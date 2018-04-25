Российская угроза спасает "Большую семерку" и "маленькую шестерку"

Министры безопасности и министры иностранных дел стран-участниц Большой семерки перед церемонией фотографирования в Торонто, Канада. 23 апреля 2018

Министры безопасности и министры иностранных дел стран-участниц Большой семерки перед церемонией фотографирования в Торонто, Канада. 23 апреля 2018

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

В Канаде прошло заседание министров иностранных дел стран — членов "Большой cемерки" (G7). Стороны собрались для того, чтобы попиариться на России.

"Большая cемерка" уже давно перестала быть вершителем судеб — все реальные вопросы ныне решаются на G20. G7 же превратилась скорее в форум большинства крупнейших экономик мира, а также в место, где сильные мира сего могут проводить сепаратные встречи и обсуждать двусторонние проблемы.

Однако к подготовке канадского форума стороны приложили очень серьезные дипломатические усилия, ведь он был не стандартными посиделками — на нем должна быть решена важнейшая задача. "Семерка" должна была продемонстрировать наличие западного единства, в котором сейчас многие сомневаются. Причем проблема не только в Трампе — между странами нарастают объективные политико-экономические противоречия, связанные в том числе с крахом идеи глобализации и утратой Соединенными Штатами своего глобального доминирования. Отдельные страны своими действиями также провоцируют раскол. Например, Великобритания, выдумавшая "дело Скрипаля" и публично (не скрытно, а именно публично) принуждавшая остальные страны ЕС встать на ее сторону.

И большая часть из них встала, поскольку не хотела, чтобы у остальных стран мира укрепились сомнения в этом единстве.

Сомнения эти никому из стран-членов не нужны, ведь иллюзия единства является одним из основных инструментов давления на неугодные режимы. Никому из ответственных держав (даже мощному Китаю) не хочется оказываться перед единым фронтом коллективного Запада, обладающего львиной долей информационных ресурсов, экономического потенциала и контроля над мировыми финансовыми институтами.

Да, демонстрировать единство было непросто — на фоне американо-европейских торговых войн, антиглобалистской позиции Дональда Трампа, а также разногласий в иранском вопросе. Последние демонстрировались даже на самом саммите. Например, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас еще раз подчеркнул , что Германия с Францией будут "давить" на Трампа, дабы тот не выходил из иранской ядерной сделки.

Ведь выход из нее чреват миллиардными потерями для стран Евросоюза (поскольку, если США снова введут санкции против Исламской Республики, они будут заставлять соблюдать их и своих европейских партнеров, уже заключивших с Тегераном множество контрактов).

В этой ситуации единство решили продемонстрировать в российском вопросе. Страны G7 собрались для того, чтобы коллективно выразить неприемлемость российского поведения на международной арене. "Россия невероятно умело сеет семена сомнения и беспорядка, распространяет свои фейковые новости и мутит воду", — говорит министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

© AFP 2018 / Lars Hagberg Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед заседанием на саммите G7 в Торонто, Канада © AFP 2018 / Lars Hagberg Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон перед заседанием на саммите G7 в Торонто, Канада

Ради акцентирования российских угроз на "Большую семерку" на разогрев была приглашена "маленькая шестерка" — министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Приглашенный артист не подвел — рассказывал присутствующим о том, что Россия использует его страну "как полигон для дальнейшей дестабилизации демократического общества". Климкин, понятно, старался не за гонорар, а Порошенко ради, нынешний украинский радикальный режим может существовать только и исключительно в условиях российско-западного конфликта.

Соответственно, команда Петра Порошенко должна делать все возможное для того, чтобы как минимум поддерживать нынешний уровень конфронтации, и рада стараться.

Собственно, по итогам обсуждения стороны выступили не только с коллективным осуждением России за все грехи, но и заявили о намерении создать специальную группу, которая будет отслеживать "враждебное поведение России", в частности, случаи "кибервойны, дезинформации, попыток убийств".

Судя по всему, главной целью группы будет не столько отслеживание информационной повестки, сколько формулирование ее таким образом, чтобы между странами больше не возникало серьезных противоречий относительно действий Москвы. То есть не повторялась история с делом Скрипаля, когда радикальность позиции Великобритании привела к тому, что целый ряд стран Запада отказались к ней присоединяться, а те, кто присоединились, сделали это лишь формально.

Справедливости ради на "Большой семерке" Россию не только ругали, но и осторожно хвалили. Говорили, что она является важным элементом системы международных отношений. Признавали необходимость привлекать Москву для решения крупных геополитических проблем.

Например, сирийской. "В Сирии не может быть политического решения конфликта без участия России <…> и Россия должна поучаствовать в этом решении", — говорится в документе.

Не исключили в "Большой семерке" и возврата Москвы в эту уважаемую организацию. Естественно, не сейчас, ведь пока что "не созрели условия для еще одной перемены", говорит Хайко Маас. Россию попросят назад только тогда, когда урегулируют с ней все отношения, и прежде всего — ситуацию на Украине.

Однако готова ли сама Россия вернуться?

Некоторые российские эксперты и политики уверяют, что всегда готова. Россия является частью европейской цивилизации и (в их понимании) единого Запада, а G7, при всех разногласиях внутри организации, позиционируется именно как некий совет директоров коллективного Запада.

С другой стороны, нахождение России в этом совете директоров весьма убыточно. Даже если представить, что Россию примут как полноправного члена (что уже маловероятно, учитывая, что Запад принципиально не готов признать за Россией такой статус), то Москва в G8 лишь дискредитирует себя.

Именно коллективный Запад является основным стоппером на пути развития нынешнего миропорядка от сложившейся правовой анархии к многополярному миру. Именно Запад, пытаясь сохранить ускользающее доминирование, проводит агрессивные действия, расшатывая альтернативные центры силы (ту же Россию или Иран) и в то же время разрушая остатки международного права. Наиболее явный пример такого процесса — Сирия.

В результате, войдя в этот совет директоров ради признания своего статуса, Москва получит не рычаги управления курсом Запада, а лишь репутационные проблемы. Поэтому пусть туда лучше ездят "маленькие шестерки".