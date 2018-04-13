Украина начала борьбу с "Северным потоком — 2". Финляндия успешно закончила

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

За громкими событиями в Сирии и токованием украинской прессы "Порошенко заставил Меркель запретить Nord Stream 2" малозаметно прошло рядовое сообщение. Региональное административное управление Южной Финляндии выдало в соответствии с "Законом о воде" разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Трубы пройдут в двадцатиметровом коридоре поблизости от уже проложенного газопровода Nord Stream. Таким образом, от Финляндии получен полный комплект разрешительной документации на "Северный поток — 2".

Это, конечно, не совсем вписывается в виртуальную реальность, в которой сама Меркель сказала, что "Северного потока — 2" не будет, пока Путин лично к Порошенко на коленях не приползет с Крымом в зубах и многомиллиардными контрактами на транзит.

Однако на самом деле ни к чему не обязывающие политические реверансы германского канцлера перед шоколадным президентом насчет "обязательности украинского маршрута" выглядят, сказать помягче, несколько иронично. Дело в том, что возглавляемая А. Меркель Федеративная Республика Германия уже не только заключила все необходимые русским договоры, но еще и выдала газопроводам Nord Stream 2 все необходимые разрешения как на региональном, так и на федеральном уровне. И никаких дополнительных разрешений и согласований компании Nord Stream 2 AG ни от самой Ангелы Меркель, ни от каких-либо иных германских и/или европейских властей компании больше просто не требуется.

Можно просто строить и ни на кого не оглядываться. Все претензии в данном случае могут рассматриваться только по процедурным вопросам и только через суд.То есть это примерно как уже после продажи автомобиля Васе обещать Пете, что обязательно заставишь Васю его катать.

Кстати, надо отдать должное: Федеративная Республика Германия была в этом отношении первой. Они все необходимые разрешения (парадокс, но факт) выдали даже раньше России. Что, в общем, неудивительно. Никому балтийские газопроводы не нужны настолько позарез, как немцам.

Даже русским, у которых помимо Nord Stream 2 есть еще несколько строящихся направлений во все стороны света.

И вот почему.

Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на строительство газопровода от Швеции и Дании. И шведский, и датский участки для Nord Stream 2, безусловно, важны, но отнюдь, что называется, не критичны. Просто в отличие от Финляндии их можно обойти по альтернативным маршрутам: да, это будет несколько дороже. Но возможность такая есть.

А вот у "финского" участка длиной в 374 километра единственной альтернативой был бы "эстонский вариант", который, по понятным причинам, никто не собирался и не собирается обсуждать.

Достаточно взглянуть на любую географическую карту: трубопровод из Нарвского залива идет фактически через своеобразное бутылочное горлышко — либо вдоль финского берега, либо мимо эстонского.

И поэтому Финляндия тут вполне могла попробовать сыграть в солидарность с восточноевропейскими антироссиями — прибалтийскими тиграми, Польшей, Украиной, там.

Но финны по какой-то (загадочной, видимо, для боевитых восточноевропейцев) причине решили этого не делать.

И с момента получения "финских разрешений" у Nord Stream 2 больше нет никаких значимых препятствий для непосредственного начала строительства.

Кстати, для этого уже все готово с точки зрения инфраструктуры и необходимых контрактов на укладку, хранение, бетонирование и логистику. С точки зрения права тоже никаких препятствий с этого момента нет: Швеция и Дания с очень высокой долей вероятности дадут свои разрешения. И отнюдь не только потому, что, как справедливо отмечается в СМИ, "законодательно компания-оператор выполнила все обязательства и все реализуется в рамках существующих нормативных актов". Но и оттого, что морские участки этих скандинавских стран технически не так сложно (пусть и с некоторым удорожанием) обойти. А в таком случае, простите, какой смысл стараться показывать свою нелюбовь к нам сверх обязательного.