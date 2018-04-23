Ролевые игры Петра Порошенко. Теперь — в церковного реформатора

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Известный украинский нацистский активист и провокатор Дмытро Корчинский объявил: гражданам пора готовить иконы с изображением Петра Порошенко как борца за религиозную свободу украинцев от ереси Московского патриархата во имя единой поместной православной украинской церкви в лоне Вселенского патриархата. И добавил: если Порошенко добьется задуманного, мы обязаны считать его равноапостольным.

"Возможно, Петр Алексеевич решил часть из наворованного отдать на благо церкви, и это хорошо", — технично подытожил Корчинский, слегка маскируя глубокий прогиб.

Речь идет об обращении президента Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой, больше похожей на требование, дать томос (разрешение) на автокефалию единой украинской церкви. Его поддержала голосованием также Верховная рада, и теперь ожидается решение Варфоломея, многие уверены, что положительное. Истерика и ликование, охватившие широкие слои украинской политической нации в предвкушении церковной перемоги, ярко иллюстрируют тот безусловный факт, что Петру Алексеевичу явно удалось найти коллективную точку G, а главное — приступить к решению сразу десятка собственных задач.

Порошенко и нацисты

Инициатива Порошенко вызвала прямо-таки бешеный, лютый восторг украинских нацистов, которые устами своих самых одиозных представителей прямо объявляют — Порошенко ясно дал понять, как нам нужно действовать. Отныне, мол, захваты храмов и избиения московских попов не будут преследоваться полицией и СБУ (как будто они раньше преследовались), а, напротив, станут уважаемым патриотическим занятием. "Пора поджечь бороды московским попам", — объявил упомянутый Корчинский, и никто не сомневается, что именно так и намерены действовать активисты. Собственно, они так действуют уже пару десятков лет, но после "революции гидности" окончательно слетели с катушек.

Отжимы храмов Московского патриархата, поджоги церквей, избиения прихожан и священников — рутина украинской жизни. Сообщения о погромах приходят едва ли не каждый день, а этой весной просто идут валом. Так, в ночь на десятое марта в Киеве неизвестные совершили поджог православного Спасо-Преображенского храма. В седьмой раз попытались сжечь 14 марта прихрамовое здание прихода в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Бабьем Яру в Киеве. В селе Птичья Ровенской области второго апреля рейдерами был захвачен Свято-Успенский храм. На следующий день очередному набегу подверглась Киево-Печерская лавра. Толпа гопников с дубинками кошмарила прихожан, выкрикивала нацистские лозунги, измывалась над стариками, не забывая делать селфи.

Жалобы и обращения в правоохранительные органы власть игнорирует с демонстративным цинизмом. Всем известно, что погромщики — члены нацистской группировки C14 и других аналогичных, они сами этим бахвалятся, но ни СБУ, ни полиция никакого окорота бандитам не дают. Да обратное и было бы странно. Ходят упорные слухи, что С14 — что-то вроде частной армии Службы безопасности Украины. Вялые заявления силовиков о противозаконных действиях никто в расчет не берет. Никто из погромщиков не установлен и не наказан.

Теперь же затея Порошенко, имеющего проблемы с нациствующей радикальной публикой, которая всегда недовольна температурой в украинском аду, дает ей важный посыл и канализирует агрессию в безопасном для власти направлении. Отныне не будет никаких осуждающих заявлений, даже вялых. Власть поддерживает и защищает погромщиков, более того, она поощряет нацистов к еще более активным действиям. Радикалы, недовольные действиями украинской власти и угрожающие свергнуть то правительство, то Раду, а то и самого Порошенко, пристроены к делу и обласканы: им дан карт-бланш на церковные расправы.

Порошенко теперь — беззаветный борец с ФСБ, Кремлем и разлагающим влиянием "Русского мира", а ведь он, как известно, не в последнюю очередь действует через церковь. Следовательно, угроза расшатывания его власти руками радикалов временно отодвинута.

Порошенко и церкви

Умиротворение радикалов — важнейший, но не единственный мотив инициативы Порошенко. Интересно рассмотреть и другие, доказывающие, что президент Украины является основным бенефициаром идеи создания поместной церкви — с какой стороны ни посмотри. Впереди — президентские выборы, и с точки зрения политтехнологий Петр Алексеевич делает, безусловно, сильный шаг, всецело поддержанный именно теми церковниками, на которых он опирается в антироссийской риторике.

УАПЦ, неканоническая религиозная организация, долгие десятилетия грезящая о единой поместной церкви, сегодня пребывает в натуральном экстазе от обращения Порошенко к Варфоломею. Ее предстоятель обратился к священникам с требованием завершать все церковные службы молитвой за Петра Порошенко.

Горячо поддерживает идею, разумеется, Украинская православная церковь Киевского патриархата — раскольническая, неканоническая и не признанная ни одной поместной церковью. Ее глава, одиозный и преданный анафеме за раскол Филарет, высказывает те же идеи, что и упомянутые выше нациствующие активисты. Он не стесняется ни в самых грязных ксенофобских высказываниях, ни в призывах к войне и к расправам с теми, кого на Украине принято называть сепаратистами.

