США решили расширить антироссийские санкции на Китай

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
В российском инфополе и даже в политическом пространстве часто встречается мнение о том, что санкции — это такое наказание за нарушение общепринятых норм некоего международного сообщества, что Россию "наказали" за Крым, за Сирию, за "отравление Скрипалей", за вмешательство российских троллей в американские выборы и так далее. Предполагается, что если бы "Россия сидела тихо" и не занималась продвижением своих интересов, то и санкций никаких не было бы, ибо отсутствовали бы причины для их введения. Те, кто продвигают такие теории, принадлежат к одной из двух категорий: это или очень наивные любители сказок, или очень циничные профессионалы информационных войн, без рефлексии отрабатывающие гранты.
По информации агентства Associated Press, Госдеп рассматривает возможность введения личных политических санкций против китайских официальных лиц, которые, по версии американских властей, виновны в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Представитель Госдепартамента Лаура Стоун заявила в среду, что США "крайне обеспокоены" тем, что китайские власти держат в заключении в лагерях "десятки тысяч" мусульман-уйгуров, и что эти действия могут привести к ответным действиям США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского".
Легко заметить, что американские сенаторы и конгрессмены считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела Китая, угрожать санкциями и даже требовать организации инспекционных поездок американских дипломатов. Стоит подчеркнуть, что никаких серьезных доказательств каких-либо масштабных нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нет, но это вообще не волнует американских политиков, которые игнорируют любые факты, которые им не нравятся, и это в равной степени относится к фактам, предоставленным и Москвой, и Пекином. Так называемый "Глобальный акт Магнитского", которым угрожают американские официальные лица, предполагает возможность конфискации всего имущества, до которого сможет дотянуться американский Минфин, а также полный запрет на обслуживание лиц, находящихся под санкциями. И этому запрету должны подчиняться не только американские банки и компании, но и иностранные финансовые структуры, которые сами не хотят попасть под санкции.материалов западных СМИ о том, как китайские бизнесмены и чиновники массово покупают британские "золотые визы" по два миллиона фунтов за штуку, британскую недвижимость и британские паспорта. Массовая кампания по охоте за проворовавшимися китайскими бизнесменами и чиновниками, развернутая Пекином по всему миру, тоже намекает на то, что проблема носит системный характер. Личными санкциями, за которыми обязательно последуют санкции секторальные и корпоративные, американское руководство фактически рассекает китайскую политическую и экономическую элиту на две конкурирующие части, то есть на тех, кто окончательно выбирает Лондон (Нью-Йорк, Сидней, Торонто), и тех, кто окончательно выбирает для себя и своих детей будущее, связанное с Китаем.
Похоже на российскую ситуацию, не так ли? В нашем случае все тоже начиналось с точечных санкций против конкретных силовиков, а дальше шло по нарастающей. Есть основания полагать, что в китайском варианте санкционная эскалация произойдет еще быстрее.ввели официальные санкции против китайской компании ZTE, специализирующейся на мобильных технологиях связи и гаджетах. Решение американских властей лишает ее доступа к процессорам Intel и Qualcomm, а также к другим компонентам, которые в сумме составляют примерно 30% от элементов, необходимых для производственных процессов ZTE. Официальная причина санкций — предполагаемое сотрудничество ZTE с Ираном и КНДР. Реальный мотив, скорее всего, правильно разгадали азиатские СМИ, отметившие: санкции совпали с моментом, когда китайский телеком-гигант начал развертывать в КНР сети 5G.
Как поэтично выразился представитель британской адвокатской конторы Pinsent Masons, которая специализируется на работе с высокотехнологичными компаниями, "санкции США — это большой бетонный блок, положенный на пути Китая к статусу глобального высокотехнологичного лидера".
Как легко заметить, Пекин становится мишенью для санкционных атак, несмотря на то, что воздерживался от каких-либо ярких геополитических акций, таких как возвращение Тайваня или вмешательство в сирийский конфликт. Американцы не ценят сдержанность. Рано или поздно все, кто хоть как-то не устраивают Вашингтон самим фактом своего существования, окажутся в каких-нибудь "магнитских списках". Россия, Китай, Иран — все там будут. Рано или поздно там окажутся даже и союзники США по НАТО, например Турция, которую Госдеп собирается наказать за покупку российских комплексов ПВО.
Да, американский санкционный молоток работает сверхурочно. Но это не значит, что работает эффективно. Скорее получается так, что Вашингтон сам ударными темпами сколачивает очень широкую антиамериканскую коалицию, а также стимулирует дедолларизацию и импортозамещение. Когда-нибудь в Штатах поймут, что санкционный молоток бьет по их собственным пальцам, но будет уже слишком поздно.