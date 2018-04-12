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Покупателям "Пятерочки" пригрозили дефицитом: что происходит на самом деле

08:0012.04.2018
(обновлено: 08:02 12.04.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПокупательница в торговом зале супермаркета в МосквеПокупательница в торговом зале супермаркета в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

Новостные ленты принесли сообщение, содержащее словосочетание, способное вызвать приступ паники у людей, хорошо помнящих позднесоветские времена, — дефицит продуктов.

Дело в том, что крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group, владеющий такими торговыми сетями, как "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщил, что половина его поставщиков животноводческой продукции не готова работать в информационной системе "Меркурий", участие в которой станет обязательным с 1 июля.

Это как раз и может обернуться дефицитом продуктов, поскольку магазины не смогут ставить на полки товары, не зарегистрированные в системе.

Сигареты киоске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тут, безусловно, требуется отступление — для пояснения того, что такое ФГИС "Меркурий" и почему проблемы, связанные с ним, имеют не только экономический и деловой, но и крайне значимый общественно-политический аспект.

"Меркурий" — это государственная информационная система, предназначенная для электронной сертификации продуктов и грузов, подлежащих ветеринарному надзору, в целях создания в России единой информационной среды для ветеринарии и, как следствие, повышения биологической и пищевой безопасности.

История создания и внедрения "Меркурия", а также споров вокруг него длится уже достаточно давно. Прошлой осенью правительство на полгода отложило обязательную ветсертификацию через "Меркурий", но и эти полгода подходят к концу, в связи с чем и пришла свежая новость.

Это очередное проявление сопротивления, которое оказывается нововведению в отрасли. С одной стороны, на "Меркурий" жалуется малый и средний бизнес, для которого работа в системе часто финансово неподъемна, и российский президент лично пообещал заняться этой проблемой. С другой стороны, главный оппонент системы — крупный бизнес, в первую очередь транснациональный.

Ферма в Истринском районе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Против введения "Меркурия" выступили, например, Danone и PepsiCo, которые занимаются в России в том числе переработкой молока.

Аргументы против "Меркурия" привычные: система несовершенна, возможны перебои в поставках, и вообще она не нужна, потому что и без нее все нормально работает, поскольку на крупных предприятиях собственная серьезная система ветеринарного контроля.

Знакомо, не правда ли? Где-то это уже слышали…

Очень похожие аргументы, с поправкой, разумеется, на отраслевую специфику, звучали и против системы ЕГАИС, которая контролирует производство и оборот алкогольной продукции, и против системы маркировки меховой продукции, и против системы "Платон", взимающей плату с большегрузных автомобилей.

© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПогрузка автопоездов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Погрузка автопоездов

Громче всего возражали, конечно, против системы "Платон". Дошло даже до масштабных акций протеста дальнобойщиков, клеймивших власть за стремление их разорить.

Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачёв
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Однако в конечном счете результаты говорят сами за себя. "Платон" собрал в дорожный фонд 38,5 миллиарда рублей, на эти средства ремонтируют мосты. За год функционирования маркировки шуб легальная реализация этих изделий увеличилась в семь раз.

И это не считая "мелочей" вроде снижения доли контрафакта и фальсификата в продажах и, как следствие, повышения безопасности товаров для потребителя. Не говоря уже о повышении уровня контртеррористической безопасности из-за отслеживания грузоперевозок "Платоном".

На повестке дня теперь — универсальная система маркировки товаров.

И создание единой информационной системы ветеринарного надзора для продуктов питания выглядит совершенно логичным и последовательным шагом.

Хотя бизнес вполне можно понять: чем меньше государство о нем знает, тем ему лучше и выгоднее.

Ситуация усугубляется традиционным российским подходом, который воплощен в нескольких принципах — в частности, что в России "строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения".

Покупатели в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Однако чем дальше, тем яснее, что времена меняются.

Государство неторопливо, но последовательно — как асфальтовый каток — доносит до бизнеса, да и до всего российского общества, что законы надо исполнять, налоги платить, улицу переходить на зеленый свет, а жульничать и воровать — чревато неприятными последствиями.

При этом неуклонное повышение комфортности, безопасности и привлекательности среды и жизни в стране в целом также налицо среди бонусов подобного подхода.

Последнюю пару столетий российское общество жило мечтой о том, чтобы в России было "как в Европе". Что ж, мечта сбывается прямо сейчас, ведь "европейскость", среди прочего, означает прозрачность и контроль бизнеса со стороны государства.

Да и дефицита товаров на прилавках явно удастся в итоге избежать, несмотря на все страшилки недовольных.

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