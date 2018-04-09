Трамп ввел санкции против доллара

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

После того как администрация Трампа опубликовала так называемый "кремлевский список", самого американского президента и составителей этого перечня из числа сотрудников Госдепа и Казначейства США подвергли жесточайшей критике за мягкость и нежелание наносить "российским олигархам" по-настоящему серьезный урон. Среди критиков особенно выделялся консультант Госдепартамента и эксперт аналитического центра "Атлантический совет", патологический русофоб Андерс Аслунд, который заявил, что "кремлевский список" — это "попытка кого-то очень высокопоставленного сделать так, чтобы правительство США и конгресс выглядели смехотворно". Американские СМИ, Демократическая партия и даже президентские союзники-республиканцы в едином порыве заклеймили Трампа, потребовали "продолжения банкета" и довольно быстро вынудили руководителя Казначейства Стивена Мначина пообещать новый транш антироссийских санкций, который на этот раз, вероятно, привел бы к серьезным политическим последствиям.

На прошлой неделе Минфин США опубликовал новый санкционный список, чем вызвал бурный восторг определенной части российского и американского медиакласса, который снова начал смаковать теорию о том, что волна "олигархического протеста" захлестнет российского президента и заставит его изменить свою внешнюю политику.

С прагматичной точки зрения, которую разделяют в том числе здравомыслящие западные эксперты, такое развитие событий представляется маловероятным, а санкционная политика вашингтонской администрации в долгосрочной перспективе окажет позитивное воздействие на российский бизнес-истеблишмент.

Судя по реакции околофинансовой медийной тусовки, типичный комментарий типичного аналитика, который воспроизводит типичные страхи, взгляды и чаяния этой самой тусовки, должен обязательно содержать некий Главный Вывод ("эти новые санкции — принципиально новый виток напряженности и принципиально новая реальность"), а также подчеркивать, что, "когда до большинства потихоньку дойдет, что реально произошло, ситуация начнет меняться". Причем под изменением ситуации подразумевают серьезные экономические проблемы, падение курса рубля и другие ужастики из методички "Чем пугать избирателей Путина".

На практике, несмотря на панические распродажи некоторых акций и облигаций компаний, связанных с бизнесменами, включенными в санкционные списки, какого-то особого экономического воздействия на Россию ожидать не стоит, и в этом смысле даже американские эксперты не испытывают оптимизма. Журналистка издания The New Yorker Робин Райт опросила целый ряд американских "специалистов по России" и пришла к неутешительному выводу: "Санкции могут послать предупреждение, но в обозримой перспективе они мало что в силах изменить в политических или финансовых элитах, сообщили эксперты по России. Москва даже может извлечь пользу из санкций".

Логика сторонников версии о том, что все плохо и дальше будет совсем ужасно, по большому счету сводится к следующему сценарию. Если нескольким конкретным российским компаниям "перекрыли кислород", отключили от долларовой системы и закрыли для них рынок США, а также возможность продавать свои акции и облигации американским инвесторам и на американских рынках, то теперь вообще все российские компании станут "токсичными" для любых внешних контрагентов, в том числе для европейских и китайских покупателей, поставщиков, инвесторов и банков. Из этого сценария следует далеко идущий вывод о том, что российскую экономику "успешно изолировали" и теперь ни о каком экономическом росте не может идти речи, а правительству вообще пора обнародовать программу антикризисных мер, ведь хипстеры из Москва-сити в истерике: если их не успокоить, то скоро они начнут бунт прямо у офисных кулеров.

Во всей этой истории поражает прежде всего то, что среди российских любителей поговорить о том, как нам плохо без хамона и как больно нам будет из-за санкций, число верующих (именно верующих) во всемогущество Вашингтона гораздо больше, чем в самих США, не говоря уже о Европе или Китае. Поразительно, что эта вера во всемогущество Вашингтона и некое неизбежное "страшное наказание России" никак не уменьшилась даже после того, как руководство Казначейства Америки всего несколько недель назад официально заявило, что никаких санкций против российского рынка вводить не будут. Так как это, во-первых, бесполезно, а во-вторых — нанесет ущерб американским финансовым структурам.

