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Три саммита — счет 3:0 в пользу России

08:0029.04.2018
(обновлено: 09:59 29.04.2018)
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Korea Summit Press Pool

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

На этой неделе чуть ли не одновременно встречались три пары лидеров: Индии и Китая, Северной и Южной Кореи, США и Германии. Россия ни в одной из этих встреч не участвовала, но получила выгоду во всех трех случаях. Все в точности по древнекитайскому стратегу Сунь-цзы: лучшая победа — та, для которой даже не потребовалось сражаться.

Что касается долгих разговоров Нарендры Моди и Си Цзиньпина в Ухани, то было заранее объявлено, что никаких соглашений подписывать не планируется, никаких совместных документов принимать не будут. Все это будет потом — в том числе какие-то решения по пограничным конфликтам и прочим раздражителям. А сейчас двум соседям требовался спокойный разговор наедине, который даже сам по себе, по словам аналитиков, должен привести "к крупным геополитическим сдвигам".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Министр иностранных дел Китая Ван И после подписания Плана консультаций между МИД России и МИД Китая, Пекин, 23 апреля 2018
© МИД России
Москва, Пекин и Дели: перезагрузка альянса
Сдвиги будут ощущаться дальше в ходе развития их сотрудничества, а пока что сигнал, посланный миру даже самим фактом этой встречи, очень существенный: две из трех самых больших экономик мира (первая и третья) должны и будут координировать свое развитие. Если кто-то во второй экономике мира (то есть в США) надеялся заключить с третьей (Индией) альянс против первой (Китая) с целью сдержать его развитие, то надеялся зря. Ну а свои споры и противоречия два азиатских гиганта как-нибудь разрешат или постараются оставить в стороне.

Выигрыш России очевиден: ее ключевые партнеры решили не ссориться перед лицом общих проблем. Заметим, главная из этих проблем — торговые войны. А по сути — передел правил в мире, затеянный США.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018

Второй сюжет — межкорейская встреча — касается не торговых, а уже чисто военных сюжетов, прежде всего ракетно-ядерных программ Северной Кореи и американских угроз войны по этому поводу. Но в целом ситуация чем-то похожа. Посмотрите: главы Северной и Южной Кореи решили идти к мирному договору (через 65 лет после войны), двигаться к объединению страны. И где здесь США?

А США здесь точно в той же позиции, что и в случае с Индией и Китаем. В стороне. Ядерные боеприпасы Севера угрожают прежде всего Югу, вряд ли кто-то думает, что Пхеньян первым ударит по американской территории. Но если две Кореи нашли общий язык и если Юг при этом не требует от Севера немедленного разоружения, то США как минимум теряют один ключевой аргумент — необходимость защищать союзника, Южную Корею.

Выигрыш России тоже очевиден: ее соседи мягко, вежливо, никого не критикуя, смягчают напряженность у российских границ и сужают для США окно возможностей провоцировать у этих границ всяческие конфликты.

Третий сюжет — германо-американский, он же европейско-американский — ближе к торговой проблематике, но по масштабам почти такой же, как сюжет индийско-китайский. В нем США участвуют непосредственно, в то время как первые два сводятся к тому, что Америку отодвигают в сторону, чтобы не создавала проблем.

Но ключевой смысл разговора канцлера Ангелы Меркель с президентом Дональдом Трампом был о том же — не создавайте нам, европейцам, проблем. Проблемы, среди прочего, — это торговая война с Китаем и санкции против России, поскольку и то и другое ставит перед европейцами вопрос: а с кем им вообще можно торговать, неужели только с США, да еще исключительно по непонятно каким новым американским правилам.

Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
Китай победил в "битве мозгов" США и их российских союзников

И опять выигрыш России понятен без слов.

Что общего между всеми тремя саммитами: речь ни в коем случае не идет о создании какого-то "единого фронта" против США. И дело даже не в том, чтобы приручить, мягко принудить Трампа проводить политику Барака Обамы (которая, кстати, тоже не нравилась ни европейцам, ни прочим). Нет, все уже поняли, что Трамп — это надолго. И что и без него рано или поздно какая-то часть правящих кругов США начала бы делать то, что делает Трамп. То есть ломать мир с его правилами, которые завели США в тупик. У них нет другого выхода.

© AFP 2018 / Brendan SmialowskiПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Вот хотя бы разговор Трампа и Меркель: на итоговой пресс-конференции они высказались по всем мыслимым вопросам, ключевой же, похоже, был насчет устранения торгового дисбаланса США. А это, между прочим, 811 миллиардов долларов  за прошлый год (рекорд).

Дефицит — прежде всего с Китаем, но также с европейцами и даже с мексиканцами. Затыкать эту дыру печатанием долларов вечно невозможно. Экономическая модель сегодняшнего мира работает против США.

Бунта Америки против надвигавшейся на нее катастрофы ждали все и давно — но теоретически. И вот это случилось. Причем всем понятно, что повод для бешенства у США серьезный, от него не отмахнешься.

Поэтому Америку не будут изолировать — в нашем мире изолировать невозможно никого, тем более крупные державы. Игнорировать ее проблемы, как что-то для мира несущественное, тоже не удастся. Но приспособиться к ее судорожным попыткам вырваться из расставленного прежними поколениями капкана пытаются все. А некоторые вдобавок стараются представить себе идеальный вариант поведения для нынешней сложной ситуации.

Президент Дональд Трамп перед подписанием президентского меморандума, устанавливающего тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Война двух суперэкономик: счет пошел на сотни миллиардов
У больших стран — большие проблемы и понимание своей большой ответственности. Это очень заметно прежде всего по комментариям вокруг встречи индийского и китайского лидера. Например, таким: они должны "провести беседы о серьезных переменах международного ландшафта — таких, что не было за последние сто лет". Так же, кстати, выглядели контакты между Москвой и Пекином, которых в последнее время было немало и будет еще больше. Так же смотрятся приезды в США лидеров крупнейших стран Европы: недавно был президент Франции Эммануэль Макрон, сейчас — Ангела Меркель.

У маленьких стран свой подход, что было заметно на межкорейском саммите. Они стараются аккуратно выйти из-под удара, отбросить прежние споры и не дать беснующемуся гиганту шанса показать свою силу именно на их территории. Впрочем, индийско-китайский пример показывает, что и для больших стран старые проблемы стали менее значимы.

А в целом все сводится к созданию каких-то новых правил и моделей поведения — моделей временных, для относительно безболезненного перехода к новому миру, который будет мало похож на нынешний. Кстати, Россия от такого перехода только выиграет.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Andyun
Россия ни в одной из этих встреч не участвовала, но получила выгоду во всех трех случаях

РИА Новости ria.ru/analytics/20180429/1519646507.html

:)))))))))))))))))))) На 1-ом канале по прежнему, всё чётко :)))))))))))))))
09:48
29.04.2018
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