Украина настигла убийцу с Майдана. И ужаснулась

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Львовянин Бубенчик — личность в своем роде легендарная. В 2013-2014 годах он сумел выделиться из общей майданной массы накрученных адреналином и запахом горячей крови революционеров гидности. Благодаря своему цинизму и готовности к любому беспределу боевик даже на фоне общего безумия поражал жестокостью. Он успел поучаствовать во всей кровавой майданной бузе, потом в составе батальона при МВД отправился воевать в АТО, снова вернулся то ли в Киев, то ли во Львов, и о нем уже слегка подзабыли, но жажда славы никуда не делась. Его подельники стали депутатами, заняли высокие должности и безудержно пиарились в медиа, а майданный герой как-то ушел в тень. О какой-либо трудовой деятельности активиста ничего не известно.
И вот в 2016 году удобный шанс напомнить о себе представился и Бубенчику. В украинском документальном фильме "Пленные" убийца на камеру сказал наконец то, чем ранее хвастался в кругу побратимов-карателей. Бубенчик, то и дело поминая Бога, объявил, что на всем Майдане автомат Калашникова был только у него и он использовал его по назначению, убив двоих беркутовцев выстрелами в затылок, а некоторым прострелил ноги, в результате чего несколько раненых умерли от кровопотери. К слову, по версии адвокатов той самой "Небесной сотни", Бубенчик на Майдане был "провокатором, намеренно стрелявшим в спецназовцев, чтобы сделать невозможным перемирие и обеспечить эскалацию насилия".
Сенсация в 2016-м, однако, кипела недолго — с одной стороны, украинцев, живущих в обстановке криминальной диктатуры, давно уже трудно чем-то потрясти. С другой — травмированная ужасными событиями Майдана и постмайданной реальности общественность в массе своей имеет память бабочки-однодневки и это, возможно, даже неплохо, потому что охраняет коллективную психику от срыва.
Тем более странным выглядит задержание по дороге в Польшу пана Бубенчика и попытка предъявить ему обвинение в убийствах правоохранителей через полтора года после фактической явки с повинной.
Не успела эта весть разнестись по сообществам ветеранов Майдана и группам "побратимов", как в соцсетях поднялась буря. Взволнованные активисты устроили натуральный флешмоб под девизом "Покарайте меня тоже", украинскую версию MeToo. В социальных сетях появились сотни и тысячи комментариев, в которых участники Майдана, с одной стороны, признавались в том, что и они во имя революции практиковали насилие в самых брутальных формах, а с другой — требовали немедленно прекратить травлю патриота, кавалера нескольких орденов и обладателя звания Народного Героя Украины.
Особенно в комментариях, кстати, неистовствовали девушки. Это вообще особенный феномен Майдана — он выявил в обществе легионы барышень, которые превосходят в кровожадности даже брутальных бойцов карательных отрядов.
Общее мнение сводится к одному: начав с Бубенчика, репрессии могут накрыть всех участников революции гидности, уже привыкших к мысли о том, что возмездие не придет никогда.
Известная ироническая максима — главное, в ходе следствия не выйти на себя — имеет к отцам украинской политической нации настолько конкретное отношение, что выглядит дурным анекдотом. Сам Луценко, выступая на Майдане, призывал стрелять в правоохранителей и обещал подвезти оружие. Участие народного депутата и члена Совета безопасности Сергея Пашинского было установлено еще в разгар трагических событий, когда сами майдановцы остановили машину, в которой сидел Пашинский со снайперской винтовкой и карабином в руках. За минувшие четыре года об участниках спецоперации "Расстрелы на Майдане" высказались десятки людей, в том числе и сами киллеры, прямо назвавшие заказчиков. Об этом сняты фильмы, записаны подробные интервью. Все указывает на то, что снайперы были наняты высокопоставленными вождями Майдана — тогдашней оппозицией. Несмотря на то что улики уничтожались олимпийскими темпами, зачистить Интернет, запретить и уничтожить все свидетельские показания не удалось.
Однако миф о том, что людей на Майдане, ту самую "Небесную сотню", расстреливали силовики Януковича, вбит пропагандистскими гвоздями в темя простых граждан. Подвергать это сомнению при свидетелях, часть которых весьма вероятно могут оказаться стукачами, — значит сильно рисковать.
В итоге в поддержку Бубенчика выступили также: глава Верховной рады Парубий, министр МВД Аваков, ряд парламентариев, чей жизненный путь едва ли не кровавее бубенчиковского, и целая вереница майданных журналистов. Все вместе они составляют большое семейство украинской политической фауны, которое всегда чует опасность хордой и центральным ганглием, поэтому и реакция на возможный прецедент вышла дружной и молниеносной.
И вот уже прокурора меняют, а новый мгновенно отзывает ходатайство об аресте, которое должен был рассмотреть суд. Соответственно, суд отменяется. Бубенчика отпускают. Адвокат уверен, что статью, которую пытались было вменить его клиенту, а именно убийство сотрудников правоохранительных органов, теперь уже точно не предъявят.
Абсолютно всем ясно, что убийца будет гулять на свободе, овеянный жаркой славой, получивший новую легитимность, жирный пиар и перспективы взлета на социально-политическом лифте.
Государство же, начавшее свою новейшую историю с того, что передало право на насилие криминальной банде активистов, совершенно в соответствии с логикой развития само срослось с этой бандой — как сиамские близнецы.