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Торговец "белым деревом" министр Павел Климкин

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:01 26.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Павел КлимкинМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На самом деле, конечно, наблюдения за тем, что в самой Украине называют "политикумом", приносит иной раз самые неожиданные и поистине восхитительные результаты. Вот, скажем, есть вполне законное для любого национального (тем более украинского, позиционирующего себя как "революционно-националистическое") правительства желание вернуть на родину трудовых мигрантов. И, соответственно, глава МИД данного образования Павел Климкин не просто так выступает с довольно резким, но лежащим, что называется, в "общеукраинском тренде" заявлением. На вполне животрепещущую для местного руководства тему, что Киев намерен предпринять необходимые шаги по возвращению на родину проживающих в России украинцев. Перед этим констатировав, что каждый двенадцатый украинец в настоящее время проживает в России, и заявив о необходимости менять эту ситуацию.

"Россия ведет против нас войну, но все равно три миллиона украинцев живут в Российской Федерации. То есть почти каждый двенадцатый украинец сейчас в России", — пожаловался уроженец Курска и этнически чистокровный русак, но "политический украинец" Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто. И добавил: "Постоянно так продолжаться не может. Сейчас есть определенные идеи, и мы их отрабатываем таким образом, чтобы в России постоянно три миллиона украинцев не находились, потому что для меня это очень печальная ситуация".

Что тут можно сказать.

Во-первых, как нам кажется, Климкин немного промахнулся в расчетах.

Глава МИД Украины Павел Климкин
© Flickr / NATO
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Или не очень разобрался, как этих всех "потенциальных изменников родины" по головам считать.

Если он имел в виду этнических украинцев, то тех, кто себя считает украинцами, только среди граждан Российской Федерации порядка двух миллионов человек, которые, несмотря на то что совершенно не собираются отказываться от своей этнической идентичности, но на Украину точно не будут возвращаться вот от слова "никогда".

Если же он имел в виду тех, кого считает подотчетными себе гражданами Украины, то только трудовых мигрантов, включая не совсем легальных, из серой зоны, в настоящее время начитывается, по мнению экспертов, не менее четырех с половиной миллионов. А ведь еще министр Климкин забыл про подотчетный ему "по бумагам" и признаваемый киевскими властями "украинским", давший по тапкам в Российскую Федерацию Крым. А это, извините, Павел Анатольевич, — еще почти два с половиной миллиона (если быть точным, на момент проведения референдума о вхождении в состав России два миллиона 284,4 тысячи) человек.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВид на Ялту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Вид на Ялту

Ну да ладно — это мы придираемся, конечно.

Самое интересное тут не в этом.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Архивное фото
© РИА Новости / Виктор Толочко
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"Чем кормить будут": Киев намерен вернуть украинцев из России
Вообще-то, исходящая трудовая миграция, безусловно, — это трагедия не только для страны, для которой, помимо всего прочего, официально признается фактором экономической деградации, но и для каждой отдельной семьи.

Потому как отрыв от корней приводит также и к постепенному отрыву от родственных связей, привычного традиционного социума. Зачастую к укоренению не только в чужеродной почве, но и в иной семейной среде.

Эмиграция и в какой-то степени трудовая миграция, если она вызвана не охотой к перемене мест (так тоже бывает, что как раз нормально), а внешними, прежде всего экономическими факторами, — это чаще всего трагедия для любого нормального человека вне зависимости от национальности и/или политических убеждений. Человеку вообще свойственно любить свои родные места. И гонит на заработки его, как правило, не прихоть, а нужда.

Если бы министр Климкин говорил, допустим, о необходимости создания на Украине новых высокооплачиваемых рабочих мест, развитии промышленности, торговли и экономики в целом, я бы его понял, хотя моя страна, напротив, в притоке рабочей силы с Украины как раз вполне себе и заинтересована. Более того, она заинтересована в том, чтобы наиболее умные, трудолюбивые, здоровые, этнически и ментально близкие нам украинки и украинцы на ее территории приживались. Обустраивались, врастали корнями, со временем получали гражданство, женились, выходили замуж и рожали новых маленьких граждан нашей великой страны. Но тем не менее, если б министр Климкин говорил о необходимости возвращения украинских трудовых мигрантов на родину, я бы его понял.

Заграничный паспорт гражданина Украины
© РИА Новости
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Ибо, как сказано выше, родина — она родина и есть.

Но, представьте, министр Климкин, прекрасно понимающий, что на вверенной ему территории та самая нищета и отсутствие работы, от которой эти люди и уезжали, говорит совершенно не об этом!

Он говорит о том, что введение безвизового режима с Европейским союзом уже частично привело к тому, что некоторые украинские граждане стали переезжать в европейские государства, — и именно этот процесс считает необходимым "поощрять"!

© AFP 2018 / Yuri DyachyshynКонтрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей в 100 км от Львова
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshyn
Контрольно-пропускной пункт на границе Украины с Польшей в 100 км от Львова

То есть министр иностранных дел независимой Украины выступает тут даже не как патриот своей собственной страны, а как банальный миграционный агент польских работодателей, на ягодных плантациях которых так нужна "дешевая рабочая сила". В первую очередь в лице замордованных нищетой и бесперспективностью жизни на родине "трудовых украинских рабов".

…Ну вот что тут можно сказать: когда несколько столетий назад на плантации в южные, конфедеративные Штаты поставляли африканцев, ими тоже большей частью изначально торговали их собственные местные князьки. Которых тогда называли "торговцами черным деревом".

Гражданка Украины во время сбора урожая яблок в Польше. Архивное фото
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
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Климкин в данном случае, простите, всего лишь выступает лоббистом "торговли белым деревом". С очень грустным и весьма "патриотичным лицом": министр иностранных дел все-таки. И он тут, простите, не одинок даже среди местных официальных лиц. Напомним, что в прошлом году глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уже призывал украинцев не ездить на заработки в Россию, а отправляться в Польшу. Да и вообще все более или менее значимые дороги на Украине увешаны рекламными щитами "Работа в Польше". Ну вот почему бы и министру немного не подзаработать? Он же их, в конце концов, туда не на органы "продает". Хотя "банк донорской крови для стран ЕС" на этой несчастной территории уже усиленно рекламируется.

Так что самое интересное может оказаться еще впереди.

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