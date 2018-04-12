Великобритания отбросила Россию в прошлый век. Да, это катастрофа

Виктор Мараховский, для РИА Новости

В ходе вчерашней ночной (по московскому времени) битвы резолюций по расследованию обвинений в адрес Сирии в Совбезе ООН самой яркой была, безусловно, представительница Великобритании.

Карен Пирс в пушистом боа из искусственного чебурашки решила жестко поговорить с Россией на языке ее понятий. И поговорила.

В первой своей реплике она метко срезала Василия Алексеевича Небензю, спрогнозировавшего, что "сейчас оппоненты начнут считать российские вето, наложенные на западные резолюции по Сирии".

— Процитирую Ленина, — сказала Пирс. — "Количество переходит в качество".

Дипломат, конечно, спутала В. И. Ленина с Ф. Энгельсом, но это было еще простительно.

Но во второй реплике она подняла ставки:

— Я думаю, Карл Маркс сейчас вертится в гробу, видя, как страна, созданная по его рецептам, творит во имя поддержки Сирии.

Это она сказала про Россию. Это сегодняшняя Россия — страна, созданная по рецептам Карла Маркса.

И это выдал не просто некто из английской глубинки, отучившийся в 1980-х и внезапно настигнутый после вчерашнего съемочной группой ТВ, проводящей опрос на улицах. Это был представитель ядерной державы в Совбезе ООН.

То есть тридцать лет российского буржуазного пути развития, капитализма, рыночной экономики и всего остального — были ни о чем. В глазах тети, теоретически призванной понимать и вести диалог с другими великими державами, современная Россия остается Советским Союзом. И появилась на свет, видимо, в 1917-м.

Есть мнение, что данный случай — больше, чем простой курьез.

Мы уже неоднократно писали о том, что победа Запада в холодной войне разрушила не только социалистический блок и не только СССР. Не меньший — и до сих пор не только не преодоленный, но и не осознанный толком — ущерб она нанесла западным же институтам, призванным изучать иные культуры и цивилизационные образования.

Фактически после распада СССР США и Великобритания свернули большинство исследований, направленных на постижение внешнего мира и отслеживание изменений в нем.

Это, в общем, даже имело логичное объяснение — внутри концепции "конца истории". В ситуации, когда считалось, что "весь мир теперь Америка", а там, где еще не она, скоро будет она, — действительно не требовались настоящие эксперты по России, арабисты, иранисты и так далее. Специалисты по незападным цивилизациям оказались не у дел — зачем, в самом деле, они нужны, если железный конь глобализации идет на смену былому разнообразию. А новое поколение специалистов вообще никто не готовил. Их функции, во всяком случае в публичном пространстве, выполняли оппозиционные журналисты — эмигранты из перечисленных стран. Которые, в свою очередь, в Конец Истории верили фанатично, подсели на него полностью и рефлексировали строго в заданных берегах.

Каких блестящих успехов такой подход достиг в реальности — легко увидеть на примере того самого Ближнего Востока. Там "глобальная Америка", как мы помним, снесла весь местный XX век в виде светских "националистических" и "левых" режимов, а затем с удивлением обнаружила, что вместо XXI века на его месте дымит новое средневековье.

Примерно то же случилось с Украиной, где по теории должны были немедленно после Майдана (вернее, обоих) расцвести институты гражданского общества, прозрачность, борьба с коррупцией и экономика. А расцвело известно что.

Ну так вот. Сейчас на дворе уже не 1992-й, не 2004-й и даже не 2013-й. На дворе весна 2018-го, и в последний год на Западе наблюдается целый взрыв умных книг и публикаций, "хоронящих" либерализм и глобализацию. И вот уже американские военные академии внезапно задаются вопросом: "что ценно для России и как поставить это под угрозу, чтобы ее сдерживать?"

Но фокус в том, что специалистов по остальному миру у Запада сейчас нет. А те, кто специалистами считаются, — последний раз проходили что-то о мире в 1980-х, как Карен Пирс.

И поэтому почтенная дипломат с послужным списком в десятилетия случайно признается: нет, она ни черта не знает о том, какой в России год на дворе, какой в России строй и как с ней вообще разговаривать.

В каком-то смысле это, конечно, повод для национальной гордости англосаксов (и тех наших соотечественников, которые жаждут ими быть). "Вот видите, им не до вас. Наши официальные представители в ООН плевать хотели на вашу державу и ею не интересуются — не заслужила. А ваши олигархи и чиновники при первой возможности эвакуируют к нам деньги, женщин и детей".

Но штука в том, что эта гордость немного не для мировой державы. Так гордиться может и Кипр, и еще ряд приятных для жизни островов с дружественным налоговым законодательством.

При этом Кипр ведет себя несколько умнее. Он не пытается "международно интриговать", позиционировать себя как суверенную глобальную силу и устраивать дипломатические флешмобы на основании применения смертельного отравляющего вещества, жертвами которого пали уже две морские свинки. И не пытается поучать Российскую Федерацию, внезапно сверкая знаниями на уровне х/ф "Красная жара".

Так что катастрофа, безусловно, налицо. Но давайте угадаем с первого раза: это катастрофа для России, уже неплохо понявшей Запад? Или для Запада, который ввязался в новую холодную войну, даже не поняв, с кем?