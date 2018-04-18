Украинский след. Кто скрывает правду в деле Перепеличного

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Очередные свидетельства, вскрывшиеся в ходе следствия по делу о смерти российского бизнесмена Анатолия Перепеличного, опровергают все конспирологические теории о российском следе. Но западные СМИ, уже успевшие обвинить Россию в этом "убийстве", не спешат ни извиняться, ни искать другие следы. А ведь эти свидетельства дают больше оснований писать об украинском следе, чем о российском. Но кому на Западе интересно это дело, если не обвинять Россию?
Напомним краткую хронологию. Вечером 10 ноября 2012 года 44-летний беглый бизнесмен Перепеличный, подозревавшийся в связях с криминальным миром и к тому времени уже два года живший в Британии, неожиданно скончался во время пробежки недалеко от своего дома в элитном городке Вейбридж (юго-восток Англии). Ни полиция, ни медики, осмотревшие умершего, не нашли ни единого подозрительного обстоятельства. Его смерть была названа классическим примером сердечного приступа. На этом основании дело было быстро закрыто.
Огонька в конспирологические теории подбросила профессор Моника Симмондс, ведущий ботаник Королевского сада Кью. Она в 2015-м на предварительном дознании заявила, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения, который профессиональные киллеры производят из растения гельземия, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Британская пресса ухватилась за эту тему, подробно рассказывая своей публике о смертельных особенностях редкого яда.
Вскоре выяснилось, что буквально перед пробежкой Перепеличный съел большую тарелку щавелевого супа. Видимо, остатки этой загадочной для британского общества травы и приняли за какую-то страшную отраву. Это они еще не осознали, что щавель является ближайшим биологическим родственником гречки, — наверняка увязали бы с "делом Скрипалей". Конечно же, журналисты радостно предположили, что яд был подмешан в суп. Холодным душем для западных конспирологов стало сообщение вдовы Перепеличного о том, что они всей семьей, вместе с 8-летней дочерью, ели этот суп из одной кастрюли. Недовольная британская пресса вскользь упомянула об этом, но вскоре… забыла, продолжая распространять теории об отравленном супе.
А тут и подоспел украинский след в деле. Британские оперативники наконец сподобились по Скайпу допросить украинскую "модель" Эльмиру Мединскую. О том, что женатый отец двух детей Перепеличный провел две ночи с этой "моделью" в фешенебельном парижском отеле буквально накануне своей гибели (они выписались из отеля утром 10 ноября), было известно и до этого. Мединская подробно рассказывала журналистам о том, что Перепеличный был нервным настолько, что даже перепутал размер туфель-"лабутен", которые купил ей вместе с сумочкой Prada за 1200 евро.
Сейчас на допросе она добавила несколько подробностей — в частности, о том, что Перепеличный был недоволен качеством азиатской пищи, поданной ему в элитном парижском ресторане Buddha-Bar, и его даже стошнило. При этом утром следующего дня он чувствовал себя великолепно и вполне нормально позавтракал в отеле.
Кроме того, по признанию Мединской, следователь, контактировавший с ней ранее, заявил, что ее имя — лишь одно из нескольких в списке таких же "моделей", с которыми Перепеличный встречался накануне. Казалось бы, вот и поищите украинский след в этой гибели. Взрослый семейный мужчина интимно встречается с очень юными девушками. Кто знает, какие он для этого мог принимать препараты, которые могли стать причиной "классического сердечного приступа".
Но не вписывается этот очевидный след в уже высказанную в западной прессе теорию о том, что "Перепеличный был убит по заказу Кремля", и в ту истерию, которая поднята вокруг дела Скрипаля. Поэтому скромненько опускаются или задвигаются на задние полосы газет слова британских ученых об отсутствии следов яда и заявления жены о безопасном щавелевом супе. Все, что не вписывается в теорию заговора с участием злокозненной России, недостойно внимания западной прессы.