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Заводик в селе Укромное, аэропорт Симферополь и Крымский мост

08:0024.04.2018
(обновлено: 08:01 24.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкСтроительство Крымского моста через Керченский проливСтроительство Крымского моста через Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В не самом большом селе Укромное, что близ славного города Симферополя, построят не самый большой и далеко не самый технологичный завод. Заявленный объем инвестиций по проекту составляет довольно скромную по нынешним, стремящимся к гигантомании меркам сумму в 1,2 миллиарда и не долларов, а обычных российских рублей. Правда, половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год.

Тут все просто.

Как следует из официальных источников, дословно, "Корпорация развития Республики Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума подписала с Крымской стекольной компанией соглашение о строительстве около Симферополя завода по производству стеклотары". В которой, заметим, именно виноделы Крыма и именно сейчас особенно остро нуждаются.

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Слава богу, мы в России". Какой Крым увидели иностранцы на форуме в Ялте
Ибо, к сожалению, в настоящее время стеклотара в Крыму практически не производится, а два существовавших ранее, "при советской власти", завода (Керчь и Симферополь) закрылись еще в "украинский период". Пустые бутылки приходится возить с материка, что значительно увеличивает стоимость винодельческой продукции. Объем же рынка стеклотары для винно-водочной промышленности Республики Крым, по оценкам экспертов, без учета пива составляет ориентировочно 250 миллионов бутылок в год. И даже это новое предприятие, увы, не закроет потребности крымских виноделов полностью: только один "сектор" и только по так называемой зеленой и оливковой стеклотаре.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчасток упаковки пустой стеклотары винодельческого завода "Массандра" в Крыму
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участок упаковки пустой стеклотары винодельческого завода "Массандра" в Крыму

Это мы, собственно, к чему: то, что сейчас происходит на вернувшемся в Россию полуострове, и то, чем Крым совершенно искренне и справедливо гордится, к сожалению, называется не "развитие".

И это не "восстановительный рост". Восстановительный рост — все-таки довольно конкретный термин, хотя и очень похожий по смыслу.

Это, по сути, всего лишь ликвидация тяжкого наследия "украинского периода истории русского полуострова Крым".

Судите сами.

Роскошный новый терминал аэропорта Симферополь — это тоже не "излишество", это банальная "расшивка пассажиропотока". То есть давно не только назревшее, но и даже "перезревшее" логистическое решение, не "порождающее новый спрос", а просто удовлетворяющее уже существующий: об этом можно судить хотя бы по тому, с какой интенсивностью сразу, "без раскачки" данный терминал заработал.

© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" у нового терминала "Крымская волна" международного аэропорта в Симферополе

Пассажиры нового терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крымский депутат: новый терминал аэропорта Симферополя решит массу задач
Да и модернизацию (красиво и функционально получилось, кто бы спорил, хотя и денег стоило немалых) того же "Артека" тоже имело смысл проводить уже давно. Он сверхвостребован, и это не зависело, не зависит и не будет зависеть ни от государственной принадлежности Крыма, ни даже от политического строя. И то, что этого не было сделано "при Украине", говорит о дефиците, но не денег, а банального управленческого интеллекта украинских государственных структур.

Даже поспешная и сверхинтенсивная высадка новых виноградников тоже говорит только об одном: об уже существующих потребностях рынков в крымских винах. Причем прежде всего рынков "внутренних", на которых их никому не надо особенно "продвигать".

О чем там говорить: даже о нынешней нашей гордости, о мосте через Керченский пролив, мы договаривались еще в начале правления Януковича. И еще тогда и российская, и украинская сторона в кулуарах признавали, что мы с ним "прилично опаздываем". Если, разумеется, собираемся конкурировать в логистике с другими государствами причерноморского бассейна. Теперь мы его достраиваем сами, без украинцев, и это тоже, несмотря на всю красоту и инженерную уникальность сооружения, как ни крути, всего лишь тот же "условный восстановительный рост". Который, конечно, даст, по оценкам экспертов, до сорока процентов только дополнительных туристических потоков. Вот только беда в том, что они должны были быть там еще несколько лет назад.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Туман на железнодорожной арке Крымского моста
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Туман на железнодорожной арке Крымского моста

Тут, собственно, о чем речь.

Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Киеве признали, что не могут вернуть Крым
Что бы там ни говорили украинские власти, Крым был далеко не самым неблагополучным регионом прежней украинской республики. И даже "взяв" его в 2014 году в таком, не подвергшемся "постмайданной руине", состоянии, мы можем видеть, насколько глубоко было и на тот момент экономическое и инфраструктурное отставание когда-то самой цветущей советской республики Украины даже от современной Российской Федерации, экономику и инфраструктуру регионов которой мы с вами давно и довольно справедливо ругаем. Напомним, речь о стране, в отличие от Украины пережившей страшные "веселые девяностые" с залоговыми аукционами, "полураспадом" федерации и прочей немыслимой красотой "гражданских свобод" и выстоявшей в не менее разрушительной, чем нынешние "донбасские события", гражданской войне в Чечне.

Тут не надо за примерами далеко ходить.

Достаточно сравнить Крым и соседний далеко не только "курортный и райский" Краснодарский край. Регион, безусловно, не бедный и довольно благополучный, но, мягко говоря, от того же Подмосковья или нефтеносного ХМАО довольно сильно отличающийся. Но и его "разница" с должным быть по определению и географии "райским" и "парадным" Крымом видна невооруженным взглядом и откровенно бросается в глаза.

Там, в Крыму, сейчас приходится либо строить заново, либо реконструировать, простите, едва ли не все.

От аэропорта в Симферополе (просто для сравнения: на куда меньшем по территории, но сравнимом в курортном отношении острове Тенерифе на Канарах их два — северный Лос-Родеос и южный Рейна София) до завода по производству стеклотары в селе Укромное. Про автотранспортную, железнодорожную и коммунальную инфраструктуру лучше пока и вовсе помолчать. Ну а про энергетику и генерацию, особенно в связи со скандалом с турбинами германской компании "Сименс", и без нас слышали, наверное, просто уже все.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта Симферополя
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пассажиры в новом терминале "Крымская волна" международного аэропорта Симферополя

Это, в общем, к чему.

Вид на бухту в Балаклаве с генуэзской крепости Чембало. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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В российском МИД напомнили, на каких основаниях Крым обрел независимость
Крым присоединился к России еще в более или менее благополучные по украинским меркам времена. До катастрофических для украинской экономики, инфраструктуры и управленческих механизмов событий, последовавших после киевского государственного переворота, и разрушительной, хоть и локализованной на Донбассе региональной гражданской войны. И когда сейчас отдельные горячие головы мечтают о российском триколоре над, чего уж там говорить, родным для нас русским городом Киевом, то и об этом, таком прозаическом и приземленном аспекте происходящего им тоже не следует забывать. Восстанавливать и строить заново там объективно придется куда больше, чем даже в кажущемся нам сейчас едва ли не изнасилованным киевским режимом и, слава богу, теперь уже навсегда вернувшимся на Родину благословенном российском Крыму.

 

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Популярные комментарииВсе комментарии
Мимо Шол
>Восстанавливать и строить заново там объективно придется куда больше...

Стоп, а почему, собственно. Разве не будет справедливым оставить жителям территории нынешней Украины после ликвидации последней возможность жить в тех условиях, которые они сами себе создали за последние три десятка лет. С какой стати Россия должна будет модернизировать их отсталую инфраструктуру за свой счет. Они упорно и многократно выбирали себе такую власть, так пусть и наслаждаются ее плодами досыта.
08:18
24.04.2018
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