Как закончится сирийский поход Трампа

Андраник Мигранян, для РИА Новости
Авантюра Трампа в Сирии может закончиться крахом для всех, но в первую очередь для самого президента США. Трамп пришел в Белый дом с целым букетом задач по внешней политике, которые он хотел разрешить. Отметим только наиболее важные из них: строительство стены с Мексикой, за которое должны были платить мексиканцы; выход из ядерной сделки с Ираном; смена режима в Северной Корее с ликвидацией ее ядерно-ракетной программы; резкое сокращение дефицита торгового баланса с Китаем и приостановка кражи американской интеллектуальной собственности китайцами.
Эти проблемы не по силам решить Трампу: и мексиканцы, и иранцы с северокорейцами, и китайцы открыто насмехаются над политическим дилетантом, который оказался в Белом доме на удивление всего мира, в том числе самого Трампа и его ближайшего окружения, о чем недавно писал Майкл Волф в своей нашумевшей книге "Шум и ярость". Но этого показалось мало — и сегодня президент США взваливает на себя еще более непосильную ношу.
Поэтому Москва устами начальника Генштаба ВС России Герасимова предупредила западную коалицию еще несколько недель назад, что при попытке атаковать территорию Сирии уничтожат как ракеты, так и их носителей.
Со времен Карибского кризиса 1962 года мир никогда не был так близок к прямому военному противостоянию двух ядерных сверхдержав. В Корее и Вьетнаме в 50-70-е годы, в Афганистане в 80-е годы войны между СССР и США были опосредованными, хотя в них и участвовали советские летчики, военные советники и специалисты. Однако ни разу с тех пор не было угрозы прямого столкновения. Можно предположить, что американская сторона считает: если они нанесут удар по сирийским объектам и не погибнут российские военные советники и специалисты, то Россия это проглотит — как это было при предыдущей бомбардировке аэродрома крылатыми ракетами США.
Теперь Трампу, видимо, придется найти какой-нибудь благовидный предлог, чтобы отыграть назад свои ультиматумы и воинственные заявления. В противном случае американцы нарвутся на сокрушительный отпор России. И тогда президенту США трудно будет сохранить лицо как в Америке, так и перед всем миром, не идя на эскалацию военных действий вплоть до глобальной войны. Возможно, он блефует и поднимает ставки в противостоянии с Москвой. Возможно, американские военные и политики считают, что России и Путину не хватит решимости нанести ответный удар — и при таком развитии событий они продемонстрируют свою силу перед всеми странами и одновременно "поставят на место" Россию. Нельзя точно сказать, что на уме у этого политического нувориша и дилетанта, но одно очевидно: смертельно опасно для всего мира и в первую очередь для США пытаться испытывать готовность и решимость российских властей и президента Путина в защите жизненных интересов России, ставя мир на грань ядерной войны.