Запад успешно подавил западников в России

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Мы переживаем эндшпиль эпохи, обвальное ускорение давно назревавших событий, сводящихся к кризису Запад как основного звена мироустройства. Продлится эта эпоха от пяти до десяти лет. Исходит наш противник из ошибочных предпосылок: что Россия слабеет, что против власти выступит какая-то ключевая часть населения. То есть против нас ведут предыдущую войну — ту, что была в 80-е годы прошлого века.

Однако позиции России в нынешней холодной войне куда прочнее, чем в предыдущей, в том числе благодаря урокам истекшей эпохи. Заодно в течение десяти лет, о которых идет речь, уйдут наши последние идеалисты 80-х годов, чьи надежды на новый прекрасный мир не сбылись.

Принадлежат эти высказывания трем очень разным людям из числа выступавших на проходившей под Москвой ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). Повторим: очень разным.

Дело в том, что создававшийся четверть столетия назад СВОП вполне намеренно объединил людей чрезвычайно разных взглядов. Лучших экспертов военных и разведывательных структур. Правительственных чиновников, дипломатов и не только их. Профессуру и прочих мыслителей старых и только возникавших тогда исследовательских центров.

В итоге СВОП стал дискуссионной площадкой "ястребов" — тех, кто предупреждал насчет излишнего энтузиазма в отношении Запада, и "голубей" — людей, искренне мечтавших о слиянии России с этим самым Западом в счастливых объятиях.

И вот сейчас (а ассамблея началась одновременно с ударами по Сирии) человек, который… Здесь необходима оговорка: по правилам СВОП звучавшие там высказывания приводить можно, но имена выступавших упоминать не принято… Итак, человек, который произнес ту самую фразу, — насчет ухода последних идеалистов 80-х годов, — говорил о себе. Он сам раньше был таким идеалистом, видным идеологом слияния и объятий с Евросоюзом, США и так далее. И все в зале это хорошо знали.

Происходящее в мире помогло российскому экспертному сообществу — представленному в СВОП и не только — выработать консенсус, сломать все прежние расхождения по части любви и нелюбви к тому самому Западу. Этот консенсус был очевиден по военно-политическим вопросам. Расхождения были о том, как российская экономика должна вести себя в эпоху чуть не ежедневно объявляемых санкций, но даже и по этому вопросу желающих капитулировать не нашлось.

Так что перед нами немалое событие или симптомы такового. А именно прозападные силы в российском экспертном сообществе успешно подавлены тем самым Западом. Это в 1970-1980-е годы немалая часть элиты могла "выступить против властей", видя "слабеющую страну" и надеясь на "возвращение в цивилизованный мир". А сегодня "цивилизованный мир" показал себя во всей красе.

Первые симптомы процесса "излечения от западнизма" наблюдались в 1999 году, когда США бомбили Югославию. Я тогда работал в газете, где существовало правило: если сегодня печатаем какое-то мнение по острому вопросу, завтра должно быть представлено мнение противоположное. Но… противоположных мнений насчет бомбардировок, то есть мнений, поддерживавших таковые, в наличии не оказалось.

© AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999 © AP Photo / Darko Vojinovic Разрушенный в результате авиаударов НАТО мост в городе Нови-Сад, Югославия. Май 1999

Лучшее, что я слышал от самых прозападных персонажей того времени, которым предлагал что-то написать, — загадочное "не сейчас".

Сегодня мы видим, что 1999 год был точкой невозврата для смещения баланса мнений в экспертном сообществе России от прозападного крена до противоположного. А нынешние события маятник этот попросту сделали несуществующим, качаний не наблюдается.

При этом многие из прозападных людей, создававших СВОП, на ассамблее присутствовали. Более того, год назад, на такой же ассамблее, они что-то еще говорили. Сегодня молчали или говорили нечто совсем другое. Потому что если человек — эксперт, то не видеть реальность он не может. Значит, надо менять взгляды и признавать заблуждения.

Что касается реальности, то вот какие мнения звучали на ассамблее о сути происходящего: в уходящую эпоху одни силы на Западе надеялись принять Россию в западную систему, другие хотели ее уничтожить. В результате они не смогли договориться на эту тему, выбрав что-то среднее и невнятное. Но в следующий раз, если появится такой шанс, как в 1991-м, они постараются Россию добить.

Вот это самое "постараются добить" уже ясно, видимо, всем. И сегодня можно и нужно набраться мужества и сказать: да, мы (я, мои друзья, целое поколение) верили в возможность существования мира, в котором Россия могла оставаться собой — и быть частью гармоничной семьи разных народов. Сегодня мы видим, что зря надеялись. Выводы сделаны, уроки усвоены.

Что касается выводов, то здесь речь об экономике, споры о которой на ассамблее, как уже сказано, были серьезны. Мысль, понятная всем, звучала так: существовать в прежнем "открытом мире", в котором действуют общие правила, нам никто не позволит. Тем более что открытой мировой экономики с такими правилами не будет уже ни для кого. Повторить опыт Китая или Индии, поднявшихся на экспорте на Запад, нам не дадут. Но из этой ситуации можно извлечь массу выгод.

Каких? Одни выступавшие призывали, по сути, к сосредоточению на внутреннем развитии. Примерно так: в послевоенную эпоху было две страны, которые по 30 лет занимались внутренним социальным и экономическим развитием, особо не активничая на международной арене. Это Китай и Германия. И посмотрите на результаты. Это нас чему-то учит?

Другие были настроены более оптимистично. Дело в том, что суть происходящего в мире вовсе не сводится к удушению именно России. Ту самую эпоху глобального хаоса, которую эксперты на ассамблее прочили на ближайшие десять лет, спровоцировали не мы.

Вот еще одна из высказанных там мыслей: главным полем глобальной битвы стала экономика, притом что США своих же союзников принуждают принимать экономически невыгодные им решения. И это не вопрос противоречий России и Запада, это вопрос выживания Америки, перезагрузки ее ставшей неконкурентоспособной экономической системы.

Задача России в этой ситуации не злорадствовать по поводу чужих проблем, а спокойно участвовать в создании более рационального мироустройства.