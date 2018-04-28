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Шахматист Ким обыграл чапаевца Трампа на корейской доске

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Переговоры лидеров КНДР и Южной Кореи (96)
10:2228.04.2018
(обновлено: 10:43 28.04.2018)
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© REUTERS / Korea Summit Press PoolВстреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
"Ким будет держаться до конца!" О чем говорили лидеры двух Корей
27 апреля состоялся межкорейский саммит между председателем КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином. За саммитом в буквальном смысле следил весь мир — и оба лидера не разочаровали. Председатель и президент расточали улыбки, обменивались рукопожатиями и касаниями (которые были не хамскими, как в ходе "ручного саммита" Трампа и Макрона, а полными уважения и теплоты). Они посадили дерево мира, выступали с ободряющими речами и всячески демонстрировали, что встреча становится началом новой реальности в межкорейских отношениях. И если (если!) прописанные в совместной Пханмунчжомской декларации условия будут выполнены, то новая реальность действительно возникнет.

Пхеньяну эта реальность, конечно же, нравится. Да, ряд западных СМИ пишут, что Ким Муна поматросит и бросит. Что нынешнее потепление в межкорейских отношениях является лишь тактическим ходом Северной Кореи для временного снижения уровня напряжения на полуострове, снятия санкций и давления на США. Что как только позиции Кима усилятся, он снова будет трясти ракетно-ядерными дубинками, как Северная Корея и поступала раньше.

Однако это не так.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова
Линия Кима на нормализацию отношений с Югом является стратегической, поскольку хозяину КНДР уже не нужна враждебная Южная Корея. Ким запустил долгий и сложный процесс экономической модернизации Северной Кореи, и в этом контексте ему нужны не только мир и стабильность, но и инвестиции со стороны соседа. Возможно, даже какая-то техническая помощь. И Пханмунчжомская декларация (принятая по итогам саммита) дает Киму Третьему надежду на то, что эту помощь и эти инвестиции он получит. В частности, стороны договорились создать или модернизировать транспортную инфраструктуру, которая соединит обе части Кореи для дальнейшего их экономического взаимодействия.

В перспективе же успешная имплементация межкорейского диалога и повышение уровня безопасности на полуострове (что тоже прописано в декларации по пунктам) позволят Киму настаивать на снятии санкций с северокорейского режима. Снятии либо формального, либо (если США будут артачиться) неформального, в виде конкретного нежелания конкретной страны — то есть Китая — контролировать режим эмбарго Северной Кореи.

Долгая дорога к миру
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Долгая дорога к миру

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин перед межкорейским саммитом. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
Денуклеаризация и мир на полуострове: о чем договорились корейские лидеры
Что же касается президента Муна, то нормализация отношений с Севером, во-первых, является его личной победой. Мун шел в Голубой дом (резиденцию президента Южной Кореи) с программой по нормализации отношений с Севером и успешно ее реализовывает, посрамив своих скептиков и политических противников. Во-вторых, он обеспечивает тем самым не только свое собственное политическое выживание, но и выживание своей страны. Все прекрасно понимали, что любая война на Корейском полуострове закончится не только поражением Пхеньяна, но и уничтожением Сеула. Успешная реализация Пханмунчжомской декларации снижает риск войны до абсолютного минимума.

Но на этом бонусы не заканчиваются. Укрепление гуманитарных связей приведет к большему пониманию и предсказуемости между двумя Кореями, а также к снижению психологических издержек при неизбежном дальнейшем объединении (которое произойдет в очень отдаленной перспективе, но все-таки произойдет). Снижению издержек будет способствовать и укрепление экономических связей (ни для кого не секрет, что одним из ключевых реальных препятствий для воссоединения является колоссальный разрыв в экономиках, который вынудит Юг потратить на элементарное подтягивание Севера до приемлемого уровня несколько своих годовых ВВП). Однако помимо долгосрочных выгод экономическое сотрудничество несет южнокорейскому бизнесу бонусы здесь и сейчас — в виде колоссального северокорейского рынка. Который южнокорейские предприниматели — конечно, в случае продолжения межкорейской интеграции и экономических реформ Кима — будут с радостью осваивать.

Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
По-корейски говорили, или Когда у лапши прямое назначение
Впрочем, некоторые другие страны от таких перспектив радости не испытывают. Саммитом, конечно же, активно недовольна Япония. И не только потому, что усиление Корей не выгодно Токио (отношения между Кореями и Японией крайне сложные). А потому, что, коль японские власти сами исключили себя из межкорейских переговоров (выставив Киму целый ряд труднореализуемых условий в виде обязательного возврата похищенных северокорейской разведкой десятки лет назад японских граждан до начала любого переговорного процесса), сейчас эти переговоры идут без учета их интересов.

