Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Первоначальная эйфория от введения нового пакета антироссийских санкций прошла, и наши западные партнеры собрались подсчитать позитивный экономический эффект, который они должны были им принести.

Например, общей чертой многих экспертных оценок действий США в санкционной войне была железная уверенность в том, что одна из важных задач Вашингтона — оказание поддержки западным производителям алюминия, которые конкурировали с "РусАлом", а также вера в то, что у Америки все получилось. На практике оказалось намного сложнее: среди пострадавших от действий США — главный конкурент "РусАла", а также вся многовековая западная система торговли промышленными металлами. Перефразируя известную жалобу либеральных политиков, можно сказать: целились в Россию, а попали в Лондон.

Легко предположить, что весь риск-менеджмент при введении санкций против "РусАла" сводился к поиску простого ответа на вопрос о том, навредят ли они западному рынку алюминия в целом. Если смотреть на ситуацию поверхностно, ответ очевиден: нет, не навредят, а западные конкуренты российской компании даже выиграют, что не могло не радовать антироссийских "ястребов" в Вашингтоне. Действительно, хоть "РусАл" и является крупнейшим производителем алюминия вне КНР, на его долю приходится всего 15% рынка "некитайского" алюминия. Это должно было обеспечить сравнительно безболезненное удаление российской компании с западных торговых площадок. Реальность оказалась сложнее, и это почувствовал на своей шкуре главный конкурент "РусАла" — британская компания Rio Tinto Group. В теории именно она — основной бенефициар санкций, приведших к тому, что российский алюминий на Западе сейчас продать сложно, а цена на него выросла рекордными темпами до семилетнего рекорда.

Агентство деловой информации Блумберг с определенным удивлением сообщает о том, что меры против российской компании на деле оказались санкциями против всей мировой цепочки переработки важнейшего промышленного металла:

"Американские санкции против "РусАла", которые привели к резкому росту цен на алюминий, должны быть отличной новостью для его конкурентов, таких как Rio Tinto Group. Спойлер: на самом деле нет. Несмотря на то что Rio действительно является главным добытчиком алюминиевой руды на планете, она зависит от "РусАла" в ключевом шаге ее переработки — превращении алюминиевой руды в глинозем (из которого потом делают металлический алюминий. — Прим. ред.)".

Оказывается, "РусАл" контролирует мощности по переработке руды от Ирландии до Ямайки, а они являются, по версии американских журналистов, "жизненно важным звеном в глобальной цепи поставок алюминия, которая теперь оказалась в состоянии хаоса".

Получается парадоксальная ситуация: главному британскому конкуренту "РусАла" приходится объявлять форс-мажор по своим собственным контрактам на поставку алюминия и искать какие-то неортодоксальные выходы из сложившейся ситуации, причем это далеко не единственная западная компания, которая в ней оказалась. Антони Эверисс, старший эксперт консалтинговой компании CRU Group, оценил проблему следующим образом: "Это довольно кошмарный сценарий для этих компаний. Возможностей закрыть эту дыру за счет предложения в Атлантическом регионе не очень много".

Более того, санкции создают политические проблемы, потому что будущее сотрудников компании на европейских производствах — под вопросом. Если из России произведенный алюминий еще можно как-то вывезти и продать, а схемы для этого обязательно найдутся, особенно с учетом резкого роста цен на сам металл, то у европейских перерабатывающих заводов "РусАла" возникнут труднопреодолимые сложности в плане продолжения работы.

В свою очередь, это создает источники социального напряжения и политических проблем. Например, премьер-министр Ирландии Лео Варадкар уже был вынужден встретиться с ирландскими сотрудниками "РусАла", чтобы обсудить, как они будут жить под санкциями. В российском инфополе очень любят шутки о том, что Москва может "бомбить Воронеж". Но на практике получается: администрация Трампа, чтобы насолить России, "отбомбилась по Ирландии". В этом контексте нельзя не вспомнить фразу Киссинджера: "Быть врагом США, возможно, опасно, но вот быть другом США — гарантированная смерть".

Одновременно под действия санкций против "РусАла" попала Лондонская биржа металлов — ведущая мировая товарная площадка, специализирующаяся на торговле цветными металлами еще со времен Британской империи. Из-за действий Штатов она больше не может торговать "санкционным" алюминием.

Но есть проблема: именно "санкционный" российский алюминий, общей стоимостью в три миллиарда долларов, составляет львиную часть запасов на складах биржи, причем в значительной мере они принадлежат кому угодно, но не самой российской компании. По оценкам источников агентства Блумберг, в список пострадавших, у которых на балансе оказался "токсичный" металл, входят американские банки Goldman Sachs и JPMorgan Chase, а также крупные трейдеры — например, Glencore и Trafigura. Еще не очень понятно, как сама биржа выйдет из положения и как ей удастся сохранить релевантность "лондонской" цены на алюминий с учетом того, что многие потенциальные покупатели не рискнут получить "санкционный металл" при биржевой поставке.

Каждая из перечисленных проблем, созданных американцами на алюминиевом рынке, приводит к дополнительному росту цен на металл. Следовательно, порождает мощнейший экономический стимул к тому, чтобы покупатели алюминия искали любые средства для обхода санкций. Журналисты Блумберг уже отмечают, что "вне США алюминий "РусАла" будет пользоваться большим спросом" — из-за того, что на рынке будет дефицит. Забавно наблюдать, как американцы сами настраивают против себя ту самую "невидимую руку рынка", которая до недавнего времени являлась их главным оружием. Если цена вырастет в достаточной мере, то повышенная выручка от продаж российского алюминия сможет компенсировать значительную часть от потерь, связанных со снижением объемов продаж из-за санкций.

А самым лучшим ответом на санкции могло бы стать создание в России центра биржевого ценообразования для алюминия, что позволит, с одной стороны, обходить санкции, а с другой — перетянуть на себя часть выгод, которые получал Лондон до того, как торговля российским металлом стала для него "токсичной". Санкции — это прежде всего повод для перенастройки собственной экономики, и этим нужно воспользоваться на полную катушку.