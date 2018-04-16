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Трамп помогает своими санкциями Путину

08:0016.04.2018
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Андраник Мигранян, для РИА Новости

Введенные неделю назад санкции против русских чиновников и бизнесменов и их компаний в России стали темой бурных дискуссий в экспертном и политическом сообществе как в России, так и на Западе. В отличие от предыдущих, нынешние санкции против Дерипаски, Вексельберга и других, по мнению многих экспертов, более болезненны и тяжелее по своим последствиям для российской экономики.

Госдума России. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Без вреда для России: Госдума подготовила ответные меры на санкции США

Я лично придерживаюсь несколько иного взгляда на сложившуюся ситуацию. Да, действительно, есть потери в капитализации ряда компаний. Да, будет еще больше проблем с кредитованием этих компаний на Западе: рубль подешевел по отношению к доллару и евро. Но совокупный ущерб, учитывая нынешний конфронтационный характер отношений между нашей и западными странами и фактически уже давно начавшуюся экономическую войну, пока что не столь велик.

Мало того: эти санкции могут иметь и ряд положительных последствий как для российской экономики, так и для общества в целом.

Во-первых, по мнению самых авторитетных экономистов, изучивших опыт успешной модернизации Южной Кореи, Тайваня, Китая и других стран, нигде этот процесс не опирался на политику внешних инвестиций и заимствований, а начинался и добивался начальных успехов за счет мобилизации внутренних резервов. Возможно, это даст дополнительный толчок к снятию российской экономики не только с нефтегазовой иглы, но и с иглы западных инвестиций. А это означает, что, возможно, новый экономический блок правительства наконец найдет новые подходы для обеспечения роста экономики в менее комфортных условиях.

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
МИД: Россия не оставит новые санкции без ответа

Во-вторых, учитывая те угрозы, которые постоянно циркулируют в Вашингтоне (разговоры о возможном замораживании российских активов в США, даже оформляемые в законодательные инициативы), может быть, происходящее подтолкнет финансовые власти России избавиться от более чем стомиллиардных государственных ценных бумаг США и ускорить процесс выхода России из долларовой зоны. Тем более что торговый баланс России и США весьма незначительный.

В-третьих, подобные санкции подтолкнут процесс дальнейшей национализации экономической элиты России, ускорив процесс перевода денег, собственности и родственников из западных стран на родину. Если не из патриотизма, то из оправданного опасения дальнейших недружественных шагов со стороны властей западных государств.

В-четвертых, это заставит большой бизнес в условиях экономической войны четко определиться с ответом на вопрос, известный в постановке классика: "С кем вы, мастера культуры?" На войне как на войне — никому не удастся усидеть на двух стульях. Возможно, какие-то олигархи-собственники и покинут Россию. Иные, возможно, будут зачищены (в рамках современных цивилизованных методов, принятых во всем мире). Остальным придется приобретать четкую позицию и "выбрать себе сторону".

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. 14 апреля 2018
© AFP 2018 / Hector Retamal
Хейли рассказала, кого коснутся новые антироссийские санкции

Кстати, если будет продолжаться эта война без правил и тотальная конфронтация с Западом, не исключено, что в той или иной форме будут зачищены также и те информационные ресурсы и социальные группы, которых традиционно называют (во всех странах) "пятая колонна", когда та или иная страна оказывается в состоянии гибридной или "горячей" войны.

И самое последнее. Отрадно то, что сегодня Запад не является единственным держателем свободных финансовых средств для инвестиций в экономику тех или иных стран. И что еще важнее, Запад уже давно не имеет монополии на новые и новейшие технологии. Так что, конечно, будут временные трудности для развития и модернизации нашей экономики. Но очевидно также, что нынешняя ситуация действительно требует прорыва и революционных преобразований, которые, увы, не происходят в России, "пока жареный петух не клюнет".

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