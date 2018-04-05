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Принуждение к добрососедству. На старт строительства русской АЭС в Турции

08:0005.04.2018
(обновлено: 08:13 05.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Аккую в ТурцииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) Аккую в Турции
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Безусловно, важность проекта АЭС "Аккую", старт строительству которой дали в режиме видеоконференции президенты России и Турции на этой неделе, далеко не только в том, что она станет первой на территории Турецкой Республики. И даже не в том, что общая стоимость строительства АЭС составит 20 миллиардов долларов и все технологичное оборудование для нее произведут, естественно, именно на российских предприятиях.

В конце концов, турецкая АЭС отнюдь не первый зарубежный проект "Росатома".

При участии российских специалистов были спроектированы и построены атомные электростанции в Индии, Иране, Китае. Да и не только там: государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — один из глобальных технологических лидеров, занимающий первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов. "Росатом" — это 33 строящихся энергоблока в 12 странах. Плюс еще семь — непосредственно в Российской Федерации. С технологической и инвестиционной точки зрения "Аккую" для российского ядерного гиганта, безусловно, не рядовой, но и не то чтобы совсем уникальный проект.

Здесь важнее другое.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии официальной встречи в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин отметил углубление сотрудничества с Турцией в атомной энергетике
Отнюдь не случайно "Аккую" получила приоритетный статус "стратегической инвестиции" (что, кстати, помимо всего прочего, позволит сэкономить порядка десяти миллиардов долларов при ее сооружении, поскольку в этом случае предусматриваются налоговые льготы и преференции от правительства Турции). Это подтвердил и Владимир Путин во время выступления на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС. Он отдельно отметил, что решение о присвоении статуса стратегической инвестиции "сделало этот проект экономически целесообразным и выгодным".

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС "Аккую". 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС "Аккую". 3 апреля 2018

Значение АЭС "Аккую" — больше, чем у любого, пусть и самого инвестиционно привлекательного, но "чисто коммерческого" проекта.

Дело в том, что это буквально первая в мире атомная электростанция, изначально предполагающая модель BOO ("build-own-operate", "строй-владей-эксплуатируй"). Проект подразумевает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "три плюс". Мощность каждого — 1200 мегаватт, что ориентировочно равно десяти процентам всей энерговыработки Турции. И если сопрячь АЭС "Аккую" с проектом газопроводов линейки "Турецкие потоки", то все вместе это означает только одно: фактическое включение Турецкой Республики в единую евразийскую "энергетическую платформу". Что, безусловно, имеет не только энергетические и экономические, но и далеко идущие геостратегические последствия.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии запуска строительства первого энергоблока АЭС Аккую. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: АЭС "Аккую" – не только крайне выгодный экономический проект
Речь идет о выстраивании такой мощной системы "взаимозависимостей", которая со временем сделает турецкую и евразийскую энергетику фактически неразрывным и единым целым.

Подчеркиваем: это не "делает турецкую энергетику зависимой от российской". Тут вообще не очень понятно, кто от кого больше будет зависеть, — извечный спор насчет прав "продавца и покупателя". Это делает энергетику двух стран взаимно интегрированной, основанной на единых стандартах.

© AFP 2018 / Veli GurgahДолина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС
© AFP 2018 / Veli Gurgah
Долина Аккую в Турции, где должна быть построена АЭС

Кстати.

Это вовсе не означает, что мы теперь с турками друзья и вечные союзники. Упаси бог. У нас слишком разные интересы по разным направлениям. Да и менталитет, чего уж там, тоже далеко не одинаковый.

Но вот уровень "взаимного принуждения к добрососедству" и, как следствие, договороспособности, в том числе по самым непростым вопросам, в данной ситуации будет совсем другим. Просто потому, что это при такой энергетической взаимозависимости в общих стратегических интересах.

Весьма любопытен и тот факт, что, согласно межправительственному соглашению, не менее 51 процента акций должны принадлежать российским компаниям, остальные 49 процентов могут получить внешние инвесторы. Это разумно для обеих сторон: Турция просто не имеет природных ресурсов, чтобы стремиться к статусу "энергетической сверхдержавы". Поэтому и для них, и для нас уместно делать там именно региональный энергетический хаб: есть взаимная выгода, но нет взаимной конкуренции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган в Анкаре. 3 апреля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эрдоган назвал АЭС "Аккую" символом сотрудничества России и Турции
Турки, что вполне очевидно, "возьмут свое" на другом. И на других рынках.

И это тоже нормально и правильно, даже в наших интересах. Чем устойчивее развитие турецкой экономики, тем выше ее заинтересованность в "русской энергии" и других наших традиционных товарах. И это уже не какое-то абстрактное "международное", а вполне нормальное региональное разделение труда, поддающееся, кстати, долгосрочному планированию. Именно поэтому президент Турции выражает надежду вместе со своим российским коллегой открыть (уже полностью готовую к тому времени) АЭС "Аккую" в пока что далеком 2023 году.

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