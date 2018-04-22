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Управляемый хаос стал неуправляемым. Первые итоги войны Китая и США

08:0022.04.2018
(обновлено: 08:01 22.04.2018)
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© AFP 2018 / Wang ZhaoФлаги США и Китая. архивное фотоФлаги США и Китая. архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Торговые войны, как известно, ведутся ради защиты своего производителя от иностранного конкурента. Но в нынешней войне, начатой Америкой против Китая и России, все гораздо сложнее: США бьют также и по своим (компаниям или странам-союзникам) или как минимум жертвуют своими. В результате уже не разберешь, кто в этой драке и для кого свой и против кого она ведется.

Первый и простой пример — это насчет уже реально наложенных на Китай санкций по части высокотехнологичного сектора его экономики.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
Жизнь — в займы. Глобальный долг угрожает миру финансовой катастрофой
Какой продукт Китай закупает за рубежом на суммы, почти вдвое большие, чем весь его импорт нефти (то есть на 230 миллиардов долларов в 2016 году)? Это чипы, они же — микросхемы для всего электронного, компьютерного и хай-текового. Речь пока только о запрете поставок чипов из США для одной китайской компании, ZTE, которую обвинили в том, что ее служащие нарушали какие-то санкции против Ирана и Северной Кореи. А впрочем, обвинить могли в чем угодно, хоть в слишком жаркой погоде в Европе, сейчас подкреплять обвинения фактами немодно.

Однако вопрос в том, кому от этого будет больно. Пекин ведь Америке ответит (хотя пока молчит). Самое очевидное, что китайцы что-то сделают с продажами у себя продукции Apple. Потому что около 20 процентов сбыта Apple как раз в Китае. И это только один пример.

В начавшейся войне заметно, что пока что главные проблемы у тех, кто эту войну начал, то есть у США.

Стоит перечислить, кто против этой войны.
Для начала — Международный валютный фонд (МВФ), который вообще-то всегда был несущей конструкцией того мира, который сами же США и пытались построить после Второй мировой.

По словам директора МВФ Кристин Лагард, в мире в целом накопилось частных и корпоративных долгов на 164 триллиона долларов, такого не было никогда. Это сравнимо с десятью годовыми ВВП США и с восемью государственными долгами рекордсмена по этой части, тоже США. Такая ситуация — "все должны всем" — хороша до первого толчка, который может вызвать обвал всех и всяких финансовых систем. Кто лучше выдержит такой обвал, Китай или США, — вопрос сложный. Но страшно всем.

Девушка на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan
США решили расширить антироссийские санкции на Китай
Кто еще против уже внутри самих США? Налицо если не бунт части деловых кругов, то раскол американского бизнеса. Миллиардер Майкл Блумберг (демократ) пообещал остановить Трампа с его китайской авантюрой. Американская торговая палата (три миллиона компаний и корпораций, партийная принадлежность отсутствует) тоже против санкционной войны. А вот Ллойд Бланкфейн, глава Goldman Sachs, — он за.

Но война не китайско-российско-американская, она мировая. Она ведется, по сути, против всех, кто делает бизнес с Китаем, Россией и другими странами, то есть за полный передел мировой экономической сцены.
И вот мелкое, но характерное событие по этой части. Вышел доклад малоизвестной исследовательской команды из США насчет того, что китайская инициатива "Один пояс, один путь" не имеет экономического смысла и направлена лишь на расширение китайского "политического влияния и военного присутствия" по всему миру.

То есть идея, поддержанная более чем 100 странами и международными организациями (типа того же МВФ), по мнению американских экспертов, этим странам экономически невыгодна. Но бумага на принтере все стерпит. Потому что нельзя, чтобы Китай оказался лидером единственного в современном мире глобального экономического проекта, который показывает его участникам внятное и привлекательное будущее. Если не США выдвигают такой проект, значит, никто.

А ведь речь идет о десятках миллиардов долларов инвестиций в порты, дороги и прочую инфраструктуру во множестве стран через весь евро-азиатский континент. Чем заменит такую перспективу Америка?

Но драка на этом направлении, похоже, только начинается. Или, скорее, кто-то в США пристреливается к ней.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool
Франция не понимает США. Как Макрон поспорил с Трампом
Сюжет следующий — насчет Транстихоокеанского партнерства (ТТП). Мелькнуло почти невероятное сообщение: Трамп попросил помощников заново посмотреть, нельзя ли Америке вернуться в ТТП.

Потрясающе. Первое, что сделал Трамп, вселившись в Белый дом, — это разорвал все договоренности прежней администрации по поводу этого чисто американского проекта. Суть его в том, что двенадцать государств Тихоокеанского региона снимают практически все барьеры для торговли, при том что Китая в этой команде не просто нет, а подчеркнуто нет, все происходит только по правилам, продиктованным из США. То есть затея была антикитайской с самого начала.

Логика Трампа, вышвырнувшего этот проект, понятна. Это та же логика, что лежит в основе нынешней торговой войны: по нынешним правилам США проигрывают, а выигрывает все равно Китай. Никакой свободной торговли, а только двусторонние договоренности с США: вот какими должны быть правила.

Но тогда почему возникли мысли, что этой истории надо дать обратный ход?

Барон Трампгаузен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Барон Трампгаузен

Тем более что так просто теперь в ТТП не вернуться. Дело в том, что партнерства вообще уже нет, эта штука переименована во Всеобщее и прогрессивное ТТП (ВПТТП). Это сделано оставшимися участниками проекта, которые решили двигаться дальше без США. И главное в том, что поправки в правила ВПТТП уже внесены, переговоры закончены, ключевые участники проекта Япония и Австралия об этом ясно высказались. Никто не будет заново торговаться с ненадежным партнером. США, если они хотят вернуться в проект, могут лишь капитулировать и подписать там, где скажут.

Где тогда логика Трампа: японские аналитики из газеты Japan Times видят ее в том, что Трамп боится бунта своих избирателей. Людей из глубинных штатов Америки, которым уже нанесла ущерб та самая торговая война с Китаем, точнее — неизбежные китайские ответные меры. Предстоят выборы в конгресс США, по итогам которых республиканцы могут лишиться парламентского большинства. И администрация, начавшая эту войну, попросту дергается, не беспокоясь о логике своих действий.

Существует теория "контролируемого хаоса", подразумевающая, что США и их сателлиты постоянно создают хаос в некоторых регионах мира (не важно — какой и как), потому что в нормальной ситуации они не могут насаждать свое влияние. Хаос помогает мобилизовывать публику в странах-сателлитах, не давать ей опомниться и задуматься над тем, что происходит и как это все остановить.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Белый дом назвал "одно из величайших достижений" Трампа
Но здесь-то у нас уже угроза хаоса неконтролируемого. Настолько все плохо у несостоявшейся сверхдержавы?

Возможных выводов здесь два.

Первый — что Америка сошла с ума и хочет самоуничтожиться.

Второй — что если достаточно много людей в США считают допустимыми такие крайние меры и идут на такие потери, то дело у них действительно плохо, то есть без радикальной смены правил и без разгрома даже части американской экономики США уже не могут.

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