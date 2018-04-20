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США решили расширить антироссийские санкции на Китай

09:1220.04.2018
(обновлено: 10:46 20.04.2018)
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© AP Photo / Ng Han GuanДевушка на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР. Архивное фотоДевушка на Международной выставке финансовой культуры в Пекине, КНР. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Китайская ZTE пообещала отстаивать свои права в США юридическими методами
Есть известная фраза легендарного финансиста и олигарха Бернарда Баруха, которая отлично описывает американскую стратегию сохранения мировой гегемонии: "Если молоток — это все, что у тебя есть, то все проблемы кажутся гвоздями". Молоток геополитики США — это санкции. Окрыленные (в основном медийными) успехами на российском фронте санкционной войны, Штаты переходят к расширению санкционного давления. Следующей жертвой политических запретов уже скоро станет Китай, на который американские власти собираются распространить действие так называемого "глобального акта Магнитского". Наблюдательный читатель непременно заметит, что "дело Магнитского" вообще-то связано не с Китаем, а с Россией, но это вряд ли помешает администрации Трампа. Уж слишком сладкими кажутся плоды использования "санкционного молотка".

В российском инфополе и даже в политическом пространстве часто встречается мнение о том, что санкции — это такое наказание за нарушение общепринятых норм некоего международного сообщества, что Россию "наказали" за Крым, за Сирию, за "отравление Скрипалей", за вмешательство российских троллей в американские выборы и так далее. Предполагается, что если бы "Россия сидела тихо" и не занималась продвижением своих интересов, то и санкций никаких не было бы, ибо отсутствовали бы причины для их введения. Те, кто продвигают такие теории, принадлежат к одной из двух категорий: это или очень наивные любители сказок, или очень циничные профессионалы информационных войн, без рефлексии отрабатывающие гранты.

Сотрудник компании Русал во время работы. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / UC Rusal Photo Gallery /
"РусАл" после потери американского рынка обратился к Китаю, узнали СМИ
Практика показывает, что прав Владимир Путин, который многократно подчеркивал: антироссийские санкции ввели бы в любом случае, для этого сгодились бы любые предлоги. Схема, описанная российским президентом, в равной степени работает при характеристике отношений Вашингтона с любой страной, которая воспринимается как конкурент США или просто не желает провести кастрацию собственных национальных интересов в угоду "Вашингтонскому обкому". Хороший иллюстрацией этого тезиса могут служить те санкции, которые Штаты уже вводят против Китая и которые постепенно переходят из экономической в политическую плоскость.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп подписывает президентский меморандум, устанавливающий тарифы и инвестиционные ограничения для Китая. 22 марта 2018

По информации агентства Associated Press, Госдеп рассматривает возможность введения личных политических санкций против китайских официальных лиц, которые, по версии американских властей, виновны в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Представитель Госдепартамента Лаура Стоун заявила в среду, что США "крайне обеспокоены" тем, что китайские власти держат в заключении в лагерях "десятки тысяч" мусульман-уйгуров, и что эти действия могут привести к ответным действиям США в соответствии с "Глобальным актом Магнитского".

Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
Китай победил в "битве мозгов" США и их российских союзников
Нужно отметить, что Синьцзян-Уйгурский автономный район — болевая точка КНР, где США уже много лет пытаются поддерживать местных сепаратистов и организации религиозных фанатиков, которых власти КНР обвиняют в сотрудничестве с международными террористическими организациями. Фактически китайских чиновников собираются наказывать личными санкциями за то, что они участвуют в борьбе с террористами. Группа американских сенаторов и конгрессменов еще в прошлом месяце требовала введения санкций, а также — чтобы посол США в КНР Терри Бранстад лично проинспектировал (!) ситуацию в регионе и собрал информацию о китайских официальных лицах, ответственных за "массовые аресты".

Легко заметить, что американские сенаторы и конгрессмены считают себя вправе вмешиваться во внутренние дела Китая, угрожать санкциями и даже требовать организации инспекционных поездок американских дипломатов. Стоит подчеркнуть, что никаких серьезных доказательств каких-либо масштабных нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе нет, но это вообще не волнует американских политиков, которые игнорируют любые факты, которые им не нравятся, и это в равной степени относится к фактам, предоставленным и Москвой, и Пекином. Так называемый "Глобальный акт Магнитского", которым угрожают американские официальные лица, предполагает возможность конфискации всего имущества, до которого сможет дотянуться американский Минфин, а также полный запрет на обслуживание лиц, находящихся под санкциями. И этому запрету должны подчиняться не только американские банки и компании, но и иностранные финансовые структуры, которые сами не хотят попасть под санкции.

