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Трамп объявил войну нефтяному рынку и российскому бюджету: удар нанесен

09:1623.04.2018
(обновлено: 09:22 23.04.2018)
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© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональд Трамп решил вновь использовать свой твиттер-аккаунт в качестве пульта управления реальностью и снизить цены на нефть, которые, по его мнению, находятся на недопустимо высоком уровне. "Все выглядит так, как будто ОПЕК взялась за старое. Несмотря на рекордное количество нефти везде, включая полностью загруженные танкеры в море, цены на нефть сейчас искусственно завышены! Это плохо и это недопустимо!" — написал он в твиттере.

Нефтяные вышки
© Fotolia / V. Yakobchuk
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Журналисты Bloomberg иронично заметили, что президент Трамп начал матч по перетягиванию каната и сразу же "проиграл первый раунд нефтяному рынку".

Насчет проигранного первого раунда трудно спорить: влияние президентского твита на нефтяной рынок оказалось обратно ожидаемому. Несмотря на "пожелания" Трампа, в пятницу официальная цена закрытия торгов на Чикагской товарной бирже по фьючерсному контракту на поставку нефти WTI в июне этого года достигла 68,40 доллара за баррель, то есть выросла на семь центов по сравнению с ценой закрытия, зафиксированной в четверг.  По большому счету, для американского президента, который привык к возможности "двигать" свои рынки в любом нужном направлении с помощью нескольких слов, сказанных в сети или по ТВ, реакция игроков нефтяной площадки унизительна, ибо намекает, что цена на нефть находится вне сферы контроля Белого дома.

Для России действия американского президента должны стать сигналом: следующей целью антироссийских санкций может оказаться российский нефтяной сектор. Санкции вряд ли снизят цену на нефть, но в мире постправды этого и не нужно. Для внутреннего потребления президенту Штатов вполне достаточно показать, что он "сильно проучил" тех, кто участвует в картельном сговоре с целью завышения цен. Российские государственные нефтяные компании просто идеально вписываются в подобную пиар-акцию в качестве "злодеев", которых нужно наказать с голливудским размахом. Единственное, что может остановить этот сценарий, — это осознание факта, что введение санкций такого рода быстро приведет к шоковому скачку цен на нефть и создаст Трампу дополнительную (и принципиально нерешаемую) проблему.

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГазовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
Нефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кто на самом деле сидит на нефтяной игле

Возможно, команда президента просто устала слушать, как все обвиняют ее в том, что из-за ее действий российский и иранский бюджеты получают дополнительные прибыли. Притом что повышающаяся цена на нефть негативно влияет на американскую экономику в целом, несмотря на рост прибылей нефтяных компаний. Как минимум с политической и имиджевой точки зрения президент обязан сделать так, чтобы "вина" за повышение цен на нефть и бензин была на ОПЕК (и России), а не на нем самом.

Интересно, что российская сторона в лице министра энергетики Александра Новака решила ответить Трампу в "американском стиле". То есть в стиле нотаций о рыночной экономике, которые нам читали эксперты из Америки в 90-х.

Новак несколько раз подчеркнул, что цену на нефть "определяет рынок" и что полтора года назад в Америке было много радости по поводу заключения соглашения "ОПЕК+Россия", потому что именно оно позволило "восстановить Техас", то есть дало возможность сланцевикам жить при более высоких ценах на нефть. По сути, месседж такой: "кому не нравится наше соглашение и высокие цены на нефть, тот просто не вписался в рынок". Альтернативную интерпретацию слов российского министра предоставил в твиттере руководитель "нефтяной редакции" агентства Блумберг Джеймс Херрон: "Россия говорит Трампу: ты должен быть нам благодарен, ведь мы спасли Техас".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Трамп выступил за крепкий рубль

Оба варианта вряд ли понравятся президенту, который, хоть и пользуется поддержкой влиятельного нефтяного лобби, не может не реагировать на негативные экономические и геополитические последствия высоких цен на нефть.

По оценке Bloomberg, текущий уровень цен уже отрицательно влияет на американский средний класс, а также снижает стимулирующий экономический эффект от массированного сокращения налогов — главного достижения вашингтонской администрации.

Проблема Вашингтона в том, что следующие шаги, необходимые для реализации геополитической стратегии Трампа и особенно "ястребов" из его окружения, приведут к тому, что цены на нефть, скорее всего, перейдут с уровней, которые "вызывают дискомфорт", на уровни, ведущие к серьезным экономическим проблемам. Задачу, стоящую перед руководством США, можно грубо сформулировать следующим образом: "Как воевать с Ираном и при этом не дать России заработать?"

На этот вопрос нет ясного и реалистичного ответа, а времени на то, чтобы этот ответ придумать, остается все меньше. У Трампа есть обязательства выше и важнее любых его обязательств перед избирателями. У него есть договоренности с определенными группами влияния, которым он публично обещал решить иранскую проблему, а для ее "решения" требуется разорвать "иранскую ядерную сделку".

Баннер с изображением китайской нефтяной платформы компании CNOOC в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Убить нефтедоллар. Китайская мечта вот-вот сбудется

Перед американским президентом во весь рост встает дедлайн — 12 мая, когда он может расторгнуть сделку и начать процесс нового противостояния с Ираном, предполагающего как минимум возвращение антииранских санкций, а как максимум — военную интервенцию для ликвидации иранской ядерной программы.

Очень вероятно, что это поднимет цену на нефть еще выше. Американские деловые СМИ и финансовые аналитики активно обсуждают сценарии, при которых черное золото будет торговаться по 80 или даже 100 долларов за баррель.

До недавнего времени надежды возлагались на то, что Саудовская Аравия (и ОПЕК в целом) не смогут договориться с Россией, а если и смогут, то обе стороны не будут соблюдать условия о сокращении добычи. Этим ожиданиям не суждено было сбыться.

Потом главной надеждой в очередной раз стал "американский сланец", который в теории должен был заменить всю выбывшую с рынка нефть, но и этого не случилось. Как поясняется — из-за того, что американские сланцевые компании уперлись в геологические и инфраструктурные ограничения, хотя под этими объяснениями вполне может скрываться банальный ценовой сговор, заключенный за спиной официального Вашингтона.

© AP Photo / Eric GayДобыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас
© AP Photo / Eric Gay
Добыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас

 

Добыча сланцевой нефти в Колорадо, США
© AP Photo / Brennan Linsley
ОПЕК и Россия соблазняют сланцевиков США: мир ждет нефтяной суперкартель

"Спасти" американский план мог путч в Саудовской Аравии, который бы привел к власти сторонников выхода из нефтяного соглашения с Россией, и слухи о таком путче появились на этих выходных. Но, судя по официальным данным, никакой смены власти в Эр-Рияде не произошло

Если Дональд Трамп не захочет или не сможет отложить конфронтацию с Ираном, то ему придется смириться с тем, что его попытки выполнить обещания спонсорам и "сделать Америку снова великой" за счет силовых операций на Ближнем Востоке повысят доходы российского бюджета вместе с нефтяными котировками. Возможно, это будет вгонять президента в тоску, но у него есть проверенный способ терапии — твиттер-аккаунт, который он, возможно, до сих пор считает пультом управления реальностью. Для всего мира будет лучше, если он как можно дольше не будет расставаться с этой иллюзией.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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se1985rg
Тоесть ? Я не пойму Иран нам друг? Или если амеры разбомбят,то мы заработаем, а значит просто посмотрим как чо будет?
10:17
23.04.2018
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