Не высказана пока в публичном пространстве позиция предстоятеля УПЦ Московского патриархата Онуфрия, с которым, как сообщено, президент имел беседу, но можно быть уверенным, что его мнение имеет для Порошенко ускользающе малое значение. Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич подчеркнул тот очевидный факт, что статус поместной церкви может просить только каноническая церковь, а она как раз ничего такого не просит. Будучи неоднократно критикованным за то, что сам является прихожанином Московского патриархата, Петр будет демонстрировать отрясание праха "промосковской" церкви с ног своих с усиленным рвением, как и положено неофиту. Порошенко мог бы победить в мировом соревновании циников, оторвавшись от преследователей на два корпуса, так что беспокоиться о том, как он уладит свои проблемы с совестью, не стоит — за неимением таковой.

Таким образом, и со стороны подавляющего большинства мейнстримной религиозной общественности градус поддержки Порошенко резко возрастает.

Да, критики задают вопрос: от чьего, собственно, лица сделано обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею? Киевский патриархат и УАПЦ, как уже сказано, не каноничны. Единственной канонической церковью на Украине является УПЦ Московского патриархата, но она никаких таких просьб о поместной церкви, разумеется, никуда не направляла. Да и церковь в стране отделена от государства.

Однако Порошенко такими мелочами, как конституция, не смутить, он привык вытирать об нее ноги. А тем, кто сомневается, дан четкий ответ — поместный статус предоставляется, по сути, не церкви, а государству. Воистину, нет ни одной сферы в жизни Украины, в которой бы Петр Алексеевич не задавал новые горизонты безумия.

Порошенко и управление паствой

Сведение всех православных церквей под управление Порошенко, а речь именно об этом, позволит ему напрямую использовать священников в идеологической обработке паствы без всех этих разбродов и шатаний. Прагматический потенциал затеи очевиден. Никакой самодеятельности. Получил подробные инструкции от кураторов — распишись и проповедуй. Раз уж конституционная норма об отделении церкви от государства наглядно похоронена, чего стесняться дальше? Собственно, технология управления электоральной массой через священников давно обкатана на Западной Украине, где униатские попы с амвона прямо указывают, за кого следует голосовать добропорядочному прихожанину.

Злые языки говорят также, что не последним мотивом для Порошенко является и стремление поставить под контроль церковные денежные потоки. Так что комплименты формата "Вор отдает десятину церкви" вряд ли имеют под собой основания, речь явно идет о своего рода инвестиции в будущее оседлание жирных церковных доходов.

Порошенко и обвинения в коррупции

В последнее время резко активизировались противники Порошенко, часть из которых вынуждена была покинуть Украину под явной угрозой ареста. Первые же публикации пресловутых "пленок Онищенко", бывшего народного депутата, бывшего соратника, а ныне уже явного врага, наглядно продемонстрировали то, что, собственно, ни для кого не является тайной. Петр Алексеевич всегда стремится контролировать каждую копейку, не гнушается ни малыми, ни крупными подношениями, которые при случае прямо вымогает, а любой распил денег, в котором он не участвует, считает личным оскорблением. Он хочет быть, как говорится, женихом на каждой свадьбе и бенефициаром каждой коррупционной сделки. И если верить, например, отлично знающему его Онищенко, автору книги "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", так и есть.

Внутри страны также публикуются разоблачительные материалы — инспирированные, говорят, Коломойским, но разницы нет. Важна фабула. Едва ли не красноречивее всего о предпринимательской удаче президента-олигарха свидетельствует головокружительный рост его доходов на фоне стремительно нищающего населения…

На этом фоне никакая пафосная державность не повредит, даже если она касается наглого и антиконституционного вмешательства в дела церкви, как известно, отделенной от государства. Кто посмеет открывать рот на реформатора, защитника в гибридной войне и надежду нации? Кто усомнится в его праве претендовать на украинский трон? То-то.

Итак, задумал Петро одним махом семерых побивахом. Кто-то в ожидании результатов грызет попкорн, а кто-то истово расшибает лоб в молитвах и рисует иконы нового равноапостольного…

Эпилог

Идея создать на Украине единую поместную церковь, конечно, не нова. Она всегда была на вооружении у украинских националистов и долгие годы идеологически и материально поддерживалась деятелями диаспоры.

В свое время Ющенко объявил о том, что будет бороться за поместную, произнес несколько десятков многопудовых, велеречивых, но традиционно вялых спичей на эту тему, сделал несколько телодвижений, однако этим все и закончилось.

Вряд ли получится и у Порошенко. Но сама по себе попытка характерна, ибо символизирует собой неуклонное движение к реализации поставленной сверхзадачи — подальше от России. Результат попытки "церковной реформы" ожидается ничтожный, но пиар-выхлоп трескуч и задирист, а другого, собственно, и не нужно.