Обри ди Грей знает, как прожить тысячу лет

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года. Согласно прогнозам, к 2030 году в государствах с развитой медициной этот показатель возрастет до 85 лет. Более того, специалисты, занимающиеся изучением процесса старения, полагают, что жизнь человека не ограничена какими-то конкретными временными рамками. Например, известный британский геронтолог Обри ди Грей (Aubrey de Grey) уверяет, что современная медицина может дать отпор старению, а то и вовсе обратить время вспять.

Секрет нашей молодости — в наших руках

Ди Грей разработал программу SENS, название которой означает стратегию достижения пренебрежимого старения инженерными методами медицины. Как уверяет автор программы, уже сейчас есть все возможности продлить человеческую жизнь на два-три десятка лет. В последующие годы прогресс науки позволит увеличить эти сроки еще на несколько десятилетий. Так, отвоевывая у старости "кусочки" жизни, мы сможем практически добиться бессмертия. Сам же ученый планирует прожить тысячу лет.

Суть инженерной медицины состоит в том, чтобы останавливать возрастные изменения и омолаживать организм до необходимой степени. Таким образом, можно находиться "в полном расцвете сил" на протяжении длительного времени. Ди Грей мечтает, чтобы эта технология стала доступна каждом человеку.

В научных кругах работы геронтолога вызывают неоднозначную реакцию — от восторга до нескрываемого раздражения. Да, теории ученого выглядят утопично. Но кто знает, какими темпами будет развиваться наука о старении?

Подстраховать митохондрии

Энергию для работы клетки организма вырабатывают в особых органеллах — митохондриях. Собственная ДНК (мтДНК) позволяет митохондриям быть в определенных пределах независимыми, например, синтезировать особые белки, отвечающие за окислительные реакции. Но это означает, что митохондрии участвуют и в старении организма, поскольку их ДНК со временем накапливает мутации. Согласно гипотезе ди Грея, если исключить возможность мутаций в собственном геноме митохондрий, то одна из причин старения исчезнет. Для этого нужно скопировать гены мтДНК, которые кодируют белки, ответственные за выработку энергии (у млекопитающих — 13 таких белков), в хромосомы клеточного ядра. Тогда при отказе этих генов из-за сбоя в собственном геноме митохондрий белки будут синтезироваться с помощью ядерного генома.

Конечно, чтобы произвести такой клеточный обмен, потребуется серьезные усилия и время. Последние работы ученых позволяют говорить, что в этой области уже есть первые заметные успехи: известно, что в проводимых на мышах опытах удалось с успехом перенести отдельные гены митохондрий в клеточное ядро.

Клетка в организме не может делиться вечно, этому препятствует защита в виде особых участков на концах хромосом — теломер. С каждым циклом деления теломеры укорачиваются, и в конце концов, клетка перестает делиться, умирает. Если в результате мутации произошел сбой в какой-то группе клеток, и теломеры перестают защищать хромосомы, то клетки делятся бесконтрольно, возникает рак. Чтобы побороть его, нужно исключить возможность мутаций в генах. Для этого ди Грей предлагает удалить из клеток все гены, которые отвечают за синтез теломеразы — фермента, обслуживающего теломеры, а также ALT-гены, тоже способствующие накоплению мутациям. По его мнению, нужно заменять популяции стволовых клеток раз в десять лет. Теломеры в новых стволовых клетках будут восстановлены, а теломеразы и ALT-генов там еще нет. Такой подход позволит предотвратить возникновение рака и накопление мутаций, ведущих к старению.

Выкинуть клеточный мусор

Ди Грей также предлагает очищать организм от жировых, стареющих и некоторых иммунных клеток, которые со временем избыточно накапливаются в организме. Жировые клетки заменяют мышечные у старых людей, увеличивая массу тела и способствуя увеличенной нагрузке на сердце. Особенно опасен висцеральный жир, который скапливается в районе живота внутри, обволакивает кишечник. Он снижает чувствительность клеток организма к сигналам, отвечающим за усвоение сахара из крови, что в конечном результате провоцирует развитие диабета второго типа.

Местом скопления стареющих клеток служат суставные хрящи. Есть они в других органах и системах, но в значительно меньших долях. Вся опасность стареющих клеток в том, что они не успевают делиться и восстанавливается, выделяя при этом своего рода токсины — огромное количество белка.

Определенные виды иммунных клеток с возрастом перестают правильно работать. Случается это из-за повреждения структуры ДНК. Такие клетки обычно гибнут, но если их много, то организм блокирует механизм замещения и мутировавшие клетки.

Все эти три типа клеток засоряют организм, провоцируя его преждевременное старение. Одна из задач в рамках программы SENS — удалить клеточный мусор. Сделать это можно двумя способами: ввести препарат, который умертвит застаревшие клетки, но пощадит работающие, или активизировать адресный иммунный ответ, когда распознает и уничтожит неправильные клетки.

На практике эти способы еще не были испробованы. Тем не менее Обри ди Грей уверяет, что наука располагает всем необходимым, чтобы развивать антивозрастную медицину. Основная проблема, которая стопорит научный прорыв, по мнению геронтолога, — слабое финансирование этой отрасли.