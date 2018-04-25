Трамп продвигает национализацию "Русала"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Вероятно, администрация Трампа в принципе не ожидала, что санкции против "Русала" не только приведут к кризису на мировом рынке алюминия, но и спровоцируют ситуацию, когда в качестве лоббистов российских компаний выступят сразу несколько лидеров Европейского союза, а главным сторонником "отката" санкций окажется президент Макрон. То, что США не могут изолировать Россию, в целом уже давно стало самоочевидным, но вот неспособность Вашингтона безболезненно отрезать от мирового рынка даже одну крупную российскую компанию — это новый и сильный довод в пользу тех, кто считает возможности американской санкционной политики практически исчерпанными. Конечно, у Америки есть еще несколько вариантов болезненных экономических санкций — начиная от мер против российского госдолга и заканчивая полным запретом на использование российскими компаниями долларовой системы расчетов. Однако все эти схемы уже попадают в категорию "назло бабушке отморожу уши".
Наглядный пример когнитивного искажения: в наших медиа со ссылкой на источники Wall Street Journal прошла информация о том, что Ангела Меркель попросит Дональда Трампа освободить немецкие компании от американских санкций, под которые они могут попасть из-за сотрудничества с российскими "санкционными" компаниями.
Там написано, что Меркель будет "проталкивать" или "продвигать" то самое исключение немецких компаний из-под санкций, что указывает на совершенно иную динамику отношений и другое соотношение сил.
Этим Госдеп очень удивил тех, кто привык, что Белый дом может легко "прогибать" Евросоюз. Уже не может. Примерно с момента провала кабального договора по Трансатлантическому партнерству, который должен был закрепить и углубить статус ЕС в качестве американской колонии, влияние Вашингтона на Европу становится все более ограниченным.
Судя по тому, что американский Минфин решил ослабить санкции против "Русала" одновременно с визитом Макрона в Вашингтон, можно предположить, что так называемая конструктивная коммуникация французской стороны, которую поддержал ЕС в целом, оказалась вполне успешной.
"Бритва Оккама" указывает на более вероятное объяснение: администрация Трампа нашла единственный приемлемый способ удовлетворить коллективные требования европейских лидеров, которые хотели избавиться от риска остановки ключевых производств в ЕС. Отменить санкции против "Русала" "в лоб" было бы абсолютно невозможно по имиджевым причинам, а вот схема с фактической приостановкой санкций на пять месяцев и требованием сменить собственника дают возможность Белому дому в будущем заявить о великой и славной победе над ужасным российским олигархом, который якобы вмешивался в американские выборы с помощью политтехнолога Манафорта.
Никакого хитрого плана не было — лишь банальное дипломатическое давление, замешанное на интересах крупного бизнеса. С точки зрения американских "ястребов", произошедшее — "прогиб" и позор американской администрации. Джо Карпентер — известный ярый русофоб, советник Джо Байдена по внешней политике и куратор российского направления в американском Совете национальной безопасности при президенте Обаме — высказал позицию, которую в Вашингтоне многие разделяют: "В чем смысл подвергать санкциям конкретные лица, если не подвергать санкциям компании, которые им принадлежат? Разрешение Дерипаске выйти из "Русала" и спрятать свои деньги в российских активах, которые не могут попасть под санкции, уничтожает весь смысл введения этих санкций".
Эта схема заключается в том, чтобы на неопределенный срок национализировать "Русал" за какую-нибудь символическую плату — например, за один рубль. Министр финансов Силуанов уже говорил об этом — правда, в качестве теоретической (пока) возможности: "Как принцип поддержки — можем, наверное, рассматривать и национализацию за какую-то символическую сумму, с тем чтобы сохранить производство, трудовой коллектив и так далее. В целом может рассматриваться, если собственники попали под санкции".
Парадоксально, но тогда выиграют почти все, так как это позволит администрации Трампа заявить о полной победе, рабочим "Русала" — продолжить работу, российскому бюджету — получать прибыль, а европейским потребителям — российский алюминий. Нельзя исключать, что даже после смены собственника американцы откажутся снимать санкции, но и в этом случае всегда остается вариант: подождать еще одного визита в Вашингтон французского президента или немецкого канцлера. Как показывает практика, у них поразительно хорошо получается добиваться своего от Трампа, особенно когда дело идет о жизненных интересах крупного европейского бизнеса.