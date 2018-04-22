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Будущее рядом: полиция приезжает за минуту

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:04 22.04.2018)
04142
© Fotolia / agrispotКамера видеонаблюдения. Архивное фотоКамера видеонаблюдения. Архивное фото
© Fotolia / agrispot

Олег Макаренко, для РИА Новости

На северных склонах Тянь-Шаньских гор расположен небольшой, по китайским меркам, город Урумчи с населением в 3,5 миллиона человек. Примечателен он тем, что для местной полиции действует удивительный для наших широт норматив — на прибытие к месту вызова правоохранителям дается ровно одна минута. Представьте: вы позвонили в местный аналог "112", а меньше чем через минуту прямо на месте совершения преступления появляется готовый к действию полицейский экипаж.

Полицейский, Китай. Архивное фото
© Fotolia / Fotokon
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На Урумчи, неспокойном в плане террористической угрозы городе, власти Китая обкатывают передовые технологии поддержания порядка. Зарплаты местных полицейских вдвое выше, чем в среднем по региону, около 50 тысяч рублей в месяц. Также у них большое количество помощников, по сигналу моментально прибывающих к месту тревоги с дубинками и щитами. Периодически проводятся учения — во время тренировок проверяется, чтобы норматив "одна минута" соблюдался неукоснительно.

Город нашпигован умными, распознающими лица видеокамерами, которые вызывают особенное недовольство у западных журналистов, традиционно поддерживающих любую оппозицию в Китае. Лица посетителей отелей, банков и магазинов сканируются, перемещаться по городу незаметно от наблюдателей очень тяжело. Местные жители, среди которых много противников действующей власти, жалуются, что им некуда спрятаться от тяжелого взгляда государства: шаг влево, шаг вправо карается усилением и так чрезмерного внимания полиции.

В России уличных камер тоже довольно много, однако записи с них полицейские смотрят обычно только после того, как что-нибудь случается. За китайскими камерами непрерывно наблюдают роботы, анализирующие информацию в режиме реального времени. Джон Садворс, журналист британского Би-би-си, решил в декабре проверить китайскую полицию на прочность, попытавшись сыграть с ней в прятки в четырехмиллионом Гуйяне на юго-западе Китая. Полицейские выиграли: всего лишь семь минут потребовалось им, чтобы вычислить беглеца и "арестовать" его. Полагаю, это стало очевидным сигналом для западных журналистов и дипломатов — незаметно встречаться со своими китайскими агентами они больше не могут, полиция отслеживает всё и всех.

Рождение искусственного интеллекта. Архивное фото
© Depositphotos / AlienCat
Российскому искусственному интеллекту зададут стандарты распознавания лиц

Похоже, для уличной преступности наступают плохие времена. Китай в силу особенностей своей политической системы имеет возможность вкладывать огромные ресурсы в эксперименты по усилению безопасности. Другие страны, включая как Россию, так и государства условного Запада, с большим вниманием следят за китайским опытом, готовясь перенять его.

На днях в Москве заработала в тестовом режиме система распознавания лиц. В московском метро, на вокзалах, аэропортах и стадионах устанавливаются подключенные к нейросетям камеры, умеющие узнавать в лицо разыскиваемых преступников. Таким образом власти города рассчитывают совместить приятное с полезным — снизить вероятность эксцессов на матчах чемпионата мира по футболу и протестировать новую умную систему камер.

Эксперимент обойдется Москве всего лишь в 30 миллионов рублей — незначительная сумма для огромного городского бюджета. Если опыт окажется удачным, следующий шаг очевиден — плотно обвесить современными камерами всю территорию города, чтобы отслеживать в режиме реального времени действия и 12,5 миллиона жителей города, и всех гостей столицы.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкИзготовление видеокамеры на заводе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Изготовление видеокамеры на заводе. Архивное фото

Дальше, надо полагать, к "уличной" работе подключат и москвичей. Если внедрение умных камер только начинается, то работа с "умными горожанами" полным ходом идет уже много лет — функционирует портал "Наш город Москва", где можно пожаловаться на бытовые проблемы типа плохой уборки двора или незаконной парковки. Многие занимают активную гражданскую позицию: так, рекордсмен портала оставил за последние годы 17,5 тысячи (!) жалоб на различные нарушения.

Фото с конференции Нейроинформатика-2017
© РИА Новости / Блинов М.
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Несложно предсказать, что будет, когда умные камеры объединятся с горожанами в борьбе за порядок на улицах. Представьте: хулиган пинает ногой урну, ее содержимое разлетается по асфальту. Активный гражданин немедленно оставляет со смартфона обращение в полицию. Полицейские делают запрос в систему, и через полминуты получают от умных камер все нужные им данные: хулиган опознан, это Пупкин Василий Иванович, такого-то года рождения, проживает там-то, сейчас находится в баре "Наглая рюмка" по такому-то адресу. Еще несколько минут — и вот уже ближайший полицейский экипаж подсаживается за столик к господину Пупкину, чтобы выписать тому солидный штраф за нарушение общественного порядка.

Планета стремительно превращается в большую деревню. Интернет, умные камеры и прочие достижения технического прогресса снова вытаскивают на свет все наши действия. Если еще недавно относительно законопослушный гражданин мог бесследно затеряться в большом городе, то теперь все наши действия отслеживаются с разных сторон. Нас отмечают на фотографиях в соцсетях, координаты наших мобильных фиксируются у операторов сотовой связи, наши лица и автомобили остаются на многочисленных видеозаписях. Когда все это будет объединено в единую базу — а вопрос "будет или нет" уже, пожалуй, не стоит, — государство будет узнавать о действиях любого гражданина быстрее, чем деревенские бабушки о том, что Васька сломал забор, а Петька украл курицу у соседа.

С одной стороны, это немного тревожит. Западные журналисты вовсю используют слово "антиутопия", вспоминая Оруэлла и прочих классиков. С другой стороны — судя по недавнему скандалу с фейсбуком и по прочим действиям властей стран Запада, там смотрят на китайский опыт с жадной завистью, готовясь перенимать его при первой же возможности.

Горожане на территории многофункционального комплекса Sanlitun Soho в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
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У России тоже выбора нет. Властям однозначно выгоден тотальный контроль над улицами, а рядовые граждане, безусловно, одобряют систему, которая защитит их от бытовых негодяев, чьи поступки вызывают столько народного гнева в соцсетях. Голоса скептиков звучат столь тихо и неуверенно, что приняты во внимание наверняка не будут.

Думаю, раз мы не можем предотвратить неизбежное, стоит хотя бы поискать в нем положительные стороны. В конце концов, все мы мечтаем о порядке на улицах в духе старой Европы из рассказов эмигрантов, в которой прохожие расшаркиваются друг с другом, тротуары ежедневно моют шампунем и человек находится в полной безопасности в любое время суток.

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