Заводик в селе Укромное, аэропорт Симферополь и Крымский мост

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
В не самом большом селе Укромное, что близ славного города Симферополя, построят не самый большой и далеко не самый технологичный завод. Заявленный объем инвестиций по проекту составляет довольно скромную по нынешним, стремящимся к гигантомании меркам сумму в 1,2 миллиарда и не долларов, а обычных российских рублей. Правда, половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год.
Тут все просто.
Как следует из официальных источников, дословно, "Корпорация развития Республики Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума подписала с Крымской стекольной компанией соглашение о строительстве около Симферополя завода по производству стеклотары". В которой, заметим, именно виноделы Крыма и именно сейчас особенно остро нуждаются.
Это мы, собственно, к чему: то, что сейчас происходит на вернувшемся в Россию полуострове, и то, чем Крым совершенно искренне и справедливо гордится, к сожалению, называется не "развитие".
И это не "восстановительный рост". Восстановительный рост — все-таки довольно конкретный термин, хотя и очень похожий по смыслу.
Это, по сути, всего лишь ликвидация тяжкого наследия "украинского периода истории русского полуострова Крым".
Судите сами.
Роскошный новый терминал аэропорта Симферополь — это тоже не "излишество", это банальная "расшивка пассажиропотока". То есть давно не только назревшее, но и даже "перезревшее" логистическое решение, не "порождающее новый спрос", а просто удовлетворяющее уже существующий: об этом можно судить хотя бы по тому, с какой интенсивностью сразу, "без раскачки" данный терминал заработал.
Даже поспешная и сверхинтенсивная высадка новых виноградников тоже говорит только об одном: об уже существующих потребностях рынков в крымских винах. Причем прежде всего рынков "внутренних", на которых их никому не надо особенно "продвигать".
О чем там говорить: даже о нынешней нашей гордости, о мосте через Керченский пролив, мы договаривались еще в начале правления Януковича. И еще тогда и российская, и украинская сторона в кулуарах признавали, что мы с ним "прилично опаздываем". Если, разумеется, собираемся конкурировать в логистике с другими государствами причерноморского бассейна. Теперь мы его достраиваем сами, без украинцев, и это тоже, несмотря на всю красоту и инженерную уникальность сооружения, как ни крути, всего лишь тот же "условный восстановительный рост". Который, конечно, даст, по оценкам экспертов, до сорока процентов только дополнительных туристических потоков. Вот только беда в том, что они должны были быть там еще несколько лет назад.
Тут, собственно, о чем речь.
Тут не надо за примерами далеко ходить.
Достаточно сравнить Крым и соседний далеко не только "курортный и райский" Краснодарский край. Регион, безусловно, не бедный и довольно благополучный, но, мягко говоря, от того же Подмосковья или нефтеносного ХМАО довольно сильно отличающийся. Но и его "разница" с должным быть по определению и географии "райским" и "парадным" Крымом видна невооруженным взглядом и откровенно бросается в глаза.
Там, в Крыму, сейчас приходится либо строить заново, либо реконструировать, простите, едва ли не все.
От аэропорта в Симферополе (просто для сравнения: на куда меньшем по территории, но сравнимом в курортном отношении острове Тенерифе на Канарах их два — северный Лос-Родеос и южный Рейна София) до завода по производству стеклотары в селе Укромное. Про автотранспортную, железнодорожную и коммунальную инфраструктуру лучше пока и вовсе помолчать. Ну а про энергетику и генерацию, особенно в связи со скандалом с турбинами германской компании "Сименс", и без нас слышали, наверное, просто уже все.
Это, в общем, к чему.