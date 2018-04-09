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Террористы из Думы успешно атаковали Запад

09:3709.04.2018
(обновлено: 09:40 09.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирийская Дума. Архивное фотоСирийская Дума. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации

Освобождение Восточной Гуты, самого серьезного укрепрайона боевиков в центральной Сирии, омрачено давно ожидавшимся ЧП, которое, возможно, повлечет самые серьезные последствия для всего региона.

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Трамп и Макрон обменялись данными о предполагаемой химатаке в Сирии
После дипломатических и ракетно-бомбовых увещеваний боевики решили все-таки покинуть последний контролируемый ими осколок укрепрайона — город Думу, — однако на прощание устроили шоу с химатакой.

Сеть уже переполнена фотографиями умерших детей с пеной на губах, а организация "Белые каски"(волонтерский корпус боевиков, создающий им положительный пиар) говорит о 25-70 погибших.

Мотив боевиков прост. Сирийская "непримиримая" оппозиция напрочь проигрывает гражданскую войну, и единственный ее шанс на слом ситуации — это полномасштабная иностранная интервенция. Желательно американская, но пойдет и европейская.

© AP Photo / Hussein MallaАмериканская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018
© AP Photo / Hussein Malla
Американская военная техника на севере Сирии. 4 апреля 2018

К сожалению для оппозиции, шансы на эту интервенцию быстро уменьшались (см. заявление Трампа о намерении "скоро" вывести войска из Сирии). Как пишет британская The Guardian, "Запад так и не смог оправиться от иракской травмы. Вплоть до сегодняшнего дня слово "Ирак" является синонимом национального позора и подрывает все основания для какой-либо военной операции".

Южный выход из сирийской Восточной Гуты
© РИА Новости / Борис Милованов
Игра без правил: США готовятся нанести удар по Сирии
Поэтому, как посчитали боевики, Запад нужно простимулировать фотографиями мертвых детей, которых якобы отравил газом "тиран и убийца Башар Асад". Возможно, подумали так не только они, но и некоторые внешние силы, заинтересованные в полномасштабной американской операции в Сирии.

Все эти мотивы были абсолютно очевидны для Москвы. Поэтому представители России на всех уровнях — от генералов до президента — уже несколько недель открыто и регулярно предупреждали о том, что в Восточной Гуте готовится провокация с использованием химического оружия. Упорно пытались разъяснять западным партнерам, что, во-первых, свое химическое оружие Башар Асад давно сдал, а во-вторых, он абсолютно не заинтересован в использовании этого оружия и последующей интервенции.

Российский флаг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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США решили объявить Россию "империей зла", заявил Клинцевич
Сейчас, после провокации, Россия предлагает если уж не включить мозг, то как минимум провести расследование трагедии. Москва уже заявила, что сразу после освобождения Думы пошлет туда своих специалистов-химиков. Нужно будет пригласить и экспертов из ОЗХО — пусть ради разнообразия проведут расследования химического инцидента в Сирии не на основе предоставленных непонятно кем фотографий, а на месте. Причем, что важно, не через несколько недель после события (как это происходит сейчас в Великобритании), а в считаные дни, оставшиеся до полного вывоза боевиков.

Однако американцы свои выводы уже сделали. Трамп разразился гневным постом, назвал Асада "животным" и заявил, что Дамаск вместе с "Путиным, Россией и Ираном" заплатит "большую цену" за произошедшее. "Режим Асада и те, кто его поддерживают, должны быть немедленно приведены к ответу, а любые последующие атаки — предотвращены", — отметила пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт.

Американская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Delil Souleiman
Дамаск "дорого заплатит" за химатаку в Восточной Гуте, заявил Трамп
Каким будет ответ? В понедельник пройдут два экстренных заседания ООН (одно созвали США и их союзники в связи с инцидентом в Думе, второе — Россия, желающая обсудить "угрозу миру и безопасности"). Параллельно Трамп проводит заседания со своими генералами, решая вопрос о том, готовы ли Штаты начать полноценную операцию. Или хотя бы просто разбомбить какой-нибудь сирийский военный объект в виде "наказания". В Москве, в свою очередь, тоже готовы: сирийские и российские системы ПВО в регионе приведены в полную боевую готовность.

Вне зависимости от выбранного варианта проигравшими все равно окажутся американский президент и его страна. Поскольку в данном случае даже не хвост, а его обрубок — из числа недобитых террористов и их пиарщиков — стал вилять большой американской собакой.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
В МИД России назвали цель информационных вбросов о химатаках в Сирии
В дипломатии (как и в жизни) руководитель всегда обязан сохранять за собой свободу маневра. У него должен быть целый набор вариантов реагирования, среди которых он свободно выбирает наиболее эффективное решение. Это залог победы. Трамп уверяет, что гибкости у него достаточно, однако в вопросе с сирийским химическим оружием у США нет свободы, причем лишили они себя ее самостоятельно. Позиционируя Асада как абсолютное зло (а оппозиции, соответственно, доверяя абсолютно), а также устанавливая использование химоружия в качестве красной линии, Соединенные Штаты сами обусловили развитие своей реакции по отчетливой и предсказуемой для всех цепочке.

Любое использование химоружия будет возложено на Асада, ибо он есть "зло". Мотив для "зла" абсолютно не важен, когда есть техническая возможность (как отмечается в блестящей формулировке издания Times of Israel, "Асад использовал химоружие, потому что мог".

Ситуация в городе Дума, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Hasan Mohamed
Минобороны опровергло заявления о химатаке в сирийской Думе
После этого Америка обязана реагировать, даже понимая сомнительность инцидента и его опасность для самого Вашингтона. Ведь в ином случае цена ее гарантий, данных военным союзникам, стремится к плинтусу. Как верно замечает The New York Times, "Трамп пытается уйти из Сирии, однако новая атака затягивает его назад". Да, в прошлый раз американский лидер воспользовался мизерным оставшимся пространством для маневра — и нанес ни к чему не обязывающий шоу-удар ракетами "Томагавк" по авиабазе Шайрат (не повредивший не только исправные боевые самолеты, но и даже взлетную полосу). Но тогда этот вопрос согласовывался с Москвой.

Однако есть опасность, что на сей раз "управлять последствиями" не получится. Реакция Трампа может оказаться чревата большой войной на Ближнем Востоке. И, что самое трагичное в этой ситуации, запустить эту цепочку может любая организация, любая политическая сила, у которой есть доступ к химическому оружию (или, вернее, к медиаоружию, способному запустить истерию в западных СМИ). Любой обрубок, от которого теперь зависит судьба великой державы.

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте. Архивное фото
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
Источник: боевики врут о химатаках, чтобы остановить сирийскую армию
К сожалению, сейчас купированные хвосты виляют не только Штатами, но и той же Европой (см. "дело Скрипаля" с точно такой же формулировкой — "Путин отравил бывшего агента ГРУ просто потому, что мог"). Евросоюз точно так же потерял свободу маневра после того, как будущий европейский обрубок — Великобритания — вынесла на голосование вопрос о наказании злобной России. Великие державы становятся заложниками бессмысленных лозунгов и ничем не подкрепленных фобий, ограничивающих пространство для переговоров и деэскалации. В прошлый раз такие коллективные ограничения и "канализация" сознания привели к Первой мировой войне.

Не хотелось бы повторения.

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