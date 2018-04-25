Максим Соколов, для РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко развивает атаку на новом фронте гибридной войны с Россией, которую, по его убеждению, Украина ведет с бывшей метрополией не на жизнь, а на смерть.
Напомним: Порошенко подготовил неприятелю диверсию в религиозной сфере.
И на этой неделе Константинопольский патриархат, по сообщению СМИ, принял просьбу политика к рассмотрению.
По ходу кампании Порошенко растолковал Верховной раде важное политическое значение автокефалии: "Тут не только религия, тут геополитика. Для меня дело утверждения независимой поместной церкви — такого же веса, как безвиз, соглашение об ассоциации (с ЕС. — Прим. ред.), как наша общая борьба за членство в ЕС, за членство в НАТО. Это вопрос национальной безопасности и обороны в этой гибридной войне. Потому что Кремль рассматривает Русскую церковь как один из основных инструментов влияния на Украину. Для нас, для меня как президента оставаться в стороне — значило бы поддержать статус-кво, который выгоден Москве".
Хотя в одном отношении он прав. Действительно, "все поместные церкви Нового и Новейшего времени были признаны только путем активного привлечения государства к этому процессу". Даже шире: при определении статуса церкви государство всегда или почти всегда играло не последнюю роль.
Начиная с императора Константина, который, даже еще не будучи крещеным (Петр Порошенко хотя бы крещен), активно участвовал в церковной политике, например, в Никейском соборе, где сообщил соборующим: "Вы — епископы внутренних дел церкви, я — поставленный от бога епископ внешних дел".
Равноапостольный Порошенко, скорее всего, рассуждает сходным образом.
Для английского короля Генриха VIII, разорвавшего с Римом и ставшего главой Англиканской церкви, тоже была важна не столько религия, сколько геополитика, а также просто политика — конфискация церковного имущества, решение проблемы королевских разводов etc. Король рассматривал это как вопрос национальной безопасности и обороны в гибридной войне XVI века.
Причем не обошлось и без сильных субсидий восточным патриархам (Иерусалимскому, Антиохийскому и Александрийскому), бедствовавшим под турками, и без насильного удержания Константинопольского патриарха Иеремии в Москве, пока не благословит российское патриаршество. Геополитики было хоть отбавляй.
В некоторых случаях такие церковно-политические комбинации, не лишенные, конечно, премудроковарства, по крайней мере, были бескровными, как в случае с Москвой. В других случаях — как в западноевропейской Реформации — "активное привлечение государства к этому процессу" обернулось огромной кровью.
Религиозные войны XVI-XVII веков дали тот урок человечеству, что по уровню жестокости гражданская война всегда превосходит войну с внешним неприятелем, а религиозная война хуже всякой гражданской. Именно поэтому урок, вынесенный из резни XVI-XVII веков, заключался в том, что до религиозного противостояния ни в коем случае не следует доводить. Если уж так неодолимо хочется подраться, лучше избирать любой другой предлог, но только не этот.
Будить этих демонов снова — нужно либо совсем не понимать ни местной истории и традиций, ни даже простейшего и очевидного смысла событий, либо быть совсем уж бессердечным человеком, готовым разжечь любой пожар, лишь бы еще немного продлить свое властвование.
До сих пор Вселенский (он же Константинопольский) патриарх Варфоломей, от которого зависит — давать или не давать отмашку религиозной войне на Украине, проявлял осторожность. Возможно, понимая, к чему это может привести и какой ответ ему придется держать перед Всевышним.
Но не все зависит от Варфоломея, а Порошенко и его покровители сейчас уже, похоже, готовы на все, лишь бы раздуть украинский пожар дальше. Так что новый вопрос Порошенкиной геополитики прямо пугает.