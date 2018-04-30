Альтернативная история по версии Украины: Третий рейх победил

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
В минувшую субботу во Львове наградили победителей конкурса рисунков на тему "Украинские добровольцы в рядах дивизии СС "Галичина" 1943-1945". Этот конкурс, в котором участникам предлагалось как можно трогательнее и высокохудожественнее изобразить гитлеровских коллаборационистов, был объявлен Львовским департаментом науки и образования еще в марте. К состязанию были допущены старшие подростки, которые смогли реализовать свой талант и видение украинских героев в виде получения приза в три тысячи гривен.
Награды триумфаторам вручили в ходе марша, посвященного 75-летию создания дивизии Waffen SS. Торжества по поводу великого юбилея получились знатные, жирные и разнообразные, так что Адольф Алоизиевич сыто улыбался организаторам из ада…
Нелишне напомнить, кстати, что дивизия "Галичина", укомплектованная добровольцами с Западной Украины, участвовала в карательных акциях против партизан и мирного населения в годы Второй мировой войны в целом ряде стран Европы.
В принципе, ничего сверхъестественного не произошло. Вся логика развития украинской идеологической парадигмы в течение 27 лет незалежности неукоснительно двигалась именно в этом направлении. Из года в год к чествованию гитлеровских коллаборационистов, бандеровцев, карателей и прочих героев нового украинского пантеона все более широко привлекали детей, ведя их от детсада до студенческих аудиторий. Технология зарекомендовала себя самым лучшим образом — пока старшее поколение все еще упирается, детишки впитывают идеологию нацизма безо всякого внутреннего сопротивления и даже доносят на родителей, если те возражают.
В этом году можно уверенно прогнозировать, наблюдая за ходом событий, что День Великой Победы советского народа пройдет на Украине в такой атмосфере, как если бы восторжествовала альтернативная история и Третий рейх победил.
Задолго до мая рассылаются так называемые "темники" (от слов "тема" и "тьма") из администрации президента, СБУ и института национальной памяти, проводятся подготовительные ток-шоу, а весь телеэфир в целом достигает запредельной концентрации человеконенавистнического бреда. В адских котлах украинского гражданского общества к маю обычно кипит такое варево, что чертям тошно.
В 2015 году администрация президента рассылала инструкции о том, что никакой Великой Отечественной войны не было, а была лишь Вторая мировая; что праздновать следует исключительно подвиг украинцев, а вместо георгиевской ленты, признанной вражеским атрибутом, следует носить на груди стилизованные маки. Карателей из АТО директивно предлагалось считать потомками победителей нацизма, а "российских агрессоров" — представителями нового фашистского режима.
Разумеется, нациствующим активистам никакие инструкции были не нужны — с самого начала незалежности на Украине установилась практика осквернения памятников героям Великой Отечественной, вандализм на местах воинских захоронений, кровавые провокации в дни празднования Великой Победы, избиения стариков с непременными селфи. Особенного окорота фашиствующая публика не получала даже во времена разновекторного Кучмы — максимум ритуальные озабоченности с отеческой укоризной, не более. А уже с приходом к власти Ющенко петли окна Овертона, доселе открывавшегося с известным скрипом, и вовсе получили хорошую импортную смазку.
Отдельно следует отметить, что никогда демократические кураторы нашей незалежности даже пальцем не погрозили своим любимчикам — ни за факельные марши с грязными ксенофобскими лозунгами, ни за широкие торжества в связи с днем рождения Бандеры, ни за избиения ветеранов, тогда еще осмеливавшихся с георгиевскими лентами и букетами цветов приходить на военные мемориалы.
Одновременно с практическими упражнениями бодрой чеканной поступью шли окормляющие нацистов отряды политтехнологов и идеологов украинского фашизма во главе с директором Института национальной памяти Вятровичем. Законодатели сначала приравняли ветеранов УПА к советским ветеранам, а потом как-то так все пошло, что вскоре чествовать стали исключительно коллаборационистов. Уже в 2015 году тогдашний премьер-министр Украины Яценюк заявил в интервью немецкой журналистке, и ухом, кстати, не поведшей, что "мы помним о вторжении советских в Германию и на Украину".
Фишкой последних лет стало чествование в ходе торжеств 9 Мая не только старых бандеровцев, но и молодых карателей Донбасса.
С чем же пришла Украина к 73-й годовщине Великой Победы?
Нашествию вандалов подверглись и памятники жертвам холокоста, один из которых на днях был снова подожжен в Тернополе, что, однако, нисколько не помешало части промайданной еврейской общественности продолжать водить хороводы со своими будущими палачами. Полиция не просто никого не нашла, но и демонстративно не собирается этого делать.
А что же наши болельщики из "цивилизованного мира"?
Мировое сообщество до сих пор взирало на игрища адептов новой украинской демократии с олимпийским спокойствием, лишь изредка тихим шепотом выражая формальную обеспокоенность, на которую Украина смачно плевала. И вдруг несколько дней назад 57 американских конгрессменов, видимо, внезапно восстав от летаргического сна, обнаружили, что не все полностью великолепно в заморской колонии. Они выступили с заявлением, в котором выражено беспокойство в связи с ростом антисемитских настроенией, актами вандализма и глорификацией нацистских коллаборационистов.
Вот на таком фоне с тревогой, стыдом и ужасом ожидают украинцы, героически приближавшие День Победы, их дети, внуки и правнуки день 9 Мая.
Страна продолжает погружаться в мрак ненависти и беспамятства…