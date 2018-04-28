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Нужна ли уголовная ответственность за соблюдение американских санкций

08:0028.04.2018
(обновлено: 08:02 28.04.2018)
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© AFP 2018 / Michele TantussiСтроительство газовой турбины на заводе Siemens в БерлинеСтроительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2018 / Michele Tantussi

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Как сообщил во вторник журналистам первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении уголовной ответственности за соблюдение на территории России антироссийских санкций, введенных США, может быть внесено на рассмотрение нижней палаты парламента в качестве законопроекта и принято уже в весеннюю сессию Госдумы.

Это вызвало настолько мощную и даже слегка, надо сказать, истеричную дискуссию внутри правящих отечественных элит, что ее просто невозможно не выносить на, что называется, всенародное обсуждение, в том числе и на уровне ведущих российских СМИ. Собственно говоря, это уже и происходит: по поводу происходящего уже высказались все более или менее значимые спикеры "экономического блока". Да и всем другим тоже, в общем, не стоит оставаться от этого обсуждения в стороне.
О чем, собственно, речь.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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В Лондоне пожаловались, что ЕС не дает ужесточить санкции против России
Если отставить в сторону частности, спикер Государственной думы Российской Федерации предложил простейшую вещь: ввести запрет на исполнение антироссийских санкций, наложенных иностранными государствами, в частности США, на территориях, подпадающих под российскую юрисдикцию. И заявил о недопустимости имплементации иных правовых норм, кроме российских, на территории нашей с вами страны.

Все предельно просто: по словам Володина, в России "мы должны жить по российским законам" (с), а не руководствоваться решениями других стран.

Казалось бы, все просто и правильно.

Но вот только при столкновении с реальной жизнью у этой правильности и простоты появляется масса нюансов.

Маяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Американские санкции против Латвии гонят деньги миллионеров в Крым
Вот, к примеру, возьмем недавнюю ситуацию с кривой, чего уж там говорить, историей с поставкой на крымские ТЭС турбин производства немецкой компании Siemens. Ну, не умеем мы, надеюсь — пока, производить турбины с такими характеристиками. Но при этом мы прекрасно понимаем, что Siemens — глобальная компания, критически зависимая от глобальных рынков. И если мы бы подходили строго к недопустимости имплементации компанией Siemens, нашим стратегическим, кстати, партнером "американских санкций", то мы должны бы как минимум сами поставить Siemens в такие условия, когда она была бы вынуждена уйти с нашего рынка сама.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИнженер на месте строительства Таврической (Симферопольской) ТЭС в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Инженер на месте строительства Таврической (Симферопольской) ТЭС в Крыму

Что, как ни крути, на сегодняшнем этапе есть очевидная глупость.

На которую, кстати, искренне не любимый автором этого текста "либерально-экономический блок" совершенно справедливо указывает.

Но, с другой стороны, когда государство вынуждено для обслуживания собственного Военно-промышленного комплекса, по определению находящегося под санкциями "наших зарубежных партнеров", создавать в лице Промсвязьбанка специальный финансовый институт — это, вообще-то, с точки зрения здравого экономического смысла дичь ничуть не меньшая, чем теоретическое самостоятельное вытеснение Siemens с отечественного рынка. Ибо это означает, что остальные финансовые институты страны, в том числе государственные банки, живут по другим законам. По каким угодно. Но не по тем, что действуют на вполне себе в иных смыслах суверенной территории государства Российская Федерация.

Котировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Доллары возвращаются домой. Инвесторы спешат заработать на проблемах США
И вот тут спикер Государственной думы России совершенно прав.

Вот только, к сожалению, подобного рода проблемы не решаются пусть и правильными, но косметическими, по сути, законопроектами о введении административной и/или уголовной ответственности за соблюдение на территории Российской Федерации антироссийских санкций, введенных США.

Разберем вопрос на примере хотя бы тех же российских банков.

Если мы так и будем продолжать, как это предписывается нынешней экономической парадигмой, рассматривать их исключительно как бизнес, то их и имеет смысл ставить на одну доску с той же Siemens. Потому как у коммерческих предприятий есть только одна конкретная и непосредственная задача, а именно извлечение прибыли. И в этой ситуации ни одна Госдума не может им запретить поступать по законам рынка, а именно действовать с целью извлечения прибыли в интересах своих акционеров. И тут не так уж и важно, частный это банк или государственный: все они действуют в одном правовом пространстве.

Но вот только банки — это далеко не только коммерческие предприятия, это по определению еще и инструмент экономики. А государственные банки — это еще и инструмент государственной экономической политики. Они, вообще-то, именно с этой целью и создавались. А извлечение прибыли тут, в принципе, важный, но, что называется "вторичный половой признак". И вот с точки зрения государственной политики, в принципе, не так важно, какую именно позицию эти инструменты занимают на глобальных финансовых рынках и как идут дела, допустим, у их отделений в Чешской Республике или еще каких филиалах. Это все так, факультатив. А главное —  это то, как они решают экономические и финансовые задачи в интересах Российской Федерации.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Путин рассказал, к чему привели антироссийские санкции
Эту задачу можно, в принципе, решить и даже без изменений в законодательстве: если государство тут выступает как акционер, как владелец контрольного пакета, то оно вправе ставить задачи перед менеджментом бизнес-института просто в рамках действующего закона об акционерных обществах.

А первое, что тут необходимо сделать в плане изменения правового поля, — это принять некий аналог действовавшего в США Banking Act of 1933, больше известного как закон Гласса—Стиголла, прямо запрещавшего коммерческим банкам заниматься так называемой инвестиционной деятельностью и оперировать ценными бумагами. Читай, спекулировать на фондовых и валютных биржах с целью извлечения прибыли. Потому как в нынешних условиях банкам банально выгоднее спекулировать на фондовом и валютном рынках, чем заниматься жизненно важным для экономики страны кредитованием реального сектора.

Кстати, очень многие аналитики связывают рецессию, начавшуюся на мировых рынках в 2007 году, и надувание всяких пузырей именно с отменой в 1999 году этого закона стараниями финансового лобби.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Глава Пентагона попросил сделать исключение из антироссийских санкций‍
То есть даже для банальной устойчивости к санкционному давлению нам надо не только и не столько разбираться с деятельностью субъектов рынка, сколько разбираться с самой нынешней экономической парадигмой. Потому как уже понятно, что действующая базовая экономическая "монетаристская" модель не эффективна даже без всяких "санкционных войн" и намечающегося довольно сурового торгово-экономического, а также политического противостояния. Просто все наши относительно громкие экономические успехи, от ВПК до строительства курорта международного класса в Сочи или Крымского моста (газовых "потоков", обходной железнодорожной ветки вокруг украинской территории и так далее), происходили отнюдь не в рамках "базовой модели", а исключительно "проектного финансирования".

И вот уже после этого, после смены парадигмы, можно заниматься и текущей правовой косметологией. Потому как имплементация чужих и иногда реально враждебных, как те же санкции, правовых норм в поле отечественной юрисдикции — это действительно как-то не очень чтобы и хорошо.

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7 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
EA V
Поаккуратнее на поворотах. А то получится, как с "Телеграм". Подход к задаче должен быть творческим, чтоб по самим не ударило.
08:37
28.04.2018
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Piter Gh
Во как олигархов поддерживают.
09:20
28.04.2018
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