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Сепаратный корейский мир, или Спасение рядового Трампа

09:3327.04.2018
(обновлено: 09:39 27.04.2018)
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© AP Photo / Korea Summit Press PoolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ ИнЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
© AP Photo / Korea Summit Press Pool

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожимают руки перед межкорейским саммитом
© AP Photo / KBS via APTN
Ким Чен Ын сам предложил Мун Чжэ Ину перешагнуть линию разграничения в КНДР
Если об одном "корейском" саммите (Дональда Трампа и Ким Чен Ына) уже не первый месяц говорит весь мир, то о другом (Ким Чен Ына и его южнокорейского собрата Мун Чжэ Ина) за пределами Азии почти ничего не слышно — и тому есть причины.

Притом что до сих пор непонятно, где Ким встретится с Трампом: недавно в инфопространстве возник такой неожиданный вариант, как далекий Таиланд. Что касается соглашений, которые эта пара может заключить, — с ними и подавно полная неясность, но при этом все обсуждают возможные варианты. А вот насчет межкорейского саммита все предельно ясно: он состоится сегодня, на нейтральной полосе (в демилитаризованной зоне) между двумя Кореями, но с заходом на несколько метров на южнокорейскую территорию. Готов и заранее согласованный комплект соглашений, хотя их, понятно, держат в секрете.

Главный вопрос вот какой: а почему союзник США, южнокорейский президент, вообще решил встретиться с северным соседом до саммита Кима и Трампа? Почему не после?

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
Ким Чен Ын сам напомнил Мун Чжэ Ину об инциденте на острове Йонпхендо
Ответ видится достаточно простым: вы — глава государства, где расположены более 28 тысяч американских военнослужащих, вы — младший партнер страны, которая постоянно грозит вашему северному соседу войной, если тот не прекратит свои ракетно-ядерные программы. Северный сосед ведет себя еще хуже. Война же грозит уничтожением прежде всего вашему государству — Южной Корее. Что вы можете сделать, чтобы эти опасности снизить?

Один из ответов — играть самостоятельно: заключить что-то вроде сепаратного мира с Севером для того, чтобы хоть как-то связать руки США. Понятно, что такая встреча и должна была пройти до, а не после объятий Кима и Трампа. После ее проводить бессмысленно.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018

Кроме Южной Кореи, есть еще две соседние страны, СМИ которых активно обсуждают смысл предстоящей встречи на нейтральной полосе. Это Япония и Китай. Они приводят множество версий того, что означает предстоящий саммит Кима и Муна. Всех версий не перечислишь, но некоторые весьма интересны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи. 27 апреля 2018
© REUTERS / Korea Summit Press Pool/Pool
Ким Чен Ын предложил лидеру Южной Кореи чаще встречаться
Например, такая: межкорейский саммит — ошибка Сеула и очень вредное дело. В первую очередь для Штатов. Автор одного такого материала — американский эксперт, чье мнение в данном случае приводит китайская газета.

Оно такое: Северная Корея не может быть искренней, обещая избавиться от ядерных боеприпасов и ракетных программ. Понятно, что для нее "ядерное разоружение" — прекращение испытаний, а вот уничтожение их вообще — совсем другое дело.

И не забудем, подсказывает американский автор, что Север и вовсе не считает Юг легитимным государством, отказывается обсуждать с ним мирный договор, поскольку речь идет о войне "единой страны" с США 65 лет назад, вот с США и надо договариваться. Так что, говорит американец, пусть президент Мун посмотрит, изменилась ли позиция Севера по всем этим вопросам. А если не изменилась, то единственный вариант — чтобы Америка продолжала беспощадно давить Ким Чен Ына.

Договоримся без чужаков
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Договоримся без чужаков

Южнокорейские солдаты на демаркационной линии перед встречей лидеров КНДР и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
Ким Чен Ын привез лидеру Южной Кореи пхеньянской лапши
В общем, есть такое мнение из США: Южной Кореей мы недовольны, не надо ей проводить свой саммит до нашего — "главного" — саммита. Насколько это недовольство близко к официальному, вашингтонскому — непонятно.

Есть позиция японская — и тоже нерадостная: зачем и против кого они встречаются? Вот, например, кто-то сфотографировал опытный прототип десерта, который подадут в завершение обеда двух корейских лидеров. На нем изображена карта единой Кореи, причем с островами Докдо, физически контролируемыми Южной Кореей. Но на них претендует Япония. Эта же картинка плыла над головами двух корейских команд на недавних Олимпийских играх… А нужна ли Японии такая единая Корея?

Есть версия южнокорейская. Суть ее в том, что Сеул не очень рассчитывает на дипломатические способности Дональда Трампа и просто помогает ему — как друг и партнер — выработать правильное соглашение с Пхеньяном. Спасает рядового Трампа из тупика, в который он сам себя загнал.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин начали межкорейский саммит
То есть, добавим, южане готовятся вежливо, мягко поднести американскому президенту договоренности "с нейтральной полосы", которые ему останется только приветствовать. Такая вот помощь.

Хотя в южнокорейской версии фигурирует еще один вопрос — деньги. Деньги на развитие экономики Северной Кореи (вы же не думаете, что Штаты будут за это платить) и деньги, заработанные на сотрудничестве с Севером. Это попросту внутрикорейское дело. Другой вопрос, что США будет очень трудно и дальше грозить всей Азии войной на Корейском полуострове, если та же самая Азия увидит, как можно не бояться, а, наоборот, зарабатывать на мире.

Но есть еще позиция китайская. Здесь надо сказать, что предстоящий саммит двух Корей — одно из наиболее тщательно проработанных дипломатических мероприятий в современном мире. Кто-то из американских пропагандистов до сих пор пытается нам внушить, что Пекин остался в стороне от происходящего и огорчен этим, о России и говорить нечего.

© AFP 2018 / Jung Yeon-jeТрансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018
© AFP 2018 / Jung Yeon-je
Трансляция новостей про будущую встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 9 марта 2018

А на самом деле дипломаты высшего ранга из обеих Корей приезжали в Москву, Пекин, множество прочих столиц. Не говоря о том, что и лично Ким Чен Ын побывал в Пекине. Узкий круг дипломатов отлично знает весь сценарий сложной игры вокруг "ядерного вопроса" на Корейском полуострове. И Китай знает — и высказывается.

Итак, китайская позиция — как бы неофициальная: быстрое разоружение Пхеньяна возможно только в том случае, если США предложат что-то в ответ. А поскольку между двумя странами, мягко говоря, нет доверия, то и рассчитывать на чудеса не надо. Думать следует об искренности не только Пхеньяна, но и Вашингтона.

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи. 27.04.2018
© REUTERS
Ким Чен Ын выразил надежду на хорошие результаты межкорейского саммита
И еще, говорит китайский автор: безъядерный полуостров — это стратегическая цель и для Китая, и для Южной Кореи. Но обе страны против того, чтобы такая цель достигалась "любой ценой" — особенно путем очередного конфликта на грани применения ядерного оружия. Поэтому обе стороны (Северная Корея и США) обязаны вести себя прилично. Одна не должна больше проводить ядерных испытаний, другая — грозить.

К этому добавить почти нечего, кроме одного: Южная Корея эту позицию на всякий случай не высказывает. Но как-то ясно, что она ее разделяет, для чего и проводит саммит с Севером.

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