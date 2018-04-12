Реформаторы отправляют русских детей в цивилизованную Мексику

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Итак, оно, "страшное, но ожидаемое", все-таки в очередной раз случилось.

ЦСР (Центр стратегических разработок им. т. Кудрина) и перманентный реформатор образования в лице Высшей школы экономики представили на конференции Высшей школы экономики совместный доклад "12 решений для нового образования" — предложения ВШЭ по образовательной реформе.

Идеи не отличаются новизной: приоритет трат на образование перед расходами на здравоохранение в предлагаемом ЦСР бюджетном маневре, управление реформой не на уровне Минобразования, а из проектного офиса правительства, сверхбыстрая цифровизация средней и отчасти высшей школы и передача инновационной инфраструктуры в регионах университетам.

Но базовая идея, как всегда, непроверяема и неоценима.

Это "человеческий капитал". Который должен "во многом автономно" (с реформаторов какой спрос) влиять на экономическое развитие страны и самостоятельно формировать экономические институты.

Авторы, в лице творческого коллектива под руководством ректора университета Ярослава Кузьминова и главы Института образования ВШЭ Исаака Фрумина при участии директора Института социальной политики ВШЭ Лилии Овчаровой, и заказчики, в лице ЦСР, просят, в общем, немного: восемь триллионов рублей. Плюс исключить из процесса мешающее их реформам профильное министерство образования.

Попробуем частично описать предлагаемые реформы.

Их смысл — "создание нового человека" через непрерывный процесс "от колыбели до могилы" (это прямая цитата). Первый проект, финансируемый где-то на три процента от всего бюджета, предлагает создание патроната для детей в возрасте до трех лет, чем займутся порядка 12 тысяч специально обученных специалистов по детскому развитию. Они должны не реже раза в месяц консультировать семьи на предмет того, правильно ли те воспитывают своих детей. Следующий проект призван дать всем детям в возрасте шести лет возможность некоего годового дошкольного образовательного курса.

В "школьной" же части доклад предлагает сверхбыструю цифровизацию с частичной заменой учебников учебно-методическими комплексами и автоматизацию отчетности. Беспокоит авторов также и популярность среднего профессионального образования. Потому что, видимо, нужны не синие, а только белые и золотые воротнички.

Главная же заявленная цель многотриллионной реформы — "поднятие образования на уровень развитых стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития)". В число этих передовых стран, к примеру, входят Латвия, Эстония и Мексика. Они полностью, в отличие от нас, "соответствуют цивилизационным стандартам".

© AP Photo / Ivan Pierre Aguirre Ученица начальной школы в Мехико © AP Photo / Ivan Pierre Aguirre Ученица начальной школы в Мехико

…Что тут можно сказать.

Образование, стараниями экспертов ВШЭ у нас уже неоднократно реформированное, безусловно, нуждается и в преобразованиях, и в деньгах. Вопрос только в том, каков желаемый результат.

То есть в данном случае не абстрактные и зачастую противоречивые "стандарты ОЭСР", а реальное конкретное наполнение: какие именно специалисты, какого профиля и качества, с каким образованием нужны в перспективе стране?

Для этого сначала необходимо какое-то "видение будущего" самой страны и ее экономики. Потом — просчет и планирование использования потенциальных трудовых ресурсов, как по количественным, так и по качественным показателям. И только после этого — выработка требований к школам, как высшей, так и средней (включая среднюю специальную), эти трудовые ресурсы выпускающим. А уже исходя из этого — выработка набора требований к среднему и начальному образованию. Включая, кстати, требования и стандарты и общегуманитарного, и естественно-научного характера. Если мы, разумеется, хотим видеть будущих граждан Российской Федерации думающими, современными и разбирающимися в окружающем мире патриотами. А не легко управляемыми болванчиками "квалифицированного потребления".

И только при такой постановке задач (стандартной, кстати, даже для любого нацеленного именно на результат предприятия, вне зависимости от формы собственности и рода деятельности) можно говорить о хоть каком-то контроле за их исполнением. ВШЭ же с ЦСР предлагают нам в очередной раз "начать с маленьких детей" и посмотреть, что из этого получится.

Без какой-либо ответственности и даже отчетности.

Еще раз: тут проблема не во "всеобщей цифровизации", а конкретно в подходе.

Либо мы (пусть грубо и приблизительно) рассуждаем и прикидываем: стране нужно примерно столько вот программистов, столько инженеров, столько чиновников. Ученых, писателей, слесарей. Военных, космонавтов, врачей. У них должен быть вот такой набор навыков, вот по таким-то образовательным стандартам, необходимым им в дальнейшей жизни и работе в стране. Плюс они должны иметь такой-то и вот такой набор естественно-научных и гуманитарных навыков, чтобы ориентироваться в окружающей среде. И, исходя из этого, ставим задачи, а затем требуем отчета по результатам их выполнения.

Либо тратим очередные офигиллионы на "обучение уникальных специалистов для контроля за воспитанием детей до трех лет" в чужих семьях, чтобы они создавали нечто "по стандартам цивилизованных стран".