Поэтому японцам приходится защищать эти интересы опосредованно, через других участников. Непонятно, смог ли премьер-министр Синдзо Абэ уговорить Трампа вступиться за японские интересы на американо-северокорейском саммите, но вот Мун эти интересы точно проигнорировал. Да и с какой стати он должен был их продвигать, если учесть крайне сложные японо-корейские отношения, отягощенные историческими проблемами?

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в демилитаризованной зоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Трамп назвал встречу лидеров КНДР и Южной Кореи исторической
В итоге Токио вынужден в качестве зрителя наблюдать за выходом Северной Кореи из изоляции. А стать частью процесса японцам уже очень сложно. Во-первых, потому, что японская политическая традиция не предполагает резкой смены позиции, во-вторых, Киму Япония уже и не сильно нужна, и, в-третьих, Токио не хочет покидать американский фарватер. Местные СМИ писали, что японские власти готовы провести саммит с лидером КНДР, но лишь после встречи Кима с Трампом и в зависимости от ее итогов.

Однако главным проигравшим от успешного завершения межкорейского саммита стали, конечно, США и лично президент Дональд Трамп. Хозяин Белого дома может сколько угодно говорить, что он переиграл Кима и заставил его пойти на уступки. Что его "стратегия сумасшедшего" сработала и Ким струхнул.

Реальность же такова, что Ким сыграл как классический шахматист — пожертвовав несколькими не столь важными фигурами (тем же отказом от ставших практически ненужными ракетно-ядерными испытаниями), он создал позиционное преимущество и поставил Трампу мат. Во многом, конечно, это произошло по вине самого Трампа, который пытался играть с Кимом не в шахматы, а в Чапаева. Да, ему удалось выбить с доски некоторые фигуры Кима (например, продавить введение санкций), однако остальные северокорейские фигуры оказались слишком сильными и основательными для трамповских шашек. В итоге американский президент остался к концу партии без фигур и без поддержки.

Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Северная и Южная Корея договорились "приближать воссоединение"
Да, на первый взгляд, Соединенные Штаты должны быть очень рады итогам межкорейского саммита. Успешные переговоры между Кимом и Муном снижают риски возникновения войны на полуострове (в которую Вашингтон может быть втянут), а также создают атмосферу для последующего успешного проведения американо-северокорейского саммита. Не говоря уже о том, что переговоры (пусть и формально) ведут к денуклеаризации полуострова. Однако американцы могут быть этому рады только в том случае, если Вашингтон реально заинтересован в мире и безопасности любой ценой, а также поиске modus vivendi с северокорейским режимом. Это совсем не цель трамповской партии, и поэтому ее итог особой радости Вашингтону не приносит.

Так, американцам нужно лишь снижение напряженности до приемлемого уровня, когда КНДР продолжает быть региональным пугалом, но при этом не несет прямой угрозы территориям и интересам Соединенных Штатов. Этот приемлемый уровень (например, наличие лишь угрозы нанесения удара лишь по Южной Корее и лишь обычными вооружениями) гарантирует отсутствие вопросов по поводу дальнейшего военного присутствия США в Южной Корее. Присутствия, направленного не на сдерживание КНДР, а на сдерживание куда более опасного во всех отношениях Китая. Исполнение условий Пханмунчжомской декларации (включающей в себя отказ от провокаций и враждебных действий в отношении друг друга, постепенное разоружение, а также стремление уже в этом году заключить полноценный мирный договор) приведет к резкому повышению уровня безопасности на полуострове и, соответственно, усилению вопросов о судьбе американской военной базы.

Договоримся без чужаков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Договоримся без чужаков

Еще одним минусом является повышение самостоятельности президента Муна. США (а также весь остальной мир) привыкли видеть Южную Корею как этакую американскую марионетку, с позицией "чего изволите". Однако нынешний хозяин Голубого дома, в отличие от японских властей, отказывается идти в опасном, по его мнению, фарватере Вашингтона в северокорейском вопросе. Поскольку американский лоцман прокладывает курс по рифам, которые не нанесут критических повреждений мощному американскому линкору (в конце концов, США находятся далеко, и не каждая северокорейская ракета до них долетит), но уж точно потопят южнокорейский эсминец, Мун прокладывает курс самостоятельно. И если раньше он только корректировал позицию Трампа (например, когда помирился с Китаем или отмел напрочь любые военные решения северокорейского вопроса), то теперь он фактически позиционирует себя как альтернативного переговорщика "от лица мира" с КНДР.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на межкорейском саммите. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
Президент Южной Кореи посетит КНДР осенью 2018 года‍
Пханмучжомская декларация анонсирует переговорный процесс не только по гуманитарным вопросам (что и должно было быть прерогативой Муна), но и по вопросам безопасности, а также ядерным моментам. И сейчас получается, что Трамп уже не может позволить себе провалить американо-северокорейский саммит — в этом случае переговоры продолжатся, но уже без его участия. И в декларации это тоже прописано — пункт 1.1. подтверждает давний принцип КНДР о том, что Север и Юг "подтверждают намерение самим решать судьбу корейской нации".

