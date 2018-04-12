Украина войдет в "Большую семерку" в роли жертвы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Двадцать второго апреля в Торонто пройдет саммит министров иностранных дел стран — членов G7. Впервые на мероприятие приглашена Украина. "Мои коллеги по G7 и я лично с нетерпением ожидаем возможность узнать ваше мнение о том, как совместными усилиями мы можем обеспечить мирное и безопасное будущее для Украины и ее соседей", — написала в пригласительном письме министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Любопытно, что в западных СМИ таких идей не проскакивает. Хотя бы потому, что в них вообще ничего не говорится об участии Украины в G7. Автор честно пытался найти какие-нибудь внятные упоминания этого эпохального события в американской или английской прессе, однако тщетно. Лишь сообщения англоязычных версий украинских СМИ.
Игнорирование такого знаменательного приглашения объясняется тем, что для Запада оно не имеет особо большого значения. Во-первых, приглашение Украины было организовано Канадой, страной — председательницей G7, по внутренним соображениям: в Канаде, как известно, существует довольно крупная и активная диаспора потомков коллаборационистов времен Второй мировой войны, бежавших от Советской Армии вместе с гитлеровскими войсками (около трех процентов населения). Собственно, автор приглашения — глава МИД Канады Христя Фриланд — одна из упомянутых потомков. Ее дед Михаил Хомяк выпускал при нацистах пропагандистскую газету "Кракивски висти" и бежал вслед за ними в Германию. Так что патронирование нынешней Украины для канадских "ультраукраинцев" есть элемент внутренней политики.
Конечно, Киев хочет не только отрабатывать, но и монетизировать. Поэтому, помимо выполнения обязательной программы, Павел Климкин (а также Петр Порошенко, если его пригласят на саммит непосредственно лидеров стран G7, который пройдет в той же Канаде в июне) попытается убедить участников поддержать Киев в важных для него вопросах. Например, в предотвращении создания "Северного потока — 2", который по, украинской официальной версии, является исключительно политическим проектом и актом агрессии Москвы против суверенитета Украины. Также Киев жаждет убедить западных партнеров не снимать с Москвы санкции.
По остальным же пунктам повестки ситуация для киевского руководства более грустная. Американцы, конечно, поддержат его предложение по остановке "Северного потока — 2", однако Германия категорически против покушения на эту трубу, которая принесет Берлину большие доходы от транзита, политическое влияние за счет наличия на своей территории распределительного хаба, а также надежность поставок (ибо газ идет напрямую из России, и страна-посредник больше не сможет его воровать или же шантажировать Европу перекрыванием вентиля).
В принципе, для Порошенко единственный способ правильно монетизировать свое участие в саммите — это продемонстрировать Западу успешное начало структурных реформ (в том числе антикоррупционных).
Однако демонстрировать там нечего — о чем вполне откровенно высказываются, в частности публично, представители западных элит. Поэтому участие Киева в саммите G7 будет громким, но безрезультатным.