РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Как Россия может умно и больно ответить Западу

08:0017.04.2018
(обновлено: 08:01 17.04.2018)
4917817
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкЗдание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фотоЗдание генерального консульства США в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Илья Ремесло, для РИА Новости

Государственная Дума подготовила законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств", который будет рассмотрен в мае.

Что предлагают наши законодатели, выгоден ли самой России данный законопроект и как контрсанкции будут работать в реальности?

Цель законопроекта — защита интересов и безопасности России, прав и свобод ее граждан, предупреждение и пресечение противоправных и недружественных действий США и иных иностранных государств. Под последними понимаются те страны, которые присоединились к действиям США и ввели санкции против России.

Законопроект определяет общий перечень мер и дает полномочия правительству и президенту по их конкретному применению.

Что же это за меры?

Здание центрального офиса Управляющей компании РУСАЛ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Алюминий подорожал до максимума с 2011 года из-за санкций против "Русала"
Возможность запрета ввоза алкоголя и табака, программного обеспечения и технологического оборудования. Ограничения для иностранцев в атомной отрасли, авиастроении, в ракетно-двигательной отрасли. Повышение сборов за аэронавигационное обслуживание воздушных иностранных судов при использовании ими воздушного пространства России, а также вводятся ограничения для иностранных лиц, которые оказывают консалтинговые, аудиторские и юридические услуги.

Однако все эти безусловно правильные меры вряд ли нанесут серьезный урон западной экономике. Все дело в том, что Россия не является для США критически важным торговым партнером. По подсчетам Руспродсоюза, в 2017 году США поставили в Россию пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) на 300 миллионов долларов — это всего около 2,5 процента стоимости всего импорта из страны.

Лекарства: как не выстрелить себе в ногу

Вместе с тем законопроект содержит и достаточно спорные положения, касающиеся запрета на ввоз иностранных лекарств.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
В ГД объяснили принцип запрета американских товаров в ответ на санкции США
Так, в законопроекте указано, что запрет (ограничение) на ввоз лекарств осуществляется по перечню таких средств и препаратов, определяемому правительством России. Запрет не распространяется на лекарственные средства и лекарственные препараты, аналоги которых не производятся в Российской Федерации и (или) иностранных государствах.

При этом в законе не раскрывается понятие "аналога", что порождает закономерные вопросы: будет ли при введении запретов учитываться качество препаратов, или к ним будут приравнены так называемые дженерики? Наконец, у многих лиц есть непереносимость компонентов препарата, который формально действует так же, как и оригинал.

Как быть с диабетиками, которые зависят от инсулина? Ведь формально в России данный препарат производится, но рынок до сих пор остается зависимым от внешних поставок.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПокупатель в аптеке
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Покупатель в аптеке

Фигура со знаком рубля на выставке
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Удары коалиции по Сирии не помешали росту рубля
Наконец, сужение выбора лекарств приведет и к снижению конкуренции, и следовательно — к повышению цены и снижению качества лекарств. Какой смысл стараться, если твой товар на рынке лекарств не имеет иностранных конкурентов?

Если с запретом иностранного сыра, мясных продуктов и тому подобного действительно можно жить и развивать промышленность, то лекарства — это совсем другое дело. Это более узкий и высокотехнологичный рынок.

Представляется, что под санкции в любом случае не должны попасть жизненно важные лекарства, и в законе должна быть применена формулировка, обеспечивающая отказ только от тех лекарств, которые мы можем импортозаместить полноценными по качеству препаратами.

Товарные знаки: как не нарушить международные конвенции

Вызывает некоторое удивление и пункт законопроекта, который предусматривает исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определяемому правительством России, правообладателями которых являются граждане Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств и организации.

Здание МИД России
© РИА Новости
Мнение: санкций и "мер" было уже много, но все это с Россией не проходит
Переводя с юридического на русский, законопроектом предлагается лишить правовой защиты товарные знаки, принадлежащие иностранным лицам. Таким образом, на территории России любой желающий сможет маркировать свои аналогичные товары данными знаками либо ввозить из-за рубежа контрафактные товары.

