Принуждение к добрососедству. На старт строительства русской АЭС в Турции

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Безусловно, важность проекта АЭС "Аккую", старт строительству которой дали в режиме видеоконференции президенты России и Турции на этой неделе, далеко не только в том, что она станет первой на территории Турецкой Республики. И даже не в том, что общая стоимость строительства АЭС составит 20 миллиардов долларов и все технологичное оборудование для нее произведут, естественно, именно на российских предприятиях.
В конце концов, турецкая АЭС отнюдь не первый зарубежный проект "Росатома".
При участии российских специалистов были спроектированы и построены атомные электростанции в Индии, Иране, Китае. Да и не только там: государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — один из глобальных технологических лидеров, занимающий первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. "Росатом" — это 33 строящихся энергоблока в 12 странах. Плюс еще семь — непосредственно в Российской Федерации. С технологической и инвестиционной точки зрения "Аккую" для российского ядерного гиганта, безусловно, не рядовой, но и не то чтобы совсем уникальный проект.
Здесь важнее другое.
Значение АЭС "Аккую" — больше, чем у любого, пусть и самого инвестиционно привлекательного, но "чисто коммерческого" проекта.
Дело в том, что это буквально первая в мире атомная электростанция, изначально предполагающая модель BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). Проект подразумевает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "три плюс". Мощность каждого — 1200 мегаватт, что ориентировочно равно десяти процентам всей энерговыработки Турции. И если сопрячь АЭС "Аккую" с проектом газопроводов линейки "Турецкие потоки", то все вместе это означает только одно: фактическое включение Турецкой Республики в единую евразийскую "энергетическую платформу". Что, безусловно, имеет не только энергетические и экономические, но и далеко идущие геостратегические последствия.
Подчеркиваем: это не "делает турецкую энергетику зависимой от российской". Тут вообще не очень понятно, кто от кого больше будет зависеть, — извечный спор насчет прав "продавца и покупателя". Это делает энергетику двух стран взаимно интегрированной, основанной на единых стандартах.
Кстати.
Это вовсе не означает, что мы теперь с турками друзья и вечные союзники. Упаси бог. У нас слишком разные интересы по разным направлениям. Да и менталитет, чего уж там, тоже далеко не одинаковый.
Но вот уровень "взаимного принуждения к добрососедству" и, как следствие, договороспособности, в том числе по самым непростым вопросам, в данной ситуации будет совсем другим. Просто потому, что это при такой энергетической взаимозависимости в общих стратегических интересах.
Весьма любопытен и тот факт, что, согласно межправительственному соглашению, не менее 51 процента акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49 процентов могут получить внешние инвесторы. Это разумно для обеих сторон: Турция просто не имеет природных ресурсов, чтобы стремиться к статусу "энергетической сверхдержавы". Поэтому и для них, и для нас уместно делать там именно региональный энергетический хаб: есть взаимная выгода, но нет взаимной конкуренции.
И это тоже нормально и правильно, даже в наших интересах. Чем устойчивее развитие турецкой экономики, тем выше ее заинтересованность в "русской энергии" и других наших традиционных товарах. И это уже не какое-то абстрактное "международное", а вполне нормальное региональное разделение труда, поддающееся, кстати, долгосрочному планированию. Именно поэтому президент Турции выражает надежду вместе со своим российским коллегой открыть (уже полностью готовую к тому времени) АЭС "Аккую" в пока что далеком 2023 году.