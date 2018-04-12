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Как закончится сирийский поход Трампа

17:3812.04.2018
(обновлено: 17:41 12.04.2018)
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© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Colbey LivingstonОтправление американского ракетного крейсера USS Normandy из порта Норфолк. 11 апреля 2018Отправление американского ракетного крейсера USS Normandy из порта Норфолк. 11 апреля 2018
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Colbey Livingston

Андраник Мигранян, для РИА Новости

Авантюра Трампа в Сирии может закончиться крахом для всех, но в первую очередь для самого президента США. Трамп пришел в Белый дом с целым букетом задач по внешней политике, которые он хотел разрешить. Отметим только наиболее важные из них: строительство стены с Мексикой, за которое должны были платить мексиканцы; выход из ядерной сделки с Ираном; смена режима в Северной Корее с ликвидацией ее ядерно-ракетной программы; резкое сокращение дефицита торгового баланса с Китаем и приостановка кражи американской интеллектуальной собственности китайцами.

Эти проблемы не по силам решить Трампу: и мексиканцы, и иранцы с северокорейцами, и китайцы открыто насмехаются над политическим дилетантом, который оказался в Белом доме на удивление всего мира, в том числе самого Трампа и его ближайшего окружения, о чем недавно писал Майкл Волф в своей нашумевшей книге "Шум и ярость". Но этого показалось мало — и сегодня президент США взваливает на себя еще более непосильную ношу.

Немецкий военный корабль Hessen в порту Норфолк. 11 апреля 2018
© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Pat Morrissey
Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии
Он фактически ставит ультиматум России и грозит нанести ракетно-бомбовые удары по Сирии под вымышленным предлогом (якобы сирийские власти применили химическое оружие против антиправительственных сил в пригороде Дамаска Думе). Российская сторона ожидала такой провокации со стороны как сирийской оппозиции, так и ее западных покровителей. Подобное уже имело место прежде и однажды привело к удару по сирийскому аэродрому и группировке войск, где, по сведениям российских и западных источников, погибли бойцы российской частной военной компании.

Поэтому Москва устами начальника Генштаба ВС России Герасимова предупредила западную коалицию еще несколько недель назад, что при попытке атаковать территорию Сирии уничтожат как ракеты, так и их носителей.

Горе от ума
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Горе от ума

Со времен Карибского кризиса 1962 года мир никогда не был так близок к прямому военному противостоянию двух ядерных сверхдержав. В Корее и Вьетнаме в 50-70-е годы, в Афганистане в 80-е годы войны между СССР и США были опосредованными, хотя в них и участвовали советские летчики, военные советники и специалисты. Однако ни разу с тех пор не было угрозы прямого столкновения. Можно предположить, что американская сторона считает: если они нанесут удар по сирийским объектам и не погибнут российские военные советники и специалисты, то Россия это проглотит — как это было при предыдущей бомбардировке аэродрома крылатыми ракетами США.

Экс-президент США Джимми Картер во время интервью. 11 апреля 2018
© AP Photo / John Amis
Мнение: в США понимают, чем чреват для Америки военный конфликт с Россией
Трамп громогласными угрозами наказать Сирию, Россию, Путина загнал себя в очень опасную ситуацию. Так уже было в случае с Ким Чен Ыном, когда американский лидер пригрозил стереть с лица земли Северную Корею. Очень скоро он отказался от этой идеи — когда выяснилось, что в случае удара по КНДР Пхеньян может нанести неприемлемый урон Южной Корее и Японии. При этом оставалась и гипотетическая возможность, что Северная Корея сможет нанести ядерный удар и по США. Исходя из этого, американцы пошли на беспрецедентный шаг по отношению к Пхеньяну, и сейчас идет подготовка встречи Трампа с Ким Чен Ыном для обсуждения комплекса проблем в их отношениях.

Не влезай, убьет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не влезай, убьет

Теперь Трампу, видимо, придется найти какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отыграть назад свои ультиматумы и воинственные заявления. В противном случае американцы нарвутся на сокрушительный отпор России. И тогда президенту США трудно будет сохранить лицо как в Америке, так и перед всем миром, не идя на эскалацию военных действий вплоть до глобальной войны. Возможно, он блефует и поднимает ставки в противостоянии с Москвой. Возможно, американские военные и политики считают, что России и Путину не хватит решимости нанести ответный удар — и при таком развитии событий они продемонстрируют свою силу перед всеми странами и одновременно "поставят на место" Россию. Нельзя точно сказать, что на уме у этого политического нувориша и дилетанта, но одно очевидно: смертельно опасно для всего мира и в первую очередь для США пытаться испытывать готовность и решимость российских властей и президента Путина в защите жизненных интересов России, ставя мир на грань ядерной войны.

Американский авианосец USS Harry Truman
© РИА Новости / ВМС США
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"Игры кончились": Вашингтон грозит Москве суровыми временами
Думаю, если Трамп и Вашингтон испугались урона, который могла бы нанести США и их союзникам Северная Корея, то им следует еще раз подумать о том, какой урон может нанести им и их союзникам Россия. Надеюсь, это остудит горячую голову как Трампа, так и ястребов в конгрессе. Трампу и американскому истеблишменту следовало бы осознать: за последние почти 30 лет у России и русских на Соединенные Штаты накопилось столько обид, вызванных распадом СССР, расширением НАТО на Восток, бомбардировкой Югославии, вторжением в Ирак, уничтожением Ливии, вмешательством в дела Грузии и Украины, "списком Магнитского", санкциями против Москвы из-за Украины и Скрипалей (далеко не полный перечень), что дай бог, чтобы американцы нанесли несанкционированный Совбезом ООН удар по Сирии. Чтобы Россия ответила так, что, как говорит моя внучка, американцам "мама не покажется".

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