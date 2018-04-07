Украина настигла убийцу с Майдана. И ужаснулась

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Попытка арестовать одного из самых одиозных майданщиков Украины, убийцу Ивана Бубенчика абсолютно предсказуемо закончилась привычным для Киева черным водевилем. Сама по себе идея была настолько бессмысленной, что мотивы прокурора, инициировавшего арест, так и не смогли объяснить взволнованной публике даже самые говорливые эксперты, обыкновенно имеющие ответы на все вопросы мироздания.

Львовянин Бубенчик — личность в своем роде легендарная. В 2013-2014 годах он сумел выделиться из общей майданной массы накрученных адреналином и запахом горячей крови революционеров гидности. Благодаря своему цинизму и готовности к любому беспределу боевик даже на фоне общего безумия поражал жестокостью. Он успел поучаствовать во всей кровавой майданной бузе, потом в составе батальона при МВД отправился воевать в АТО, снова вернулся то ли в Киев, то ли во Львов, и о нем уже слегка подзабыли, но жажда славы никуда не делась. Его подельники стали депутатами, заняли высокие должности и безудержно пиарились в медиа, а майданный герой как-то ушел в тень. О какой-либо трудовой деятельности активиста ничего не известно.

И вот в 2016 году удобный шанс напомнить о себе представился и Бубенчику. В украинском документальном фильме "Пленные" убийца на камеру сказал наконец то, чем ранее хвастался в кругу побратимов-карателей. Бубенчик, то и дело поминая Бога, объявил, что на всем Майдане автомат Калашникова был только у него и он использовал его по назначению, убив двоих беркутовцев выстрелами в затылок, а некоторым прострелил ноги, в результате чего несколько раненых умерли от кровопотери. К слову, по версии адвокатов той самой "Небесной сотни", Бубенчик на Майдане был "провокатором, намеренно стрелявшим в спецназовцев, чтобы сделать невозможным перемирие и обеспечить эскалацию насилия".

Сенсация в 2016-м, однако, кипела недолго — с одной стороны, украинцев, живущих в обстановке криминальной диктатуры, давно уже трудно чем-то потрясти. С другой — травмированная ужасными событиями Майдана и постмайданной реальности общественность в массе своей имеет память бабочки-однодневки и это, возможно, даже неплохо, потому что охраняет коллективную психику от срыва.

Бахвалясь убийствами спецназовцев, Бубенчик совершенно ничем не рисковал — Верховная рада давно приняла закон, согласно которому прямо запрещаются не только преследования участников Майдана, но даже выявление пострадавших и любое следствие по фактам совершенных в ходе переворота преступлений. Кроме, конечно, тех, что вменяются беркутовцам — некоторые из них уже четыре года сидят в тюрьмах в ожидании суда. То есть, хочется еще раз это подчеркнуть — в каком бы тяжком преступлении ни подозревали майдановца — ограбление, разбой, изнасилование, похищение людей, неумышленное убийство, — ему ничто не грозит.

Тем более странным выглядит задержание по дороге в Польшу пана Бубенчика и попытка предъявить ему обвинение в убийствах правоохранителей через полтора года после фактической явки с повинной.

Не успела эта весть разнестись по сообществам ветеранов Майдана и группам "побратимов", как в соцсетях поднялась буря. Взволнованные активисты устроили натуральный флешмоб под девизом "Покарайте меня тоже", украинскую версию MeToo. В социальных сетях появились сотни и тысячи комментариев, в которых участники Майдана, с одной стороны, признавались в том, что и они во имя революции практиковали насилие в самых брутальных формах, а с другой — требовали немедленно прекратить травлю патриота, кавалера нескольких орденов и обладателя звания Народного Героя Украины.

Особенно в комментариях, кстати, неистовствовали девушки. Это вообще особенный феномен Майдана — он выявил в обществе легионы барышень, которые превосходят в кровожадности даже брутальных бойцов карательных отрядов.

Общее мнение сводится к одному: начав с Бубенчика, репрессии могут накрыть всех участников революции гидности, уже привыкших к мысли о том, что возмездие не придет никогда.

Власть совершенно разделяет эти опасения. Личная инициатива одного из прокуроров ввергла в шок его начальника, генпрокурора Луценко, а также всю властную верхушку.

Известная ироническая максима — главное, в ходе следствия не выйти на себя — имеет к отцам украинской политической нации настолько конкретное отношение, что выглядит дурным анекдотом. Сам Луценко, выступая на Майдане, призывал стрелять в правоохранителей и обещал подвезти оружие. Участие народного депутата и члена Совета безопасности Сергея Пашинского было установлено еще в разгар трагических событий, когда сами майдановцы остановили машину, в которой сидел Пашинский со снайперской винтовкой и карабином в руках. За минувшие четыре года об участниках спецоперации "Расстрелы на Майдане" высказались десятки людей, в том числе и сами киллеры, прямо назвавшие заказчиков. Об этом сняты фильмы, записаны подробные интервью. Все указывает на то, что снайперы были наняты высокопоставленными вождями Майдана — тогдашней оппозицией. Несмотря на то что улики уничтожались олимпийскими темпами, зачистить Интернет, запретить и уничтожить все свидетельские показания не удалось.

Однако миф о том, что людей на Майдане, ту самую "Небесную сотню", расстреливали силовики Януковича, вбит пропагандистскими гвоздями в темя простых граждан. Подвергать это сомнению при свидетелях, часть которых весьма вероятно могут оказаться стукачами, — значит сильно рисковать.

В итоге в поддержку Бубенчика выступили также: глава Верховной рады Парубий, министр МВД Аваков, ряд парламентариев, чей жизненный путь едва ли не кровавее бубенчиковского, и целая вереница майданных журналистов. Все вместе они составляют большое семейство украинской политической фауны, которое всегда чует опасность хордой и центральным ганглием, поэтому и реакция на возможный прецедент вышла дружной и молниеносной.

На осадочек все же остался. Если на Бубенчика как следует нажать, он может раззвенеть много постыдных тайн. Так что власть поспешила дать задний ход.

И вот уже прокурора меняют, а новый мгновенно отзывает ходатайство об аресте, которое должен был рассмотреть суд. Соответственно, суд отменяется. Бубенчика отпускают. Адвокат уверен, что статью, которую пытались было вменить его клиенту, а именно убийство сотрудников правоохранительных органов, теперь уже точно не предъявят.

Абсолютно всем ясно, что убийца будет гулять на свободе, овеянный жаркой славой, получивший новую легитимность, жирный пиар и перспективы взлета на социально-политическом лифте.

Государство же, начавшее свою новейшую историю с того, что передало право на насилие криминальной банде активистов, совершенно в соответствии с логикой развития само срослось с этой бандой — как сиамские близнецы.