно в заморской колонии. Они выступили с заявлением, в котором выражено беспокойство в связи с ростом антисемитских настроенией, актами вандализма и глорификацией нацистских коллаборационистов.

Мероприятия в честь Дня Победы в Украине
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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День Победы для украинцев оказался важнее Дня независимости, показал опрос
Поскольку недовольство выразили Старшие Кураторы, то совсем уж проигнорировать его, как это было сделано с аналогичными заявлениями Израиля, трудновато. Тем более что в письме содержатся прямые обвинения украинской власти в потакании, разжигании и нежелании выявлять и наказывать. Видимо, в связи с этим разлепил свои сахарные уста сам пан Вятрович, антисемит, нацист, директор Института национальной памяти и просто подонок. Нельзя, сказал он, так уж праздновать юбилей СС "Галичины" — ровно в тот момент, когда торжества уже состоялись. Но мастерство не пропьешь, поэтому Вятрович не удержался и тут же уточнил — в дивизии "Галичина" мобилизованных украинцев немцы уважали больше, чем в Советской армии, и относились к ним бережнее…

Вот на таком фоне с тревогой, стыдом и ужасом ожидают украинцы, героически приближавшие День Победы, их дети, внуки и правнуки день 9 Мая.

Страна продолжает погружаться в мрак ненависти и беспамятства…

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© Ruptly
Неонацисты прошли маршем по Львову в годовщину создания дивизии СС "Галичина"
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Популярные комментарииВсе комментарии
smirnov240277
И долго мы молчать будем? Наши павшие в Великой Отечественной вряд ли могут спать спокойно пока такие ублюдки творят что хотят. И пресловутое христианское смирение лично для меня не подходит!
09:32
30.04.2018
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