Подобный прогресс отношений и суверенитета в межкорейских отношениях, конечно, пугает китайцев. Пекин справедливо опасается, что если Ким Чен Ын заведет новых друзей (причем богатых друзей), то это приведет к снижению уровня экономической зависимости Северной Кореи от Китая. А значит, к нивелированию единственного, по сути, рычага давление на строптивое северокорейское руководство, создающее Пекину столько проблем. Однако, с другой стороны, выгоды в лице ликвидации оснований для американских баз и выхода Южной Кореи из-под американского зонтика все-таки перевешивают потенциальные проблемы. И это уже не говоря о том, что межкорейский диалог укрепляет режим в Пхеньяне, физический коллапс которого для Китая неприемлем, а также усиливает ход реформ в Северной Корее, снижая вероятность ее экономического коллапса.

Москва, в отличие от Пекина, не претендует на контроль над Северной Кореей, поэтому ее итоги саммита абсолютно устраивают. Причем (если отбросить в сторону принципиальный антиамериканизм ряда отечественных политиков и аналитиков) России важнее не столько делегитимация американского военного присутствия, сколько резкий рост стабильности, предсказуемости и рукопожатности северокорейских властей.

Нормализация межкорейских отношений сможет помочь реанимировать важнейшие инфраструктурные проекты, в которых заинтересована Россия, — тот же транскорейский газопровод (по которому российское голубое топливо может идти до Южной Кореи и через ее порты дальше на другие премиальные рынки Восточной Азии), а также транскорейскую железную дорогу, позволяющую транспортировать южнокорейские грузы в Европу через российскую территорию.

Так что Москва целиком и полностью за продолжение межкорейской партии.

Начало новой истории: встреча лидеров двух Корей
© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи встретились на демаркационной линии между двумя странами в пункте переговоров Пханмунджом. Они поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатиями.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын перешел через разделяющую страны черту, став первым главой КНДР, который оказался на южной стороне от линии, разделяющей Корейский полуостров уже 65 лет.
© REUTERS / Korea Summit Press Pool"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
"Наш председатель Ким впервые в истории пересек военно-демаркационную линию и в этот момент Пханмунджом стал не символом раскола, а символом мира", — отметил глава Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын заявил, что делегация КНДР прибыла на переговоры с "ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию". В свою очередь Мун Чжэ Ин призвал северокорейского лидера к достижению договоренностей. "Если мы проведем искренний диалог, мы сможем сделать большой подарок нашей нации и людям нашей планеты, стремящихся к миру", — сказал он.
© AFP 2018 / Korea Summit Press PoolПосле приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool
После приветственной церемонии лидеры двух стран проследовали по ковровой дорожке через строй почетного караула в костюмах старинной корейской династии под звуки гонгов и бубнов.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolВ окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
В окружении почетного караула главы двух стран прошли к месту официального фотографирования, где Ким Чен Ына приветствовали члены секретариата и ключевые министры Южной Кореи.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЛидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Лидеры и представители властей Юга и Севера сфотографировались на память на площади в зоне ответственности Южной Кореи в Пханмунджоме.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolЗатем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.Автомобиль лидера Северной Кореи Ким Чен Ына
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Затем главы двух государств отправились в здание переговоров "Дом мира" в демилитаризованной зоне для участия в межкорейском саммите.
© AP Photo / Korea Summit Press PoolКим Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© AP Photo / Korea Summit Press Pool
Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи чаще встречаться. Он заявил о готовности посетить Сеул и побывать в президентской резиденции главы Южной Кореи. "Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — отметил Ким Чен Ын.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolМун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
Мун Чжэ Ин рассказал лидеру КНДР о желании побывать на священной для корейцев горе Пэктусан, которая находится на границе с Китаем. "Белоголовый" вулкан Пэктусан связан со старинной легендой о происхождении корейского народа.
© REUTERS / Host BroadcasterГлавы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Host Broadcaster
Главы двух стран приняли участие в церемонии посадки в Пханмунджоме сосны, выросшей в 1953 году, когда закончилась трехлетняя Корейская война. Это дерево - символ мира и процветания. Политики присыпали сосну почвой с горы Пэктусан в КНДР, и с горы Халласан на южнокорейском острове Чежудо. Мун Чжэ Ин полил дерево водой из протекающей в Пхеньяне реки Тэдонган, а Ким Чен Ын — водой из реки Ханган, протекающей в Сеуле.
© REUTERS / Korea Summit Press PoolПо итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.Встреча лидеров Северной и Южной Корей Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
© REUTERS / Korea Summit Press Pool
По итогам переговоров лидеры двух стран договорились начать переговоры с США и Китаем о замене режима перемирия на Корейском полуострове договором о мире.
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Хлынин Дмитрий
Любая нация в судьбу которой вмешивается США, рано или поздно, становиться несчастной. Совпадение? Не думаю.
11:00
28.04.2018
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