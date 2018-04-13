РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Украина начала борьбу с "Северным потоком — 2". Финляндия успешно закончила

08:0013.04.2018
(обновлено: 08:06 13.04.2018)
0340
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока — 2"
За громкими событиями в Сирии и токованием украинской прессы "Порошенко заставил Меркель запретить Nord Stream 2" малозаметно прошло рядовое сообщение. Региональное административное управление Южной Финляндии выдало в соответствии с "Законом о воде" разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны. Трубы пройдут в двадцатиметровом коридоре поблизости от уже проложенного газопровода Nord Stream. Таким образом, от Финляндии получен полный комплект разрешительной документации на "Северный поток — 2".

© Фото : Nord Stream 2 / Axel SchmidtПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Погрузка труб для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия

Это, конечно, не совсем вписывается в виртуальную реальность, в которой сама Меркель сказала, что "Северного потока — 2" не будет, пока Путин лично к Порошенко на коленях не приползет с Крымом в зубах и многомиллиардными контрактами на транзит.

Однако на самом деле ни к чему не обязывающие политические реверансы германского канцлера перед шоколадным президентом насчет "обязательности украинского маршрута" выглядят, сказать помягче, несколько иронично. Дело в том, что возглавляемая А. Меркель Федеративная Республика Германия уже не только заключила все необходимые русским договоры, но еще и выдала газопроводам Nord Stream 2 все необходимые разрешения как на региональном, так и на федеральном уровне. И никаких дополнительных разрешений и согласований компании Nord Stream 2 AG ни от самой Ангелы Меркель, ни от каких-либо иных германских и/или европейских властей компании больше просто не требуется.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Axel Schmidt
Новак: получение разрешений стран ЕС по "Северному потоку-2" идет по плану
Можно просто строить и ни на кого не оглядываться. Все претензии в данном случае могут рассматриваться только по процедурным вопросам и только через суд.
То есть это примерно как уже после продажи автомобиля Васе обещать Пете, что обязательно заставишь Васю его катать.

Кстати, надо отдать должное: Федеративная Республика Германия была в этом отношении первой. Они все необходимые разрешения (парадокс, но факт) выдали даже раньше России. Что, в общем, неудивительно. Никому балтийские газопроводы не нужны настолько позарез, как немцам.

Даже русским, у которых помимо Nord Stream 2 есть еще несколько строящихся направлений во все стороны света.

И вот почему.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Компания Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы ждет разрешения на строительство газопровода от Швеции и Дании. И шведский, и датский участки для Nord Stream 2, безусловно, важны, но отнюдь, что называется, не критичны. Просто в отличие от Финляндии их можно обойти по альтернативным маршрутам: да, это будет несколько дороже. Но возможность такая есть.

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Политолог: Германия стала "проблемной" страной для США
А вот у "финского" участка длиной в 374 километра единственной альтернативой был бы "эстонский вариант", который, по понятным причинам, никто не собирался и не собирается обсуждать.

Достаточно взглянуть на любую географическую карту: трубопровод из Нарвского залива идет фактически через своеобразное бутылочное горлышко — либо вдоль финского берега, либо мимо эстонского.

И поэтому Финляндия тут вполне могла попробовать сыграть в солидарность с восточноевропейскими антироссиями — прибалтийскими тиграми, Польшей, Украиной, там.

Мало сала ел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мало сала ел

Но финны по какой-то (загадочной, видимо, для боевитых восточноевропейцев) причине решили этого не делать.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Финляндия выдала второе разрешение на строительство "Северного потока — 2"
И с момента получения "финских разрешений"  у  Nord Stream 2  больше нет никаких значимых препятствий для непосредственного начала строительства. 

Кстати, для этого уже все готово с точки зрения инфраструктуры и необходимых контрактов на укладку, хранение, бетонирование и логистику. С точки зрения права тоже никаких препятствий с этого момента нет: Швеция и Дания с очень высокой долей вероятности дадут свои разрешения. И отнюдь не только потому, что, как справедливо отмечается в СМИ, "законодательно компания-оператор выполнила все обязательства и все реализуется в рамках существующих нормативных актов". Но и оттого, что морские участки этих скандинавских стран технически не так сложно (пусть и с некоторым удорожанием) обойти. А в таком случае, простите, какой смысл стараться показывать свою нелюбовь к нам сверх обязательного.

© AP Photo / APN Photo/Frank HormannСварка труб на строительстве газопровода в Германии
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann
Сварка труб на строительстве газопровода в Германии
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена