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Игры Запада со смертью: вывернет ли окно Овертона из "рамы"

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:02 27.04.2018)
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© AFP 2018 / Paul EllisАкция в поддержку тяжелобольного Элфи Эванса в ЛиверпулеАкция в поддержку тяжелобольного Элфи Эванса в Ливерпуле
© AFP 2018 / Paul Ellis

Ирина Алкснис

Последние годы в общественных дискуссиях России регулярно можно встретить ссылки на окно Овертона. Особенно часто к этой концепции обращаются в связи с экстремальной либерализацией ценностных установок — и действующих практик — в западном мире в сферах сексуальности, семьи и морально-этических норм.

Обычно упоминания окна Овертона сопровождаются апокалиптическими прогнозами относительно Европы, ставшей главным полигоном обкатки самых радикальных форм политической корректности, ювенальной юстиции и современного либерализма.

Следует признать, что регулярно поступающие новости действительно нередко производят прямо-таки шокирующее впечатление.

Мужчина и женщина
© Depositphotos / Andreus
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Очередное подобное сообщение пришло из Великобритании, где апелляционный суд Великобритании отклонил просьбу родителей тяжелобольного Элфи Эванса разрешить им перевезти его в Италию для дальнейшего лечения.

Двухлетний ребенок вот уже полтора года — с декабря 2016-го — находится в коме в больнице Alder Hey в Ливерпуле и подключен к системе жизнеобеспечения с искусственной вентиляцией легких. У него диагностировано дегенеративное заболевание мозга, и британские врачи считают, что спасти его невозможно.

По данным Би-би-си, 23 апреля британские врачи отключили Элфи от систем жизнеобеспечения, в результате чего мальчик начал дышать самостоятельно.

© AP Photo / Alfies Army OfficialЭлфи Эванс на руках у своей матери
© AP Photo / Alfies Army Official
Элфи Эванс на руках у своей матери

За его жизнь выразили готовность бороться врачи ватиканской педиатрической клиники Bambino Gesu. Италия для этих целей предоставила ребенку свое гражданство.

Однако вердикт британского суда запретил вывоз Элфи из страны, несмотря на желание родителей.

Участники парада WorldPride в Торонто, Канада
© AFP 2018 / Geoff Robins
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Понятно, что в этом деле в очередной раз на повестке дня оказался вопрос о границах медицинского вмешательства. Современная наука и медицина обладают возможностями поддерживать жизнедеятельность в человеческом теле едва ли не до бесконечности, а это, в свою очередь, подводит к необходимости заново осмыслить рамки медицинского вмешательства и порога, где стоит остановиться, потому что продолжение влечет только усугубление мучений пациента и его близких. А также — будем говорить прямо — нецелесообразную трату ресурсов общественного здравоохранения, которые могут быть потрачены более полезным образом.

Однако не менее, а возможно, даже более важной проблемой в данной истории является усугубляющееся на Западе вторжение государства в сугубо частную жизнь граждан, в жизнь семьи.

Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом: а скорость-то сдвигания окон Овертона не слишком быстрая?

Дело ведь не просто в том, что западное общество подвергается масштабной структурной и ценностной перестройке. Главное — то, что наблюдается явное форсирование этого процесса.

Пустая больничная койка. архивное фото
© Fotolia / xy
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А человеческая психика требует времени для адаптации к новым условиям, тем более когда они касаются таких базовых феноменов, как личная жизнь человека, ценности, семейный уклад.

Прошло едва 15 лет, как начался процесс легализации эвтаназии в мире. Первопроходцами в этом вопросе стали Нидерланды и Бельгия в 2002 году. Однако спустя чуть более чем десять лет встал на повестку дня уже вопрос об эвтаназии детей (легализована в Бельгии, обсуждается в Колумбии) и людей, страдающих психическими заболеваниями (пару лет назад СМИ стали известны минимум два случая эвтаназии людей, страдающих депрессиями, в тех же странах-пионерах).

И вот уже на выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали первую — и весьма гламурную на вид — "капсулу для самоубийств", одним своим видом намекающую о постановке данного процесса на конвейер.

© Фото : Exit International Машина для эвтаназии Sarco
© Фото : Exit International
Машина для эвтаназии Sarco

Если сама идея прекращения невыносимых мук неизлечимо больного человека вызывает понимание и готовность ее обсуждать в самых широких слоях населения (в том числе в России, где проблема борьбы с болью сохраняет свою актуальность), то эволюция, которую прошла эта идея — и практика — за столь короткий срок на Западе, вызывает откровенную оторопь.

На показе коллекции MAN во время недели моды в Лондоне 2017. Архивное фото
© AFP 2018 / Niklas Halle'n 
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Фактически за 15 лет Европа в своем отношении к смерти прошла путь от эвтаназии как печальной, но необходимой во имя гуманизма практики, до судебного конвейера "доктор сказал в морг — значит, в морг" вопреки мнению родных и других врачей. Ведь случай Элфи Эванса стал не первым, когда британское государство приняло решение по поводу тяжелобольного ребенка вопреки воле родственников.

Про попутные процессы в виде публичного умерщвления и вскрытия животных в скандинавских зоопарках и предложения оттуда же для скармливания хищникам приносить домашних питомцев выглядят органичным дополнением в процессе навязывания европейскому обществу радикальных изменений в вопросах жизни и смерти.

Наблюдение за происходящим со стороны, в частности из России, вызывает вполне понятную реакцию укрепления в обществе традиционных взглядов.

Однако представляется, что скорость происходящего и явное принуждение общества к усвоению новых установок способно сыграть злую шутку с организаторами процесса и на Западе. Итогом может стать то, что маятник общественных настроений резко качнется в обратную — традиционную — сторону. А учитывая, что Запад стал регулярно получать неприятные сюрпризы от граждан в политической сфере, в частности на выборах, никак нельзя исключать, что нечто подобное может произойти и в куда более тонких и сложных базовых сферах человеческого общества.

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