Санкционная политика США как мировая гангстерская война

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Спонтанно и жарко разгоревшаяся дискуссия вокруг "санкционной войны с США и союзниками" и предполагаемых ответных мер со стороны Российской Федерации, грубо очерченных нашумевшим законопроектом Государственной думы, безусловно, требует отдельного и весьма хладнокровного рассмотрения. В том числе потому, что яркий "хайп" вокруг происходящего также видится частью "психологического сектора" этой по меньшей мере весьма странной войны.

Напомним, как все это развивалось.

Шестого апреля правительство США расширило свои так называемые санкционные списки, касающиеся России, включив в них еще 38 физических и юридических лиц. В том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей. На практике принятые Вашингтоном решения означали следующее: активы всех 24 перечисленных граждан и 14 организаций, если таковые находятся в юрисдикции США, подлежали замораживанию. Американским гражданам было запрещено поддерживать с ними любые деловые отношения. При этом был предусмотрен и так называемый период упорядоченного сворачивания деловых контактов американцев с включенными в черные списки физическими и юридическими лицами России.

Скажем откровенно: многие из фигурантов списка над ним откровенно посмеялись, было достаточно вспомнить главу "Газпрома" Миллера с его "наконец-то", а то он уже начал задумываться, что такое неправильное делает. Ну а по сути — от этих санкций больше всех пострадали граждане и структуры, наиболее аффилированные именно с американскими и подконтрольными США рынками. Причем самым ярким из них, безусловно, стал гражданин Российской Федерации и Республики Кипр Олег Владимирович Дерипаска. Всего же, по оценкам американского журнала Forbes, после того, как 6 апреля США расширили санкционный список, российские миллиардеры потеряли около 12 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций. Но дело, разумеется, не только в "ударе по миллиардерам". В общем-то, где косвенно, а где и прямо удар был нанесен по российской экономике в целом.

И Россия просто не может не отвечать.

Причем так нещадно критикуемый сейчас "прозападными спикерами" законопроект Госдумы выглядит тут вполне осторожно и актуально: по сути, это всего лишь калька с аналогичного закона конгресса США. Который сам по себе не вводит никаких ограничений, просто предоставляя таковые возможности исполнительным органам власти по максимально возможному спектру. Ну а решать, что и кому конкретно ограничивать, тут должны уже специально обученные и ответственные люди, просчитывая свои решения в соответствии с собственной — в том числе и служебной — компетенцией. При этом прочно держа в голове еще и совершенно справедливый посыл из Кремля, который четко, словами президентского пресс-секретаря Пескова, обозначил, что санкции против России "не могут иметь никакого отношения и не могут никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира".

То есть — и это осознают в Кремле — происходящее как бы "в связи с Украиной" или "в связи с Сирией" на самом деле никак ни с Украиной, ни с Сирией, ни с "плохим поведением России" не связано. Это просто один из ярких элементов сложной торгово-экономической войны, которую США ведут гибридными — экономическими, политическими, военными и прочими — методами. Войны, которая ведется, кстати, отнюдь не против исключительно Российской Федерации. Это обыкновенная гангстерская война в интересах Соединенных Штатов Америки и тех, кто успели "поцеловать перстень первыми".

А значит, по методу "все против всех".

Здесь необходимо учитывать тот довольно простой факт, что если в "больших войнах" с великими державами у Америки опыт, скажем так, не очень солидный, то вот уж в гангстерских войнах, просто исходя из своих внутренних исторических реалий, эти парни, надо говорить прямо, подлинные мастера.

Что нам дает это знание?

Во-первых, нам это частично развязывает руки как по Сирии, так, кстати, и по Украине: эти страны в гангстерских войнах не причина, а в лучшем случае повод. Санкционные и иные вопросы идут по своему внутреннему графику, и если им потребуется еще что-то решить, то, извините за цинизм, всегда можно будет найти и без Украины с Сирией пару-тройку каких-либо сакрализированных "Скрипалей".

Во-вторых, участие (в нашем случае — вынужденное) в гангстерской войне подразумевает в качестве задачи не нанесение максимального урона противнику, как в обычной войне.

Главным является извлечение максимальной выгоды для себя.

Только и исключительно на это и должны быть направлены все наши так называемые контрсанкции, или, если точнее, ответные меры.

Вот и все.

Простейший пример.

С очень, надо сказать, здравым и отрезвляющим заявлением выступил тут министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Россия, по его словам, вообще никак не планирует запрещать поставки титана в США в ответ на антироссийские санкции: "Мы исходим из того, что не будем уподобляться таким решениям. Поскольку это отразится в первую очередь на отгрузке продукции компании "ВСМПО-Ависма" и совместного российско-американского предприятия, которое размещено в "Титановой долине" в Свердловской области. Зачем принимать такие решения, которые отрицательно отразятся на наших производителях?"

Причем Мантуров, будучи лицом должностным и, следовательно, так или иначе связанным корпоративной этикой, сказал далеко не все.

Журналистская этика на это, к счастью, не распространяется.

Стоит напомнить, что одни из самых болезненных для Исламской Республики Иран из "американского пакета" были санкции, запрещающие ремонт и обслуживание американской авиационной техники. Иран из-за этого реально страдал. Мы тут тоже достаточно, к сожалению, уязвимы: за "славные" девяностые годы отечественный гражданский авиапром был "вынесен" настолько качественно, что до сих пор находится в процессе восстановления.

Тут не о чем спорить: даже созданный нами не столь давно ближнемагистральный Sukhoi Superjet 100 имеет свыше 70% импортных комплектующих. Среднемагистральный МС еще не запущен в серию. А широкофюзеляжный самолет, совместный с китайцами, пока только в стадии проектирования.

И если вдруг что случится, на чем летать-то будем?

Так вот.

Российская компания "ВСМПО-Ависма", которая является не только производителем титана, слитков и всех видов полуфабрикатов из титановых сплавов, но и прессованных крупногабаритных изделий из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе, закрывает до 40% потребностей американского авиагиганта Boeing в титане. Благодаря этой вполне реальной технологической интеграции, есть неиллюзорное ощущение, что в области возможных авиасанкций по иранскому образцу нам особо беспокоиться не резон. Ибо, согласно правилам гангстерской войны, здесь мы имеем то самое "равновесие", которое никому не следует нарушать. Что, кстати, ничуть не отменяет необходимости создания собственного гражданского авиапрома и максимально быстрого насыщения парка отечественных авиакомпаний отечественными лайнерами.

Еще раз: здесь не нужно бить так, чтобы сделать больно противнику. Бить надо так, чтобы получить более выгодную ситуацию для себя. Но бить — надо, в глухой защите все равно долго не простоишь, это аксиома любого боя.

Как?

Вот об этом и должно будет думать новое правительство, которому, судя по всему, все полномочия Государственной думой будут законодательно даны. Эта — пусть "тактическая" — ситуация для нового правительства будет едва ли не самой первой серьезной проверкой на дееспособность, что и ему, и нам всем нужно очень и очень четко понимать.