План на жизнь: почему важна пренатальная диагностика

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

Статистика неутешительна: по данным педиатрической клиники университета Барселоны, каждый десятый плод имеет серьезные отклонения еще на стадии внутриутробного развития. Большинство из них незначительны и легко устраняются после рождения малыша. Но, к несчастью, есть и такие отклонения, которые могут привести либо к гибели плода, либо к ухудшению качества его жизни после рождения.

За 38-40 недель беременности плод в утробе матери развивается со стремительной скоростью. По сути, неделя жизни плода по скорости роста клеток равна году жизни младенца и 10 годам взрослого человека. И поэтому своевременная диагностика дает уникальные возможности для выявления и лечения проблем еще во внутриутробном периоде.

Генетическая "страховка"

Способ открытия и решения этих проблем — пренатальная диагностика — возникла еще в 70-х годах XX века. Она включает в себя обследование плода в три этапа: на первом, втором и третьем триместре беременности. Ее главная задача — диагностирование ранних патологий и наследственных заболеваний.

Споры о необходимости пренатальной диагностики идут и по сей день. Некоторые родители и врачи целенаправленно хотят получить объективную информацию о здоровье и правильном развитии будущего ребенка, чтобы в случае наихудшего результата, при обнаружении тяжелой патологии, принять осознанное решение оставлять малыша или прервать беременность. Другие же родители считают пренатальную диагностику неточной или неэтичной медицинской процедурой.

В прошлые годы главным показанием к проведению ПД считался возраст беременной — специалисты рекомендуют прибегнуть к этому обследованию женщинам старше 35 лет. Однако уже сегодня профессиональные организации Великобритании и США настоятельно советуют проходить тестирование всем беременным вне зависимости от их возраста.

Как это работает

Первые тесты проводятся уже на девятой неделе развития плода. Первые следы серьезных нарушений в развитии организма будущего ребенка можно найти уже по образцам крови матери, не вмешиваясь в деликатный процесс роста зародыша.

Как и последующие проверки, подобные тесты позволяют понять, будет ли малыш страдать от муковисцидоза, гемофилии, дистрофии мускулов или других тяжелых болезней. Самое важное, что скрининги практически со 100% точностью позволяют обнаружить ряд генетических заболеваний, среди которых синдромы Дауна, Эдвардса, Патау и Шерешевского-Тернера.

Многие из этих болезней сегодня не являются приговором — уровень развития медицинских технологий и высокая точность пренатальных тестов позволяют не только обнаружить их, но и начать лечение еще в утробе матери, а также подготовиться к реабилитации после рождения ребенка.

Сила знания

Подобные операции начали проводить в США примерно десять лет назад. Американка Тамми Гонзалес узнала о страшном диагнозе своей еще не родившейся дочери еще на 17 неделе беременности. Вывод врачей прозвучал для нее как приговор — тератома, своеобразный "лишний" орган-опухоль. Обнаружить ее удалось на одном из сеансов УЗИ, когда врач заметил у рта плода какой-то шарик — казалось, что малышка надувает пузыри.

Решение было безотлагательным и через две недели врачи провели уникальную операцию, удалив опухоль с помощью лазера. Вся операция проходила с ювелирной точностью — на животе женщины произвели надрез, при этом сама Тамми оставалась в сознании и наблюдала за происходящим на мониторе, ввели в матку женщины специальную камеру и удалили злосчастный "пузырь".

Через пять месяцев у женщины родилась абсолютно здоровая девочка, а о страшном диагнозе напоминает лишь небольшой шрам над верхней губой.

Подобные методики спасения жизни детей реализуются и в России. Несколько лет назад в Московском центре специализированной помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого начали успешно практиковать фетальную хирургию и проводить операции у новорожденных малышей.

Так, например, на счету специалистов этого центра одна из самых сложных операций — удаление злокачественной опухоли печени у новорожденного ребенка. Профессионализм команды и своевременные действия помогли вернуть малышу здоровье, а его родителям радость к жизни.

Главное преимущество центра в том, что здесь оперируют тяжелые патологии в считанные дни, если не часы, после рождения малютки. Чем быстрее произвести операцию, тем выше шансы на благополучный ее исход и быструю реабилитацию ребенка. Все подобные операции проводятся под пристальным и профессиональным руководством известного профессора Марка Курцера.

Родильный туризм в России

В связи с этим нельзя не вспомнить то, что в последние десять лет мир накрыла волна нового вида туризма — родильного. Что заставляет женщин паковать чемоданы и отправляться в другую страну с маленьким путешественником, пусть не на руках, но еще в животе?

Естественно, желание родить с максимальным комфортом и безопасностью. Лидерами среди принимающих стран являются США и Великобритания, также не отстают от них Франция, Италия, Испания.

Причины такой популярности родительного туризма просты: беременные ищут более качественное медобслуживание и возможность рассмотрения нетрадиционных родов, которые практикуются далеко не во всех странах.

Процветает родильный туризм и в России. Особенно популярным это направление считается у женщин из стран бывшего Союза. Объясняется это просто — в России уровень медицины, особенно на примере вышеупомянутого центра, на порядки выше, да и условия для послеродового восстановления лучше. За мамой и ее малышом ведется постоянный присмотр, они могут получить квалифицированную консультацию по уходу за ребенком от неонатологов, а в больнице ему сделают все необходимые прививки и анализы.

Главный вопрос, который волнует всех родителей — здоровье будущего малыша. Из-за этого беременность женщины омрачалась постоянными стрессами и переживаниями, "все ли в порядке". Высокоточные скрининги сегодня позволяют родителям получить информацию о возможных заболеваниях ребенка и помогут подготовить своевременную и эффективную терапию после его рождения или же провести лечение еще в утробе матери и дать ему шанс на счастливую жизнь.