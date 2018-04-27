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Армения между демократией и охлократией

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:01 27.04.2018)
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкУчастница акции протеста сторонников оппозиции в ЕреванеУчастница акции протеста сторонников оппозиции в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Андраник Мигранян, для РИА Новости

Сегодня как в Армении, так и во всем мире то, что происходит в политической сфере в Ереване, воспринимается как триумф демократии, мудрость властей и армянского народа.

Законно избранный премьер-министр под давлением собравшейся на площади толпы, руководимой профессиональным демагогом и популистом, подал в отставку. Теперь предводитель толпы хочет сесть в кресло премьер-министра, минуя конституцию и законы, как назначенец этой толпы и от имени площади, после чего он собирается ликвидировать ныне действующую правящую партию, распустить парламент и, овладев всеми рычагами исполнительной власти и поставив под контроль административный ресурс, объявить о внеочередных парламентских выборах.

Затем новый парламент изберет нового "законного премьер-министра со стороны нового парламентского большинства".

Во время акции протеста в Ереване. 22 апреля 2018
© AFP 2018 / Vano Shlamov
Президент Армении заявил, что гордится общенародным движением в Ереване
Действующий исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян, который на днях может быть избран премьером, не собирается уступать давлению площади и также считает, что надо назначить досрочные выборы: если лидер митингующих Никол Пашинян действительно пользуется народной поддержкой, пусть он это докажет на соревновательных, альтернативных выборах.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкНикол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Никол Пашинян выступает во время митинга сторонников оппозиции на площади Республики в Ереване

Однако теперь уже вырисовывается истинная стратегия лидера толпы, который оседлал протестное движение в Армении.

Он стремится выжать максимум из акций гражданского неповиновения, превратить их в революцию и добиться захвата власти, с тем чтобы, захватив рычаги исполнительной власти и имея за собой улицу, закрепить свою победу на выборах.

Чем чревата такая логика развития политического процесса в Армении? Если национальные элитные круги не объединятся, чтобы не допустить захвата власти в нарушение всех законов и конституции со стороны охлоса улицы со своим демагогом во главе, то Армению ожидают самые прискорбные последствия этой так называемой бархатной революции.

Митинг в Ереване. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Российские дипломаты провели встречу с лидерами протестов в Армении‍
Во-первых, неочевидно, что она будет бархатной. Толпа, поддерживающая своего лидера, требует справедливости, а это означает перераспределение власти и богатства. В находящейся в блокаде бедной республике — с одним соседом, Азербайджаном, в горячей войне, а с другим, Турцией, почти в столетней холодной войне — нет иных способов потрафить толпе, как отнять у одних и передать другим как должности, так и имущество. Это прямой путь к очень серьезному размежеванию общества на тех, кто все имел до этой уличной революции, и тех, кто хочет иметь после.

Во-вторых, это сокрушительный удар по идее права и государственности. Если толпа сегодня требует ухода сначала Сержа Саргсяна, а теперь и Карена Карапетяна, где гарантия, что завтра разочаровавшиеся в своем сиюминутном кумире, демагоге Пашиняне, не будут требовать его отставки (а это так и будет), поскольку он не удовлетворил их представления о социальной справедливости?

Революционные массы требуют немедленных результатов. Или им дают возможность вначале немного пограбить и творить произвол над своими реальными или кажущимися противниками, а затем через большую кровь загоняют их в стойло. Или сразу используют большое насилие, чтобы предотвратить разгул охлократических страстей толпы. Оба варианта губительны для армянского государства и общества, которое находится в войне с Азербайджаном и Турцией.

© Sputnik / Асатур ЕсаянцПерейти в фотобанкСторонники оппозиции перекрывают дороги для проезда автотранспорта в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сторонники оппозиции перекрывают дороги для проезда автотранспорта в Ереване

В-третьих, есть опыт нескольких государств на постсоветском пространстве, где уже разворачивались эти охлократические страсти и, минуя законы и конституции этих стран, устанавливались революционные власти, рожденные толпой на улицах и площадях. Наиболее характерными примерами являются Украина и Грузия. Там тоже говорили о революции по восстановлению человеческого достоинства, о праве народа на восстание против тирании и произвола олигархической власти.

Лидер протестного движения Мой шаг Никол Пашинян. Архивное фото
© Sputnik / Sputnik
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Проблем с нахождением российской базы в Армении нет, заявил Пашинян
По прошествии некоторого времени мы стали свидетелями того, что те же люди, которые считали, что их довели до последней черты и им нечего терять, выяснили, что можно пасть бесконечно и мечтать о тех порядках и уровне жизни, что они имели до революционных потрясений.

И последнее.

Хочу надеяться на то, что армянская элита найдет в себе силы, чтобы обуздать эту охлократическую вакханалию и восстановить основу армянской государственности, — или, как не прискорбно мне писать об этом, видимо, наш народ не способен существовать в своем национальном государстве. Это будет означать, что вовсе не враги были причиной того, что народ терял в течение многих столетий свою национальную государственность. Это будет означать, что этот трудолюбивый, талантливый, изобретательный народ может реализовать себя только в рамках других, обустроенных государств. Однако не может создать национальное государство для развития и процветания армянского народа на армянской земле и в рамках армянского национального государства.

И за это несут ответственность в равной степени как власти и элитные круги вновь образовавшегося армянского государства, так и уличные толпы, которыми манипулируют циничные или абсолютно безответственные демагоги, ввергающие свой народ и страну в пучину сокрушительных социальных потрясений.

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