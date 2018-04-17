Трамп выступил за крепкий рубль

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент США Дональд Трамп решил оригинально продолжить кампанию по обвинению России и Китая во всех смертных грехах. Используя свой "твиттер-аккаунт массового поражения", он сделал заявление, которое быстро привело к укреплению рубля, а также к снижению курса доллара относительно многих других валют. Дело в том, что американский президент выразил свое крайнее неудовольствие валютной политикой Москвы и Пекина, а также обозначил ее недопустимость. "Россия и Китай играют в валютную девальвацию, в то время как США поднимают процентные ставки. Это недопустимо!" — написал он.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.

Фактически Трамп собственноручно провел так называемую вербальную интервенцию, одним твитом опустив курс американской валюты. Эффект от его заявлений вряд ли можно считать чем-то необычным, так как финансовые рынки уже привыкли к тому, что для олигарха, ставшего американским президентом, личный микроблог является чем-то вроде "пульта управления реальностью". А вот в вопросе о том, зачем ему понадобилось снижать курс доллара и ругать Россию с Китаем за девальвацию, стоит разобраться подробнее.

Дело в том, что Трамп — так называемый президент слабого доллара, и это позиционирование обусловлено определенными особенностями тех групп интересов, которые привели его к власти.

То, что Вашингтон пойдет по пути снижения курса доллара ради того, чтобы спасти американскую экономику, мы прогнозировали еще в январе, когда сразу два топовых чиновника вашингтонской администрации — министр торговли Уилбур Росс и глава Минфина Стивен Мнучин — высказались в пользу того, что доллар надо бы опустить для поддержки американских экономики и экспорта.

Тогда мы писали: "Сильный доллар обессмысливает любые попытки вернуть в Штаты производство товаров или услуг, которым предстоит конкурировать на мировом рынке, поскольку они там будут просто никому не нужны из-за слишком высокой стоимости. <…> Повышение долларовых процентных ставок Федеральной резервной системы США, то есть главный драйвер роста курса доллара в отношении других валют, вполне может спровоцировать схлопывание пузырей на американских финансовых рынках, а также вызвать серьезнейшие проблемы для американских корпораций, которые еще сохранили производство в США и уже привыкли к очень дешевым долларовым кредитам".

С тех пор ничего не изменилось. Для того чтобы "сделать Америку великой снова" или хотя бы научить США вновь производить достаточное количество качественной стали и алюминия для собственного ВПК, Трампу нужен максимально слабый доллар. Одними заградительными тарифами да санкциями против "РусАла" тут не отделаться. Да и от дешевого импорта в целом может спасти только серьезное снижение ценности американской валюты.

Если смотреть на то, что происходит в мировой экономике сейчас, глазами Трампа, то Китай и Россия (а также некоторые другие страны) поступают очень несправедливо в отношении Америки и занимаются подлым "валютным манипулированием". И это не риторический термин, а довольно серьезное нарушение понятий США о допустимых методах управления валютными курсами. Для американского истеблишмента это настолько важная тема, что против стран, официально объявленных "валютными манипуляторами", предполагается введение санкций со стороны Минфина США. Исходя из твита Трампа и специфики нынешнего этапа американо-российских отношений, не стоит удивляться, если скоро против России примут санкции с формулировкой "за слишком слабый рубль". Еще более серьезным "наказаниям" со стороны американского Минфина могут подвергнуть Пекин, особенно если учитывать тот факт, что США находятся в состоянии торговой войны с КНР, а сам Трамп требовал, чтобы Китай официально обвинили в "валютной манипуляции".

Упоминание России в контексте валютного манипулирования — это, конечно, что-то новое и доселе невиданное в репертуаре американских официальных лиц. Обычно в качестве главных обвиняемых фигурируют Китай, Япония и иногда Евросоюз, то есть страны, которые занижением курса собственных валют в отношении доллара создают для себя экспортные преимущества на американском рынке. Сложно оценить, насколько Трампа заботят перспективы российских товаров на рынке США и наоборот, но можно обозначить две возможные причины, по которым американский президент вдруг заинтересовался курсом рубля и захотел видеть его повыше.

Вариант первый: до него все-таки дошли жалобы американских фермеров и агрохолдингов, которые несут серьезные убытки из-за того, что Россия "выдавливает" их с международных рынков зерна. Фермеры и жители "аграрных штатов" — ключевой электорат Республиканской партии, и они уже очень давно выражают свое крайнее недовольство тем, что их традиционные рынки в Азии и Средиземноморье вдруг оккупировало дешевое российское зерно. Деловые СМИ, такие как The Wall Street Journal, указывают на то, что россияне "выдавливают" американских фермеров с мировых рынков за счет "инвестиций и слабого рубля".

По американским понятиям, российские экспортеры вообще-то занимаются нечестной конкуренцией, а ее жертвы в условной Оклахоме имеют право на президентскую защиту. Трамп решил защитить их с помощью твиттера.

Вариант второй: кто-то из советников Трампа сообщил ему неприятную новость о том, что геополитические маневры американского президента, совмещенные с антироссийскими санкциями, приводят к парадоксальному результату — цены на нефть растут. А при низком курсе рубля это провоцирует то, что российский бюджет получает дополнительный доход. Проблема в том, что лидер США не может признать, что у его гениальных планов "наказания России" могут существовать какие-либо неприятные побочные эффекты, а значит, ситуацию приходится объяснять тем, что Москва (заодно с Пекином) занялась грязными валютными играми, которые являются, по версии самого Трампа, абсолютно недопустимыми.

Независимо от того, чем руководствовался американский президент, когда проводил вербальную интервенцию на валютном рынке с помощью твиттера, магистральный курс его администрации вряд ли изменится. Реальному сектору экономики Штатов выгоден и даже необходим слабый доллар. И, как показывает практика, когда руководство США желает стимулировать экономику за счет ослабления доллара, оно добивается поставленной цели. Стоит особо подчеркнуть, что слабый доллар автоматически предполагает высокие цены на нефть, золото, алюминий, зерно и многие другие товары. Следовательно, если вашингтонская администрация все-таки доведет свою политику до логического завершения, Трампу рано или поздно предъявят обвинение в том, что он девальвировал доллар в интересах российского бюджета.