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Украина войдет в "Большую семерку" в роли жертвы

09:5412.04.2018
217900
© РИА НовостиУлица Киева. Архивное фотоУлица Киева. Архивное фото
© РИА Новости

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Двадцать второго апреля в Торонто пройдет саммит министров иностранных дел стран — членов G7. Впервые на мероприятие приглашена Украина. "Мои коллеги по G7 и я лично с нетерпением ожидаем возможность узнать ваше мнение о том, как совместными усилиями мы можем обеспечить мирное и безопасное будущее для Украины и ее соседей", — написала в пригласительном письме министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Vasily Maximov
Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7
Официальные лица в Киеве уверяют, что это приглашение является по факту пропуском Украины в закрытый клуб стран, принимающих решения о судьбах мира. "Пришло время серьезных, стратегических решений по Украине, России и относительно того, как развернуть мир лицом к миру и международной повестке. Мы рады, что Украина сможет присоединиться к тяжелому, но критически необходимому разговору, и рассчитываем сделать ценный вклад в будущие совместные решения", — отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

Любопытно, что в западных СМИ таких идей не проскакивает. Хотя бы потому, что в них вообще ничего не говорится об участии Украины в G7. Автор честно пытался найти какие-нибудь внятные упоминания этого эпохального события в американской или английской прессе, однако тщетно. Лишь сообщения англоязычных версий украинских СМИ.

Игнорирование такого знаменательного приглашения объясняется тем, что для Запада оно не имеет особо большого значения. Во-первых, приглашение Украины было организовано Канадой, страной — председательницей G7, по внутренним соображениям: в Канаде, как известно, существует довольно крупная и активная диаспора потомков коллаборационистов времен Второй мировой войны, бежавших от Советской Армии вместе с гитлеровскими войсками (около трех процентов населения). Собственно, автор приглашения — глава МИД Канады Христя Фриланд — одна из упомянутых потомков. Ее дед Михаил Хомяк выпускал при нацистах пропагандистскую газету "Кракивски висти" и бежал вслед за ними в Германию. Так что патронирование нынешней Украины для канадских "ультраукраинцев" есть элемент внутренней политики.

Европа не скачет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Европа не скачет

Саммит G7 в Италии, 27 мая 2017
© AFP 2018 / Jonathan Ernst/Pool
"Телячий восторг и крики ура". Политолог о реакции Киева на приглашение G7
Во-вторых, Павла Климкина пригласили не для того, чтобы спросить его совета, а для произнесения жалобного "монолога от имени жертвы" — о тяжкой судьбе Украины, страдающей от российской агрессии. Как рассказал мне высокопоставленный дипломат из страны — члена G7, на саммите будут проталкивать принятие антироссийской резолюции. Проблема в том, что даже на фоне "дела Скрипаля" целый ряд государств могут воспротивиться данному предложению, особенно если к этому времени ОЗХО выполнит свою работу, причем как в Солсбери, так и в Думе. И от Павла Климкина, собственно, требуют эмоционального накала и публичного давления на эмоции.

Конечно, Киев хочет не только отрабатывать, но и монетизировать. Поэтому, помимо выполнения обязательной программы, Павел Климкин (а также Петр Порошенко, если его пригласят на саммит непосредственно лидеров стран G7, который пройдет в той же Канаде в июне) попытается убедить участников поддержать Киев в важных для него вопросах. Например, в предотвращении создания "Северного потока — 2", который по, украинской официальной версии, является исключительно политическим проектом и актом агрессии Москвы против суверенитета Украины. Также Киев жаждет убедить западных партнеров не снимать с Москвы санкции.

Флаг и герб Украины на здании в центре Киева. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Экс-министр обороны заявил, что Украина может исчезнуть с карты мира
Из всего перечня задач относительного успеха Климкин и возможный Порошенко могут добиться лишь в последнем, санкционном пункте. Просто потому, что за санкции выступают также США и Великобритания. На данный момент — благодаря "делу Скрипалей" и истории с химическим оружием в Сирии — стабилизации российско-европейских отношений ожидать не стоит.

По остальным же пунктам повестки ситуация для киевского руководства более грустная. Американцы, конечно, поддержат его предложение по остановке "Северного потока — 2", однако Германия категорически против покушения на эту трубу, которая принесет Берлину большие доходы от транзита, политическое влияние за счет наличия на своей территории распределительного хаба, а также надежность поставок (ибо газ идет напрямую из России, и страна-посредник больше не сможет его воровать или же шантажировать Европу перекрыванием вентиля).

Трубы для газопровода Северный поток 2
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Труба под давлением. Евробюрократы пытаются перекрыть "Северный поток — 2"
Все, что Петр Порошенко мог бы выторговать на данный момент у Ангелы Меркель, — это обещание сохранить транзит через Украину. Но он и без того был бы сохранен: эксперты подсчитали, что потребность Европы в российском газе увеличится и мощностей "СП-1", "СП-2", а также "Турецкого потока" (когда он будет достроен) не хватит для прокачки. Так что минимум в 15 миллиардов кубов продолжит идти через Украину — правда, это немногим больше 15 процентов от объема, прокачанного в 2017-м.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнгела Меркель у символического вентиля на церемонии, посвященной началу поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ангела Меркель у символического вентиля на церемонии, посвященной началу поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток"

В принципе, для Порошенко единственный способ правильно монетизировать свое участие в саммите — это продемонстрировать Западу успешное начало структурных реформ (в том числе антикоррупционных).

Однако демонстрировать там нечего — о чем вполне откровенно высказываются, в частности публично, представители западных элит. Поэтому участие Киева в саммите G7 будет громким, но безрезультатным.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sevam1
Понты дороже денег.
10:14
12.04.2018
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