Российская угроза спасает "Большую семерку" и "маленькую шестерку"

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
В Канаде прошло заседание министров иностранных дел стран — членов "Большой cемерки" (G7). Стороны собрались для того, чтобы попиариться на России.
"Большая cемерка" уже давно перестала быть вершителем судеб — все реальные вопросы ныне решаются на G20. G7 же превратилась скорее в форум большинства крупнейших экономик мира, а также в место, где сильные мира сего могут проводить сепаратные встречи и обсуждать двусторонние проблемы.
И большая часть из них встала, поскольку не хотела, чтобы у остальных стран мира укрепились сомнения в этом единстве.
Сомнения эти никому из стран-членов не нужны, ведь иллюзия единства является одним из основных инструментов давления на неугодные режимы. Никому из ответственных держав (даже мощному Китаю) не хочется оказываться перед единым фронтом коллективного Запада, обладающего львиной долей информационных ресурсов, экономического потенциала и контроля над мировыми финансовыми институтами.
Ведь выход из нее чреват миллиардными потерями для стран Евросоюза (поскольку, если США снова введут санкции против Исламской Республики, они будут заставлять соблюдать их и своих европейских партнеров, уже заключивших с Тегераном множество контрактов).
В этой ситуации единство решили продемонстрировать в российском вопросе. Страны G7 собрались для того, чтобы коллективно выразить неприемлемость российского поведения на международной арене. "Россия невероятно умело сеет семена сомнения и беспорядка, распространяет свои фейковые новости и мутит воду", — говорит министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.
Соответственно, команда Петра Порошенко должна делать все возможное для того, чтобы как минимум поддерживать нынешний уровень конфронтации, и рада стараться.
Собственно, по итогам обсуждения стороны выступили не только с коллективным осуждением России за все грехи, но и заявили о намерении создать специальную группу, которая будет отслеживать "враждебное поведение России", в частности, случаи "кибервойны, дезинформации, попыток убийств".
Справедливости ради на "Большой семерке" Россию не только ругали, но и осторожно хвалили. Говорили, что она является важным элементом системы международных отношений. Признавали необходимость привлекать Москву для решения крупных геополитических проблем.
Например, сирийской. "В Сирии не может быть политического решения конфликта без участия России <…> и Россия должна поучаствовать в этом решении", — говорится в документе.
Не исключили в "Большой семерке" и возврата Москвы в эту уважаемую организацию. Естественно, не сейчас, ведь пока что "не созрели условия для еще одной перемены", говорит Хайко Маас. Россию попросят назад только тогда, когда урегулируют с ней все отношения, и прежде всего — ситуацию на Украине.
Некоторые российские эксперты и политики уверяют, что всегда готова. Россия является частью европейской цивилизации и (в их понимании) единого Запада, а G7, при всех разногласиях внутри организации, позиционируется именно как некий совет директоров коллективного Запада.
С другой стороны, нахождение России в этом совете директоров весьма убыточно. Даже если представить, что Россию примут как полноправного члена (что уже маловероятно, учитывая, что Запад принципиально не готов признать за Россией такой статус), то Москва в G8 лишь дискредитирует себя.
Именно коллективный Запад является основным стоппером на пути развития нынешнего миропорядка от сложившейся правовой анархии к многополярному миру. Именно Запад, пытаясь сохранить ускользающее доминирование, проводит агрессивные действия, расшатывая альтернативные центры силы (ту же Россию или Иран) и в то же время разрушая остатки международного права. Наиболее явный пример такого процесса — Сирия.
В результате, войдя в этот совет директоров ради признания своего статуса, Москва получит не рычаги управления курсом Запада, а лишь репутационные проблемы. Поэтому пусть туда лучше ездят "маленькие шестерки".