Стоит остановиться на тезисе о том, что из-за страха попасть под санкционный каток большинство европейских и азиатских партнеров и инвесторов отвернутся от российских компаний, обозначенных в американских санкционных списках. Бесспорно, некоторые европейские или азиатские банки либо покупатели решат, что сотрудничать с "РусАлом" или "Полюс Золото" себе дороже, но вряд ли эффект будет сообразен тем надеждам, которые российские американофилы возлагают на санкции. Чтобы это доказать, можно привести два примера компаний, которые уже давно находятся под прямыми или секторальными американскими санкциями и чьи "финансовое удушение" и изоляцию предсказывали много раз.

Первый и главный пример — "Газпром", который чувствует себя до такой степени комфортно, что многие даже забывают о том, что компания находится под санкциями США. На самом деле под санкции попал не только сам "Газпром", но и его многочисленные дочерние предприятия, связанные компании и так далее, в чем легко можно убедиться на сайте Казначейства США. Санкции не содержат прямых запретов на работу с "Газпромом", но должны однозначно делать его "токсичным" (по крайней мере с точки зрения любителей теории "экономической изоляции России").

При этом количество партнеров "Газпрома", которые отказались покупать у него трубопроводный газ в Европе или Азии из-за "токсичности" или возможных американских санкций, равно нулю. Ни китайские, ни европейские компании не свернули совместные мегапроекты, такие как "Сила Сибири" или "Северный поток — 2". Европейские дипломаты успешно придушили попытку ввести прямые американские санкции против европейских партнеров "Газпрома", несмотря на всю воинственную риторику американских сенаторов и конгрессменов. Размещение евробондов компании, которое состоялось в Лондоне в марте этого года на фоне "дела Скрипаля", прошло до такой степени успешно, что, как сообщает агентство Bloomberg, евробонды на 750 миллионов евро разместили на более выгодных условиях, чем предполагали изначально. Все это благодаря повышенному спросу со стороны европейских и британских инвесторов.

В контексте предполагаемого "страха", который должны испытывать западные банки при работе с "токсичными российскими компаниями", также вспоминается и синдицированный кредит, который в недавнем прошлом для "Газпрома" организовал влиятельный американский банк JP Morgan Chase Bank. Стоит упомянуть и банк ВТБ, который тоже находится под санкциями (под так называемой "директивой 1" санкционного пакета, связанного с украинскими событиями), что не мешает ему самому быть организатором европейских размещений российских государственных евробондов.

Возможно, ситуация изменится в будущем, но пока власти Евросоюза и Китая довольно негативно относятся к попыткам распространить американскую юрисдикцию на свое экономическое пространство, тем более что однажды созданный прецедент Вашингтон обязательно использует много раз — и явно не в интересах Пекина или Брюсселя.

В сумме получается: сейчас перспективы того, что новый санкционный пакет нанесет какой-то серьезный ущерб российской экономике, в целом довольно сомнительны. При этом определенные "минусы" от санкций США получат очень быстро и практически гарантированно. Российские компании — включая те, которые еще не попали под индивидуальные санкции — и их иностранные партнеры могут решить, что в новом геополитическом контексте опасно само использование американской валюты в любых внешнеторговых операциях, ведь платежи в долларах "прозрачны" для властей США и могут быть ими заморожены. Массовый переход на другие валюты будет пусть не очень большим, но важным для России шагом к дедолларизации внешнеторговых связей. О втором, гораздо более важном результате нового пакета санкций с грустью говорят эксперты, опрошенные уже упомянутым The New Yorker : "Олигархи, не находящиеся пока в санкционных списках, могут решить забрать свои деньги с Запада из-за страха попасть под санкции, а затем вернуть их в Россию."

Действительно, ни одна налоговая амнистия и никакие специальные программы возврата капитала не сравнятся по эффективности со страхом потерять все на Западе. Долгие годы значительная часть российского бизнеса жила с мыслью о том, что в России права собственности не гарантированы ничем, а на Западе — священны. Вашингтон прямо сейчас приводит убедительнейшие аргументы в пользу того, что байка о "священном праве собственности на Западе" давно потеряла свою актуальность. И если для окончательного краха имиджа "западной тихой гавани" нужно, чтобы пострадало несколько российских бизнесменов, которые слишком активно вывозили средства за рубеж, то это очень хорошая сделка. Российская экономика в целом от нее только выиграет.