Террористы из Думы успешно атаковали Запад

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Освобождение Восточной Гуты, самого серьезного укрепрайона боевиков в центральной Сирии, омрачено давно ожидавшимся ЧП, которое, возможно, повлечет самые серьезные последствия для всего региона.
Сеть уже переполнена фотографиями умерших детей с пеной на губах, а организация "Белые каски"(волонтерский корпус боевиков, создающий им положительный пиар) говорит о 25-70 погибших.
Мотив боевиков прост. Сирийская "непримиримая" оппозиция напрочь проигрывает гражданскую войну, и единственный ее шанс на слом ситуации — это полномасштабная иностранная интервенция. Желательно американская, но пойдет и европейская.
К сожалению для оппозиции, шансы на эту интервенцию быстро уменьшались (см. заявление Трампа о намерении "скоро" вывести войска из Сирии). Как пишет британская The Guardian, "Запад так и не смог оправиться от иракской травмы. Вплоть до сегодняшнего дня слово "Ирак" является синонимом национального позора и подрывает все основания для какой-либо военной операции".
Все эти мотивы были абсолютно очевидны для Москвы. Поэтому представители России на всех уровнях — от генералов до президента — уже несколько недель открыто и регулярно предупреждали о том, что в Восточной Гуте готовится провокация с использованием химического оружия. Упорно пытались разъяснять западным партнерам, что, во-первых, свое химическое оружие Башар Асад давно сдал, а во-вторых, он абсолютно не заинтересован в использовании этого оружия и последующей интервенции.
Однако американцы свои выводы уже сделали. Трамп разразился гневным постом, назвал Асада "животным" и заявил, что Дамаск вместе с "Путиным, Россией и Ираном" заплатит "большую цену" за произошедшее. "Режим Асада и те, кто его поддерживают, должны быть немедленно приведены к ответу, а любые последующие атаки — предотвращены", — отметила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.
Вне зависимости от выбранного варианта проигравшими все равно окажутся американский президент и его страна. Поскольку в данном случае даже не хвост, а его обрубок — из числа недобитых террористов и их пиарщиков — стал вилять большой американской собакой.уверяет, что гибкости у него достаточно, однако в вопросе с сирийским химическим оружием у США нет свободы, причем лишили они себя ее самостоятельно. Позиционируя Асада как абсолютное зло (а оппозиции, соответственно, доверяя абсолютно), а также устанавливая использование химоружия в качестве красной линии, Соединенные Штаты сами обусловили развитие своей реакции по отчетливой и предсказуемой для всех цепочке.
Любое использование химоружия будет возложено на Асада, ибо он есть "зло". Мотив для "зла" абсолютно не важен, когда есть техническая возможность (как отмечается в блестящей формулировке издания Times of Israel, "Асад использовал химоружие, потому что мог".замечает The New York Times, "Трамп пытается уйти из Сирии, однако новая атака затягивает его назад". Да, в прошлый раз американский лидер воспользовался мизерным оставшимся пространством для маневра — и нанес ни к чему не обязывающий шоу-удар ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат (не повредивший не только исправные боевые самолеты, но и даже взлетную полосу). Но тогда этот вопрос согласовывался с Москвой.
Однако есть опасность, что на сей раз "управлять последствиями" не получится. Реакция Трампа может оказаться чревата большой войной на Ближнем Востоке. И, что самое трагичное в этой ситуации, запустить эту цепочку может любая организация, любая политическая сила, у которой есть доступ к химическому оружию (или, вернее, к медиаоружию, способному запустить истерию в западных СМИ). Любой обрубок, от которого теперь зависит судьба великой державы.
Не хотелось бы повторения.