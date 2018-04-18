Больной великан мира

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук
Америка становится опасной. Не в смысле силы и опасности для противника — в смысле опасности для союзников, для мира в целом, для всех.
Слишком большой дисбаланс между финансовыми и военными возможностями, с одной стороны, и безответственностью и фанаберией, с другой.
Треть века назад лишившись противовеса и внешнего контроля, Америка сама утратила равновесие и самоконтроль.
Первые три войны были инициированы при администрации Клинтона, вторые пять — при Буше-младшем, следующие четыре плюс продолжающиеся агрессии в Афганистане и Ираке, то есть уже шесть — при Обаме. Трамп начал новую/продолжил старую агрессию в Сирии.
Тринадцать агрессий трех президентов США еще до Трампа. Плюс продолжение при Трампе. В среднем по агрессии каждые два года. Трамп при декларации миролюбия продержался полтора.
Причем не только Трамп, но и Буш, а также Обама (о чем сегодня уже никто не помнит) начинали свои правления с декларации отказа от глобализма и навязывания своей воли остальному миру. То есть дело не в личностях. Дело в тенденциях, во внутренней логике существования США, их экономики и их элиты на данном этапе. Есть объективные закономерности (о них можно говорить особо), которые с неизбежностью толкают США к агрессии не просто как к тщеславному стремлению к экспансии, но как к фактору обеспечения собственного существования.
Большая часть нападений поводами имели фактуру, вызывающую предельно обоснованные сомнения в подлинности: от "пробирки Пауэлла" до постановки имитации газовой атаки в Думе. Сначала использовались сомнительные либо сфабрикованные факты, затем обвинения в фальсификации выборов — и наконец пришли к выводу, что, поскольку есть возможность убедить мир в подлинности подделок, не труднее убеждать и в вовсе не существующих фактах.
Руководство Штатов развращено представлением о мнимом всемогуществе — мнимом, потому что они не всемогущи, но представление о нем есть, потому что не встречает сопротивления. Небензя назвал последние акты агрессии США в Сирии международным хулиганством, но это слишком мягко. По сути это нечто среднее между международным бандитизмом, рэкетом и террором.
Американская внешняя политика в принципе никогда не строилась на каких-либо этических и правовых основаниях. Она всегда строилась на отношении к последним как к инструменту для оформления своих желаний. Тем более что сами США живут не в кодифицированном, а в прецедентном праве, где каждая относительно новая ситуация подлежит интерпретации разбирающего дело судьи.
Для их политической традиции, для их политической культуры правильно то, что они сочли правильным. Это даже не цинизм, это искреннее внутреннее убеждение. Когда они на основании этого убеждения вырабатывают некий курс, их коллективная внешнеполитическая машина, включая Госдепартамент, Пентагон, ЦРУ и Минфин, начинает с механической последовательностью его реализовывать.
Остановить их словами, разговорами и резолюциями ООН невозможно: с их точки зрения, исполнению подлежат те внешние нормы и решения, которые отвечают их видению правильного и для них выгодного.
Остановить реализацию выработанной ими политической линии можно, только вынудив их пересмотреть принятую установку. А сделать это можно, только создав форс-мажорную ситуацию. В этом отношении США похожи на подвыпившего ковбоя в салуне: они могут остановиться и не стрелять, только почувствовав нож на горле либо щелчок взведенного и приставленного к их виску револьвера. Либо уже получив пулю. Иначе они просто не поверят, что с ними говорят всерьез.
Внешнеполитическая машина США всегда методично осуществляла и свое движение, пока не встречала жесткий отпор с неприемлемыми для себя потерями.
Они говорят на равных, только когда имеют дело с равной силой и верят, что эта сила будет против них использована.
Иначе они не понимают. Не понимали и раньше, но сейчас не понимают в принципе. Чтобы остановиться, они должны почувствовать перед собой стальную стену и ответные удары.