Во-первых, не стоит забывать, что Россия является участницей Парижской конвенции, и Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, и многих других международных конвенций, которые обязывают защищать иностранные товарные знаки. Получается, в этой части необходимо денонсировать международные соглашения, о чем закон ничего не говорит.

Во-вторых, не совсем понятно, как будет работать закон. "Мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя… То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи, и прежде всего доминирование англосаксонского, западного мира, обеспечиваются именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву", — пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Какими технологиями под иностранными торговыми знаками владеет Россия? Можем ли мы, например, копировать айфоны или компьютеры? Такое впечатление, что закон был позаимствован из опыта Китая, где действительно копировали иностранные товары, где есть все необходимое для производства таких товаров, потому что именно там они и собираются.

© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПокупательница держит в руке смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Покупательница держит в руке смартфон iPhone X в магазине re:Store на Тверской улице

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
Волкер предупредил Италию о последствиях снятия санкций с России
Возьмем даже более вероятные примеры использования иностранных торговых марок — например, известных всем марок американского лимонада или шоколада. Допустим, что завтра их начнут производить в России все кому не лень. В итоге потребитель лишь запутается, ценность торгового знака рухнет, так как вместо ожидаемого продукта потребитель будет получать совсем иное, и все будут знать, что производитель уже иной.

То есть извлечь полноценную выгоду явно не получится, а только навредить иностранным производителям, работающим в России. При этом не стоит забывать, что на их предприятиях работают десятки тысячи людей, и куда мы будем устраивать их, если обладатель товарного знака из-за убытков решит сокращать персонал? Вряд ли авторы законопроекта обдумали все эти последствия.

Сделать больно Западу

Так что же делать, как ответить на действия коллективного Запада так, чтобы он это почувствовал, и не навредить при этом самим себе?
Проблема заключается в том, что мы все время пытаемся обыграть Запад на экономическом поле, то есть там, где силы России и Запада не равны изначально. В распоряжении Запада сконцентрированы все рынки сбыта, мировая валюта, производство. Наконец, мы до сих пор храним денежные средства в государственных бумагах США. Пытаться в этих условиях отвечать так же, как делает Запад, исключительно экономическими запретами — контрпродуктивно, мы не нанесем существенного вреда, но сами подвергнем себя неоправданным ограничениям. Необходимо действовать умнее.

Ярослав Лисоволик. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эксперт оценил влияние новых санкций США на российскую экономику
Куда более опасным для Запада является стратегическое политическое противостояние, комплексная стратегия противодействия, а не запреты на ввоз алкоголя.

Это та часть советской стратегии, которая подразумевала создание геополитического напряжения, поддержку коммунистической оппозиции в странах Запада, прочие удары по проблемным точкам и зонам влияния противника, что заставляло Запад тратить ресурсы на "затыкание дыр".

Россия должна научиться искать слабые места противника и всячески способствовать умножению его проблем, наносить ущерб как в иностранных зонах влияния Запада, так и собственно на внутренней территории противника — поддерживая, например, право наций на самоопределение и вообще все, что вносит нестабильность.

В качестве примера: нет никакого смысла России поддерживать санкции против КНДР, если мы находимся с этим государством в одном "списке врагов" США. Не следует помогать США душить санкциями тех, после которых начинают душить нас самих.

Но для начала России следует наконец оставить ложные надежды на то, что с агрессором удастся договориться (опыт десятка разбомбленных и обманутых государств свидетельствует об обратном), а вместо этого выработать долговременную стратегию, которая на официальном уровне признает противостояние с Западом и выберет наиболее эффективные пути борьбы. Необходимо от простой реакции на беспредел противника перехватывать инициативу и переходить к действиям на опережение.

Комментировать
Мнение
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
m.i.9
"это всего около 2,5 процента стоимости всего импорта из страны." - доставило. Эксперт уверенно путает экспорт из страны с импортом в страну. Зачёт такому эксперту.
08:28
17.04.2018
ОтветитьНе отвечать
m.i.9
"сужение выбора лекарств приведет и к снижению конкуренции" - сужение выбора самых дорогих лекарств из США приведет к снижению конкуренции с чем? Каким образом дорогущие американские лекарства конкурируют с более дешёвыми российскими аналогами?
08:33
17.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена