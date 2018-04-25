Трамп продвигает национализацию "Русала"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Вероятно, администрация Трампа в принципе не ожидала, что санкции против "Русала" не только приведут к кризису на мировом рынке алюминия, но и спровоцируют ситуацию, когда в качестве лоббистов российских компаний выступят сразу несколько лидеров Европейского союза, а главным сторонником "отката" санкций окажется президент Макрон. То, что США не могут изолировать Россию, в целом уже давно стало самоочевидным, но вот неспособность Вашингтона безболезненно отрезать от мирового рынка даже одну крупную российскую компанию — это новый и сильный довод в пользу тех, кто считает возможности американской санкционной политики практически исчерпанными. Конечно, у Америки есть еще несколько вариантов болезненных экономических санкций — начиная от мер против российского госдолга и заканчивая полным запретом на использование российскими компаниями долларовой системы расчетов. Однако все эти схемы уже попадают в категорию "назло бабушке отморожу уши".

Российский медиакласс, к сожалению, зачастую руководствуется очень странной картиной мира, в которой Вашингтон выступает неким центром Вселенной, а также эталоном долгосрочного планирования. Для того чтобы предметно обсудить ситуацию вокруг ослабления санкций против "Русала", нужно сначала внести некоторые коррективы в то описание реальности, которое до сих пор транслировала на аудиторию России значительная часть российских же СМИ.

Наглядный пример когнитивного искажения: в наших медиа со ссылкой на источники Wall Street Journal прошла информация о том, что Ангела Меркель попросит Дональда Трампа освободить немецкие компании от американских санкций, под которые они могут попасть из-за сотрудничества с российскими "санкционными" компаниями.

Из такой формулировки может следовать умозаключение о том, что "вывод" немецких компаний из-под санкций и продолжение их сотрудничества с российскими контрагентами зависят от милосердия вашингтонской администрации, которую Меркель будет чуть ли не умолять сжалиться над немецкими бизнесменами. На самом деле в оригинале статьи Wall Street Journal не идет речи о каких-либо унизительных просьбах.

Там написано, что Меркель будет "проталкивать" или "продвигать" то самое исключение немецких компаний из-под санкций, что указывает на совершенно иную динамику отношений и другое соотношение сил.

Аналогичная ситуация возникла в прошлом году: многим казалось, что вот-вот под американскими санкциями окажутся все европейские партнеры "Газпрома" по "Северному потоку — 2" и он будет сорван на радость Украине и американским сенаторам, вписавшим эти санкции в соответствующий закон. На практике же европейские дипломаты так надавили на вашингтонскую администрацию, что в рекордные сроки Госдеп выступил с официальными разъяснениями: санкции на "Северный поток — 2" не распространяются.

Этим Госдеп очень удивил тех, кто привык, что Белый дом может легко "прогибать" Евросоюз. Уже не может. Примерно с момента провала кабального договора по Трансатлантическому партнерству, который должен был закрепить и углубить статус ЕС в качестве американской колонии, влияние Вашингтона на Европу становится все более ограниченным.

Журналисты Financial Times описывают европейские попытки смягчения ситуации следующим образом: "Усилия, которыми руководит Франция, подчеркивают растущее европейское беспокойство по поводу последствий, которые могут нести санкции для ключевых европейских секторов — от автомобилей до самолетостроения". Один из французских чиновников предупредил, что санкции, которые серьезно затронули "Русал", будут иметь "прямое и серьезное воздействие на обеспечение ключевыми продуктами" и что определенное количество промышленных производств в Европе оказались под угрозой закрытия. "Это не заводы, которые можно снова открыть за ночь, поэтому необходимо решение, причем быстрое", — добавил он, подчеркнув, что "конструктивное взаимодействие с США уже происходит".

Судя по тому, что американский Минфин решил ослабить санкции против "Русала" одновременно с визитом Макрона в Вашингтон, можно предположить, что так называемая конструктивная коммуникация французской стороны, которую поддержал ЕС в целом, оказалась вполне успешной.

Некоторые российские комментаторы и аналитики поспешили увидеть в заявлении американского Минфина хитрый план по принуждению России к продаже "Русала" американцам (или кому-то, на кого те укажут). Эта позиция понятна, но она подразумевает некий гроссмейстерский уровень работы вашингтонских стратегов, что не очень вяжется с наблюдаемой нами реальностью.

"Бритва Оккама" указывает на более вероятное объяснение: администрация Трампа нашла единственный приемлемый способ удовлетворить коллективные требования европейских лидеров, которые хотели избавиться от риска остановки ключевых производств в ЕС. Отменить санкции против "Русала" "в лоб" было бы абсолютно невозможно по имиджевым причинам, а вот схема с фактической приостановкой санкций на пять месяцев и требованием сменить собственника дают возможность Белому дому в будущем заявить о великой и славной победе над ужасным российским олигархом, который якобы вмешивался в американские выборы с помощью политтехнолога Манафорта.

Один из главных русофобских "мозговых центров" США — Атлантический совет (The Atlantic Council) — интерпретирует ситуацию вполне однозначно: "Момент, выбранный для анонса изменения санкций, намекает на то, что администрация Трампа находилась под давлением, скорее всего, европейских и американских покупателей алюминия "Русала", а также товарных бирж".

Никакого хитрого плана не было — лишь банальное дипломатическое давление, замешанное на интересах крупного бизнеса. С точки зрения американских "ястребов", произошедшее — "прогиб" и позор американской администрации. Джо Карпентер — известный ярый русофоб, советник Джо Байдена по внешней политике и куратор российского направления в американском Совете национальной безопасности при президенте Обаме — высказал позицию, которую в Вашингтоне многие разделяют: "В чем смысл подвергать санкциям конкретные лица, если не подвергать санкциям компании, которые им принадлежат? Разрешение Дерипаске выйти из "Русала" и спрятать свои деньги в российских активах, которые не могут попасть под санкции, уничтожает весь смысл введения этих санкций".

Действительно, многих в Штатах беспокоит тот факт, что Дерипаска может спастись от полного разорения. Впрочем, у российских властей есть план действий, который (по крайней мере с формальной точки зрения) удовлетворит амбиции тех американских сил, которые хотят видеть, что санкции нанесли какой-то серьезный ущерб Дерипаске.

Эта схема заключается в том, чтобы на неопределенный срок национализировать "Русал" за какую-нибудь символическую плату — например, за один рубль. Министр финансов Силуанов уже говорил об этом — правда, в качестве теоретической (пока) возможности: "Как принцип поддержки — можем, наверное, рассматривать и национализацию за какую-то символическую сумму, с тем чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом может рассматриваться, если собственники попали под санкции".

Парадоксально, но тогда выиграют почти все, так как это позволит администрации Трампа заявить о полной победе, рабочим "Русала" — продолжить работу, российскому бюджету — получать прибыль, а европейским потребителям — российский алюминий. Нельзя исключать, что даже после смены собственника американцы откажутся снимать санкции, но и в этом случае всегда остается вариант: подождать еще одного визита в Вашингтон французского президента или немецкого канцлера. Как показывает практика, у них поразительно хорошо получается добиваться своего от Трампа, особенно когда дело идет о жизненных интересах крупного европейского бизнеса.