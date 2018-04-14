Китай победил в "битве мозгов" США и их российских союзников

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Из всех поданных в мире в 2017 году заявок на патенты, по данным Международной организации интеллектуальной собственности (WIPO), Швейцария, именно 42,8% зарегистрированы в Китае. В США — только 19,4%. В Японии и Южной Корее — по 10,2%. Остается Европа — это 5,1%, и "весь остальной мир" — 15,8%.
Конечно, не всякий патент — грандиозная инновация, способная перевернуть мир, это может быть просто новая модель зажигалки. И не каждый китайский патент принадлежит жителю страны — это может быть и иностранец. Но ровно те же оговорки можно и нужно сделать в отношении патентов, зарегистрированных, допустим, в США.
Термин "утечка мозгов", напомним, родился в предыдущую эпоху, когда из не вполне развитых стран молодые люди отправлялись учиться на Запад и не возвращались, оставаясь работать на инновационный потенциал, к примеру, США. Потому что там больше платили и вдобавок исследовали интереснейшие проблемы, на пару технологических уровней выше, чем дома.
В итоге где-то к 1980-м годам родилась глобальная концепция: Запад — это группа государств, где концентрируются инновации, дизайн и прочий интеллект, а остальные страны, включая Китай, — это "мастерские, где работают руками, зачастую на грязных производствах. Мир такой и таким должен быть дальше. Но мир постепенно изменился и стал другим.
Посмотрим, что происходит сегодня в данной сфере между Китаем и США. Китайцы и индийцы до сих пор лидируют по части заявок на въездные визы H1B, с помощью которых американский хайтек высасывал мозги из прочего мира. Вот только через какое-то время китайцы, получив визы, набравшись опыта и знаний, возвращаются домой, и этот обратный поток только растет.
Естественно, сами по себе такие вещи не происходят. Есть запущенная Пекином в 2008 году программа "Тысяча талантов" (кстати, по ней прошла уже не одна тысяча, а семь). Это лучшие из лучших, которым дают грант на исследования, равный 317 тысячам долларов, сумму на личные расходы (вчетверо меньше, чем грант, но почти 80 тысяч — совсем неплохо), а также оплачивают медицину и жилье. И есть множество других похожих программ — центральных и местных, делающих возвращение выгодным.
В итоге в громадной стране создалась инфраструктура исследовательских центров и технопарков, где создаются изобретения, приносящие доход производствам и самим инноваторам. Добавим общую атмосферу жадности к знаниям. Все это тихо росло, копилось — и вот почти 43% мировых патентов сегодня регистрируются в Китае. Где еще лет двадцать назад, по общему мнению, "творческая мысль не росла в силу особенностей местной культуры".
Будет, конечно, очень трудно доказать, что Китай хоть как-то нарушает нормы международной торговли, но кого сегодня волнуют доказательства.
…Была такая эпоха, когда модно было думать, что китайцы только и умеют, что заимствовать и копировать. Твиты Трампа — для тех, кто в той эпохе остался. Сейчас суть проблемы США в том, что надо любыми, самыми безумными акциями остановить ситуацию, в которой уже американцам придется воровать технологии из Китая. Так что торговая война Трампа — примерно то же самое, что его сирийские безумства: уже не до доказательств и международного права, надо что-то делать, чтобы не допустить укрепления в мире сил, не подчиняющихся США и имеющих для этого массу возможностей.
Так вот: это писал человек, оставшийся в прошлой эпохе. А по части инновационного потенциала держав — уже чуть ли не в позапрошлой.