Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Как сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности за соблюдение на территории России антироссийских санкций, введенных США, может быть внесено на рассмотрение нижней палаты парламента в качестве законопроекта и принято уже в весеннюю сессию Госдумы.
Это вызвало настолько мощную и даже слегка, надо сказать, истеричную дискуссию внутри правящих отечественных элит, что ее просто невозможно не выносить на, что называется, всенародное обсуждение, в том числе и на уровне ведущих российских СМИ. Собственно говоря, это уже и происходит: по поводу происходящего уже высказались все более или менее значимые спикеры "экономического блока". Да и всем другим тоже, в общем, не стоит оставаться от этого обсуждения в стороне.
О чем, собственно, речь.
Все предельно просто: по словам Володина, в России "мы должны жить по российским законам" (с), а не руководствоваться решениями других стран.
Казалось бы, все просто и правильно.
Но вот только при столкновении с реальной жизнью у этой правильности и простоты появляется масса нюансов.
Что, как ни крути, на сегодняшнем этапе есть очевидная глупость.
На которую, кстати, искренне не любимый автором этого текста "либерально-экономический блок" совершенно справедливо указывает.
Но, с другой стороны, когда государство вынуждено для обслуживания собственного Военно-промышленного комплекса, по определению находящегося под санкциями "наших зарубежных партнеров", создавать в лице Промсвязьбанка специальный финансовый институт — это, вообще-то, с точки зрения здравого экономического смысла дичь ничуть не меньшая, чем теоретическое самостоятельное вытеснение Siemens с отечественного рынка. Ибо это означает, что остальные финансовые институты страны, в том числе государственные банки, живут по другим законам. По каким угодно. Но не по тем, что действуют на вполне себе в иных смыслах суверенной территории государства Российская Федерация.
Вот только, к сожалению, подобного рода проблемы не решаются пусть и правильными, но косметическими, по сути, законопроектами о введении административной и/или уголовной ответственности за соблюдение на территории Российской Федерации антироссийских санкций, введенных США.
Разберем вопрос на примере хотя бы тех же российских банков.
Если мы так и будем продолжать, как это предписывается нынешней экономической парадигмой, рассматривать их исключительно как бизнес, то их и имеет смысл ставить на одну доску с той же Siemens. Потому как у коммерческих предприятий есть только одна конкретная и непосредственная задача, а именно извлечение прибыли. И в этой ситуации ни одна Госдума не может им запретить поступать по законам рынка, а именно действовать с целью извлечения прибыли в интересах своих акционеров. И тут не так уж и важно, частный это банк или государственный: все они действуют в одном правовом пространстве.
Но вот только банки — это далеко не только коммерческие предприятия, это по определению еще и инструмент экономики. А государственные банки — это еще и инструмент государственной экономической политики. Они, вообще-то, именно с этой целью и создавались. А извлечение прибыли тут, в принципе, важный, но, что называется "вторичный половой признак". И вот с точки зрения государственной политики, в принципе, не так важно, какую именно позицию эти инструменты занимают на глобальных финансовых рынках и как идут дела, допустим, у их отделений в Чешской Республике или еще каких филиалах. Это все так, факультатив. А главное — это то, как они решают экономические и финансовые задачи в интересах Российской Федерации.
А первое, что тут необходимо сделать в плане изменения правового поля, — это принять некий аналог действовавшего в США Banking Act of 1933, больше известного как закон Гласса—Стиголла, прямо запрещавшего коммерческим банкам заниматься так называемой инвестиционной деятельностью и оперировать ценными бумагами. Читай, спекулировать на фондовых и валютных биржах с целью извлечения прибыли. Потому как в нынешних условиях банкам банально выгоднее спекулировать на фондовом и валютном рынках, чем заниматься жизненно важным для экономики страны кредитованием реального сектора.
Кстати, очень многие аналитики связывают рецессию, начавшуюся на мировых рынках в 2007 году, и надувание всяких пузырей именно с отменой в 1999 году этого закона стараниями финансового лобби.
И вот уже после этого, после смены парадигмы, можно заниматься и текущей правовой косметологией. Потому как имплементация чужих и иногда реально враждебных, как те же санкции, правовых норм в поле отечественной юрисдикции — это действительно как-то не очень чтобы и хорошо.