Импорт-баттл
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Импорт-баттл

Белый дом США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом надеется избежать эскалации торговой войны с Китаем
Не надо думать, что для китайской политической и экономической элиты такие санкции будут нечувствительными. "Особый патриотизм" чиновников и бизнесменов из КНР является мифом. Он смотрится особенно смешно в свете многочисленных материалов западных СМИ о том, как китайские бизнесмены и чиновники массово покупают британские "золотые визы" по два миллиона фунтов за штуку, британскую недвижимость и британские паспорта. Массовая кампания по охоте за проворовавшимися китайскими бизнесменами и чиновниками, развернутая Пекином по всему миру, тоже намекает на то, что проблема носит системный характер. Личными санкциями, за которыми обязательно последуют санкции секторальные и корпоративные, американское руководство фактически рассекает китайскую политическую и экономическую элиту на две конкурирующие части, то есть на тех, кто окончательно выбирает Лондон (Нью-Йорк, Сидней, Торонто), и тех, кто окончательно выбирает для себя и своих детей будущее, связанное с Китаем.

Похоже на российскую ситуацию, не так ли? В нашем случае все тоже начиналось с точечных санкций против конкретных силовиков, а дальше шло по нарастающей. Есть основания полагать, что в китайском варианте санкционная эскалация произойдет еще быстрее.

Председатель Китая Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын в Пекине. 28 марта 2018
© REUTERS / KCNA
"Ту-ту-ту, на-на-на". Пекин и Пхеньян снова вместе, снова рядом
Соединенные Штаты уже ввели официальные санкции против китайской компании ZTE, специализирующейся на мобильных технологиях связи и гаджетах. Решение американских властей лишает ее доступа к процессорам Intel и Qualcomm, а также к другим компонентам, которые в сумме составляют примерно 30% от элементов, необходимых для производственных процессов ZTE. Официальная причина санкций — предполагаемое сотрудничество ZTE с Ираном и КНДР. Реальный мотив, скорее всего, правильно разгадали азиатские СМИ, отметившие: санкции совпали с моментом, когда китайский телеком-гигант начал развертывать в КНР сети 5G.

Как поэтично выразился представитель британской адвокатской конторы Pinsent Masons, которая специализируется на работе с высокотехнологичными компаниями, "санкции США — это большой бетонный блок, положенный на пути Китая к статусу глобального высокотехнологичного лидера".

Деловой район Пекина Гомао. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Китай заверил, что санкции США не скажутся на сотрудничестве с Россией
К ограничениям на импорт процессоров и других компонентов из Штатов скоро добавятся ограничения на продажу китайского оборудования американским операторам связи. СМИ ожидают, что под запрет попадет продукция ZTE и Huawei. Обе китайские компании обвиняются Вашингтоном в работе на китайские спецслужбы и кибершпионаже. Доказательств публике никто даже и не думает предоставлять, а позицию китайских компаний, которые пытаются оправдаться, никто не слушает. Зачем доказательства, если в американских СМИ фигурируют два "убойных" факта: оказывается, ZTE — государственная компания, а Huawei — хоть и частная, но основана отставным офицером китайской армии. Видимо, уже и таких "доказательств" достаточно.

Как легко заметить, Пекин становится мишенью для санкционных атак, несмотря на то, что воздерживался от каких-либо ярких геополитических акций, таких как возвращение Тайваня или вмешательство в сирийский конфликт. Американцы не ценят сдержанность. Рано или поздно все, кто хоть как-то не устраивают Вашингтон самим фактом своего существования, окажутся в каких-нибудь "магнитских списках". Россия, Китай, Иран — все там будут. Рано или поздно там окажутся даже и союзники США по НАТО, например Турция, которую Госдеп собирается наказать за покупку российских комплексов ПВО.

Да, американский санкционный молоток работает сверхурочно. Но это не значит, что работает эффективно. Скорее получается так, что Вашингтон сам ударными темпами сколачивает очень широкую антиамериканскую коалицию, а также стимулирует дедолларизацию и импортозамещение. Когда-нибудь в Штатах поймут, что санкционный молоток бьет по их собственным пальцам, но будет уже слишком поздно.

Обменялись ударами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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