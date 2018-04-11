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"Европейский информационный спецназ" могут закрыть за фейки

08:0011.04.2018
(обновлено: 08:01 11.04.2018)
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© РИА НовостиПросмотр сайта Европа против дезинформации (Euvsdisinfo.eu)Просмотр сайта Европа против дезинформации (Euvsdisinfo.eu)
© РИА Новости

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force — "европейский информационный спецназ", созданный для борьбы с "российской пропагандой", выставляет сам Евросоюз распространителем фейков. И теперь некоторые европейские депутаты и юристы, еще недавно высоко оценивавшие деятельность этой структуры, требуют ее закрыть.

На украинской волне

В 2014 году на фоне событий вокруг Украины и Крыма по инициативе Латвии был запущен сайт "Европа против дезинформации" (EUvsDisinfo), чтобы "разоблачать российские фейки". Финансировать его взялись несколько государств ЕС. Но, как обычно бывает с инициативами прибалтийских членов Евросоюза, энтузиазм быстро сошел на нет.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В конце 2017-го группа стала официальной структурой внешнеполитического ведомства Евросоюза, и ее финансирование легло на плечи налогоплательщиков ЕС.

Действовал "информационный спецназ" довольно примитивно. Собирали непонравившуюся информацию (чаще всего по Украине) из российских СМИ и бездоказательно объявляли ее фейком. Как правило, на основании того, что кто-нибудь из украинских чиновников с ней не соглашался. И это вполне устраивало заказчиков. Многие известные деятели и даже СМИ ссылались на "разоблачения". Никто особо ничего не проверял, тем более что источник был, как правило, на русском языке.

Когда "украинские" публикации в российских СМИ пошли на убыль, "спецназ" не нашел ничего лучшего, как объявлять кремлевской пропагандой любую информацию, которая не нравилась, — не важно, из какой страны она поступила.

© РИА НовостиОтражение логотипа сайта "Европа против дезинформации" (EU vs DISINFORMATION)
© РИА Новости
Отражение логотипа сайта "Европа против дезинформации" (EU vs DISINFORMATION)

"Ошибка перевода"

Например, информацию Датского общественного телевидения. Обычное дело в последние месяцы — использование неких грузинских сайтов, которые якобы распространяли российские фейки. Ведь никто из заказчиков не полезет проверять грузинский первоисточник. Хотя ссылки тоже вели чаще всего на европейские, а вовсе не российские сайты.

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© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Но чем чаще "европейский спецназ" писал о Европе, тем больше к нему возникало вопросов. Популярный в Нидерландах сатирический сайт евроскептиков GeenStijl узнал, что EUvsDisinfo обвинил его в распространении лжи на Украине, приписав голландцам слова, которые те никогда не произносили.

То есть, попросту говоря, "европейский спецназ по борьбе с фейками" сочинил откровенный фейк (позже это признали ошибкой перевода, которую допустили украинские переводчики). Пока такие методы применялись против России, Европу все устраивало. Но как только это затронуло европейцев, развернулась кампания по закрытию EUvsDisinfo.

Голландцы переходят в атаку

Вполне логично, что кампанию запустили голландские парламентарии. Особенно их возмутило то, что руководители "информационного спецназа" откровенно соврали насчет численности и функций своего персонала.

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© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Конечно, на защиту тут же кинулись штатные "кремленологи" из разных стран, в первую очередь с Украины. Они подписали заявление о том, что нельзя закрывать сайт только за "три ошибки" в отношении голландцев, объяснив эти ошибки временными кадровыми трудностями, которые переживал несчастный "спецназ".

Но и голландские депутаты, и ряд юристов доказывают: проблема не в одной-двух ошибках, а в самом принципе — не вправе официальная структура Евросоюза брать на себя функции цензора и определять, какая из новостей — фейк, а какая — нет. Хотя когда данная структура Евросоюза навешивала ярлыки лишь на российские СМИ, это не волновало ни евродепутатов, ни европейских юристов.

Не исключено, что в ходе возникшей дискуссии грандиозный европейский проект, созданный для информационной войны против России, будет закрыт или скромно выведен "за штат" — чтобы хоть выглядел как неправительственная организация, пусть и содержащаяся частично за счет бюджета.

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