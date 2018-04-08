Дмитрий Лекух, для РИА Новости



Обращение к Европе, принятое на излете уходящей недели в городе Киеве, еще ждет своего осмысления. В первую очередь — потому, что пока смысла в нем никому найти не удалось.

"Намерение реализовать "Северный поток — 2" утвердит абсолютную монополию России на газовом рынке Европы. В этом случае "Газпром" получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы, а также физическую возможность вообще отказать в поставках газа странам Центральной Европы", — говорилось, напомним, в историческом обращении, принятом Радой в четверг.

Юридической силы (в чем Рада, впрочем, сама же призналась) данное обращение не имело. Но тем не менее, в этом документе Верховная рада Украины прямо потребовала у всех правительств всех европейских стран "не принимать участия в подготовке, финансировании или лоббировании проекта газопровода" по дну Балтийского моря.

…Первой чутко отозвалась Финляндия.

С перепугу, пока Украина еще что-нибудь эдакое не приняла, неторопливая северная страна выдала Nord Stream 2 все необходимые "временные разрешения" на пятьдесят лет "с правом продления".

Немцам реагировать даже не пришлось: управляющая строительством газопровода Nord Stream 2 AG еще 27 марта получила разрешение на строительство и эксплуатацию инфраструктуры в Германии.

…Но на самом деле этим все еще не кончилось. Ягодки у цветочков еще пока впереди.

Ибо украинские парламентарии предложили еще и безотлагательно провести консультации между правительством Украины и Европейской комиссией о недопустимости строительства газопровода.

Напомним: как минимум весь последний год Еврокомиссия чуть ли не слезно умоляла национальные правительства европейских стран дать ей "мандат" на переговоры по Nord Stream 2 с Российской Федерацией. И весь последний год государства старой Европы, в первую очередь как раз немцы, вдумчиво объясняли вышеупомянутой Еврокомиссии, что это не ее еврокомиссарское дело и мандат этим комиссарам по этому поводу они даже и чисто теоретически не дадут.

То есть если гипотетические переговоры Украины и Еврокомиссии состоятся, то это будет по-настоящему душераздирающее, хоть и эпическое по-своему зрелище. Потому что нечасто в переговорах по проекту можно увидеть высокие стороны, не имеющие к нему никакого отношения и не обладающие никакими полномочиями.

Нет, нет никаких сомнений, что Брюссель и Киев тут нашли бы "точки соприкосновения".

И могли бы даже, наверное, вступив в эти переговоры совместно выработать потрясающей силы текст итогового заявления.

Но вот только мы опасаемся, что Европейская комиссия не настолько себя не любит, чтобы принимать что-нибудь очередное "не имеющее юридической силы". Ибо европейские бюрократы уже сделали, что могли: глава директората по энергетике Доминик Ристори уже сообщил, что европейское правительство не поддерживает проект. Потому что это не такой уж хороший проект с точки зрения европейских ценностей, он не способствует диверсификации поставок и так далее.

Тем самым долг перед США (ну и Украиной заодно) был выполнен. И тот же еврокомиссар спешно добавил, что, несмотря на несогласие с решимостью европейских государств построить "поток", никаких мер и санкций в отношении газопровода принято не будет.

То есть Еврокомиссии совершенно не нужно, чтобы над ней начали смеяться в открытую.

Но то, что очевидно европейским чиновникам, едва ли очевидно сотрудникам Министерства иностранных дел Украины. Там до сих пор отчего-то уверены, что "действенными мерами противодействия попыткам российской стороны реализовать проект "Северный поток — 2" должны стать усиление санкций США, а также включение в третий энергетический пакет ЕС требований соответствия третьих стран правилам газового рынка ЕС".

И это несмотря на тот медицинский факт, что проект газопровода далеко не только "российский", а уже скорее "германский". И что официально задокументировано официальное признание правовой комиссии ЕС недопустимости применения "требований Третьего энергопакета" к морским участкам Nord Stream 2. А сам Nord Stream 2 не входит даже в тот "санкционный пакет" американского конгресса, который имеет право применять американский же президент Дональд Трамп. Просто по срокам не подпадает.

Все это рождает подозрения, что даже обращения текущего киевского руководства к внешнему миру — на деле инструмент, с помощью которого оно рисует альтернативную реальность для внутренней аудитории.

В этой альтернативной реальности оно борется с восточным агрессором и регулярно его побеждает. И то, что при этом происходит в действительности, в Киеве, похоже, уже всех перестало волновать.

Это печальный симптом, но исключительно для самой Украины.