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Американские санкции против Латвии гонят деньги миллионеров в Крым

10:0427.04.2018
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкМаяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фотоМаяк на мысе Тарханкут в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Латвия ликвидирует третий по величине банк по указке США, заявила политик
Одна из самых забавных особенностей мышления значительной части современного медиакласса — в том, что название какого-то явления или его имидж вызывает гораздо больший интерес, чем сама его суть.

Например, если посмотреть на результаты того, что Вашингтон сделал с когда-то цветущей и богатой банковской системой маленькой Латвии, сложно не заметить, что против нее применили санкции, сравнимые по силе и жесткости с использованными против КНДР и Ирана. Однако мало кто в российской, латвийской или американской прессе называет вещи своими именами, потому что в теории Латвия для Америки — друг и верный союзник, а идея о том, что к другу и верному союзнику можно применить те же санкции, что и к банкам Ким Чен Ына, просто не укладывается у многих в головах.

Как тут не вспомнить в очередной раз фразу Киссинджера о том, что "дружить с США фатально". Однако самое интересное даже не в том, с каким упорством наши прибалтийские соседи вытесняют из сознания тот факт, что вашингтонские хозяева их прилюдно выпороли, а то, что эта публичная финансовая порка оказывает самое позитивное воздействие не только на репатриацию российских капиталов, но и в плане патриотического воспитания российского бизнеса и даже некоторых чиновников.

Как сообщает агентство Рейтер, под нажимом Штатов латвийский парламент принял решение о том, чтобы запретить латвийским банкам работать с "высокорисковыми клиентами", под которыми подразумеваются офшорные компании, являющиеся главными клиентами и источниками средств всего латвийского банковского сектора. Это решение ставит под удар десятки миллиардов долларов, которые наши сограждане "припарковали" в казавшейся надежной прибалтийской юрисдикции, и сейчас многим из них предстоит сложная работа по возвращению денег, застрявших в латвийских банках.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
США уверены, что Латвия справится со скандалом в финансовом секторе
В России, к сожалению, сформировался целый класс бизнесменов (и чиновников) средней руки, для которых Латвия казалась неким прообразом "правильной России" — страны, интегрированной в Европу, которая дружит с Западом и имеет прекрасную банковскую систему с хорошим сервисом, обеспечивающую сохранность прав собственности на активы (зачастую приобретенные нечестным путем). Особой причиной любви и уважения этого класса обеспеченных российских граждан к латвийскому государству являлось его подчеркнутое нежелание претендовать на получение хоть сколь-нибудь значительных налогов с этих активов. Рига зарабатывала на продаже, так сказать, "сопутствующих услуг" — видов на жительство, недвижимости (с которой платили налоги) и банковских сервисов.

Услуги обеспечивали высокие доходы для банков, которые, в свою очередь, все-таки платили если не налоги, то хотя бы жирные взятки соответствующим латвийским политикам. Особо стоит отметить тот факт, что Латвия была прибежищем для самых "тупых" российских денег, чьи владельцы не хотели особо напрягаться, пытаясь понять реальные правила игры западного мира, не хотели учить английский и для которых флаг ЕС над Ригой и заверения прилизанного хипстера в московском офисе латвийского банка были достаточными гарантиями того, что с их деньгами ничего не случится. Главным слоганом латвийской банковской системы, привлекшей российских бизнесменов и даже чиновников, была фраза "у нас же не Россия!" — ее произносили с легким, как бы "европейским" акцентом, но обязательно по-русски.

До недавнего времени схема привлечения "тупого" российского капитала работала почти идеально, но в конце концов оказался прав Владимир Путин: он очень давно предупреждал о том, что владельцы вывезенных на Запад капиталов замучаются "пыль глотать" для их возвращения.

Издержки независимости
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Издержки независимости

Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
Стирка со взломом. Заботливые американцы наводят порядок в финансах Латвии
Российское и европейское финансовое сообщество сейчас очень активно обсуждает бесконечные истории про "русских, застрявших в Латвии", причем порой это звучит в сочувственном тоне, но многие откровенно злорадствуют — и правильно делают. Один немецкий финансовый консультант, специализирующийся на работе с российскими клиентами, рассказал автору этих строк вполне типичную для современных Латвии и России историю: российский бизнесмен, не очень крупный, решил обезопасить свои капиталы и вывести их из страны. "Чтобы не напрягать мозг, не учить английский и не вникать в скучные финансовые тонкости, он купил готовый офшор в какой-то московской юридической конторе на Британских Виргинских островах и открыл счет в Латвии на него. Сейчас ему в банке деньги не отдают, указывая на новые требования по "антиотмывочным" правилам, зато требуют, чтобы он доказал, что фирма действительно ему принадлежит. По официальным документам владелица офшора — полная негритянка, которую чиновник не знает, а единственный инструмент контроля за фирмой, который у него есть, — генеральная доверенность, выданная на его имя. Но она банк уже не устраивает".

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Коррупционный скандал в ЦБ: что будет с финансовой репутацией Латвии
Из этой ситуации, конечно, есть несколько возможных вариантов выхода. Но владелец денег справедливо опасается: все из них приведут к тому, что во всех возможных списках "антиотмывочных" ведомств США и Евросоюза его фамилия останется навсегда, а потом может оказаться даже в распоряжении российских властей.

Ни одна — неважно, насколько распиаренная и хорошо организованная — кампания по дискредитации "святого Запада" не смогла бы сделать для перевоспитания российского бизнеса и части чиновничества так много, как сделал Минфин США за рекордно короткие сроки. Показательно, что одновременно пострадали все — как "умные" капиталы, сбежавшие на Запад в самые элитные юрисдикции и организовавшие самые изощренные схемы хранения денег и владения активами, так и самые "тупые", которые жили по принципу "украл, перевез деньги в Латвию и не высовывайся".

На "офшорные схемы Дерипаски" даже западные деловые СМИ смотрят с некоторой долей восхищения — как на произведение финансово-юридического искусства. А на "схемы" российских "инвесторов" в Латвии, где обычно фигурирует один офшор, у которого нет ни сайта, ни реальной деятельности, ни реального офиса, а только один держатель "генеральной доверенности", смотреть без смеха невозможно.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Коррупционный скандал в ЦБ: что станет с финансовой репутацией Латвии
Но пострадали в равной степени и самые умные, и самые глупые, и те, кто имеет отношение к российской политике, и те, кто жил по принципу "не высовываться". Единственный логичный вывод, который могут сделать пострадавшие от антироссийских и антилатвийских санкций, — деньги все-таки стоит хранить в России.

Особо впечатлительные пострадавшие, как сообщают рижские источники, теперь на полном серьезе рассматривают инвестиции в Крым, исходя из логичного предположения, что уж там Минфин США их точно не достанет. Остается поблагодарить американских чиновников за столь эффективную рекламную кампанию и позитивный пиар России.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкФлаг ЕС в Риге
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Флаг ЕС в Риге
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Асаулов
Кто то ещё сомневается что Дональд наш человек ?
10:18
27.04.2018
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