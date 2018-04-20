Калифорния как катастрофа Америки или глобализма

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Представить себе, что из "золотого штата Америки" бегут люди, нам, наверное, трудно. Еще труднее допустить, что Калифорния — пример эпического провала не просто захвативших там власть демократов США, а идеальной модели глобалистского мира. Однако посмотрим, что говорят на эту тему американские консерваторы, у которых свой счет именно к Калифорнии.

Откуда взялся счет, понятно. Около половины Америки (условные избиратели Трампа) скажут вам, что "вся гадость идет из Калифорнии". Гадость — это множество кампаний по агрессивной обработке мозгов и запугиванию людей. Здесь и всякие пустяки типа движения за отказ от натурального меха (животные страдают), и вещи посерьезнее — типа феминистского террора, начавшегося с ритуальной внесудебной "казни" столпа Голливуда Харви Вайнштейна. Начинается такая кампания всегда в этом штате, ползет по Америке, переходит на другие англосаксонские общества, далее — по возможности везде.

А если выражаться скучным политологическим языком, то с Калифорнии неизменно начинает формироваться всякое новое направление идеологии глобализма, направленной на создание нового "либерального" человека во всепланетном масштабе.

Для начала: именно в этом штате зарегистрированы наибольшие уровни нищеты — это если не в среднем, а по отдельным его территориям. Там же самые низкие рейтинги качества жизни.

Город Сан-Франциско известен как кошмар по части жилья, найти там что-то приемлемое для человека среднего класса считается невозможным. Одновременно там только за прошлый год на 20% выросла преступность против собственности (то есть квартирное и прочее воровство), в то время как по США в целом эта преступность снижается.

Из Калифорнии бегут люди, прежде всего представители среднего класса, получающие меньше 55 тысяч долларов в год. Бегут в первую очередь в республиканский Техас, где уже существуют ассоциации экс-калифорнийцев, помогающих собратьям устроиться на новом месте.

Причем бегство это идет уже около десятилетия и с ускорением.

Но туда, в Калифорнию, идет и обратный поток — богатых, начиная с дохода выше 200 тысяч в год. А еще это штат мигрантов. Именно там судебные власти подают иски против республиканской администрации, пытающейся навести хоть какой-то порядок по части нелегального проживания мигрантов на американской территории.

Что у нас вместе получается? Нечто вроде рабовладельческого Рима накануне краха. Сверхбогатые и их обслуга. Плюс соответствующая идеология, которую кому-то очень хочется называть "общечеловеческими ценностями". Ни национальных, ни религиозных, ни семейных ценностей, даже пола больше нет, зато есть запрет на "нетолерантные высказывания".

Так ведь это не один такой штат на планете. Еще есть вторая крепость американских демократов и глобалистов — Нью-Йорк. И Лондон. И еще несколько городов. Это только кажется, или Москва тоже могла бы, при худшем развитии событий, превратиться в нечто подобное?

То есть речь идет о глобалистском рае на Земле, какой-то особой части человечества, где живут необычные люди со своим стилем жизни, мало похожим на жизнь страны вокруг такого оазиса. А поскольку люди в таких анклавах совершенно оправданно боятся своего окружения, то они и вырабатывают без перерыва все новые агрессивные кампании по смене стиля жизни соотечественников, и не только их.

Однако не стоит забывать, что Калифорния — это не только Голливуд и закрытые анклавы особняков сверхбогатых, не только "муравейники" для гениев глобальной IT-индустрии и университеты, где формируется идеология жителей "глобальной деревни". В штате живут и другие люди — есть такие долины на его севере и в центре. Оказывается, что там всю эту райскую публику ненавидят. Известно, например, движение за отделение Калифорнии от США. Менее известно, что некоторые калифорнийцы из, скажем так, нормальных округов штата в таком случае хотели бы отделиться от Калифорнии.

Что касается политики, то Калифорния стала крепостью демократов, такой же, как Нью-Йорк и пара других штатов. На эту тему тоже есть пара подробностей. Насчет "правильной" нарезки избирательных округов. Насчет уникальной для США процедуры "смешанных", внепартийных предварительных выборов, по итогам которой двумя кандидатами на один пост чаще всего оказываются два демократа.

В общем, республиканцу в этом штате делать нечего. Калифорния создала свою однопартийную систему с прицелом на то, чтобы распространить ее на всю страну.

Здесь надо заметить, что большая часть обществ в мире — консенсусные, у них более приемлема или привычна именно однопартийная система, главная политическая борьба в которой идет внутри одной большой партии. Но ведь в США-то совсем другое общество, там как раз привыкли к маятнику двух партий. И эту систему Калифорния постаралась сломать, причем надолго.

Более того, идеологи демократов при Бараке Обаме — и в ожидании коронации Хиллари Клинтон — уже готовились к тому, чтобы перенести свой опыт на Америку в целом. Здесь пора сказать, как называются две публикации, с упоминания которых мы начинали разговор.

Одна из них, откуда все факты о калифорнийском ужасе, опубликована в консервативной Daily Signal и называется "Перемены, которые сделали Калифорнию либеральным провалом". А полемизирует эта статья с другой, которая распространялась по твиттерным каналам и призывала установить по всей стране демократическую диктатуру.

Назывался этот "шедевр" "Великий урок Калифорнии для новой гражданской войны Америки".

Да и без того видно, что происходящее — это война. В которой демократы и глобалисты, как видим, обороняться пока не готовы. Рвутся наступать.