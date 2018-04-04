Водка, снег и борщ. Как видят Россию и русских в западных сериалах

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Двадцатый век прошел под знаком кино. Теперь смотрят сериалы. И многие — в интернете. Как показали опросы, почти 60% американцев предпочитают сериалы онлайн, причем главным образом на сервисе Netflix. Какой образ России там навязывают зрителю — в материале РИА Новости.

"Карточный домик"

В этом самом раскрученном сериале Netflix постоянно фигурирует лишь один русский персонаж — президент России Виктор Петров. Хитрый, жестокий, наглый, он отказывается от спасения тонущего российского корабля, бросает в тюрьму политических оппонентов, открыто смеется над демократической системой выборов, хвастается своими оргиями в сочинской резиденции. Правда, справедливости ради надо заметить: он никого в сериале не убивает. В отличие от президента США и его супруги.

На фоне еще более жестоких Андервудов Петров смотрелся даже выигрышно. Поэтому в одном из сезонов ввели российских граждан, недовольных Петровым, причем реальных — участниц скандальной группы Pussy Riot. Они там изображали "протест". Приглашенные Андервудом на ужин в честь визита Петрова в Белый дом девушки произнесли пламенную обличительную речь и демонстративно вылили содержимое бокалов на пол.

Сцена скорее комичная. Это все равно, как если бы Дональд Трамп, приехав в Москву, согласился отужинать с Эдвардом Сноуденом. Наверняка американцы этому бы только посмеялись. Но Pussy Riot за столом с российским президентом им не кажутся такой уж нелепостью.

Кадр из сериала "Карточный домик" Кадр из сериала "Карточный домик"

"Фарго"

Еще один культовый сериал последних лет — черная трагикомедия "Фарго". Там русский один, и, само собой, он — убийца, самый жестокий даже на фоне череды садистов и киллеров, которыми заполнен этот сериал. В шести сериях третьего сезона можно наблюдать некоего Юрию Гурку — мало того что он русский, он еще и "степной казак".

Действие происходит в Миннесоте в 2010 году, но за Гуркой охотится какой-то загадочный израильтянин, стремящийся наказать его за массовые убийства евреев лет 30 назад. Где и как сравнительно молодой Гурка мог это совершить в 1980-е годы, представить сложно.

В фильме упоминается, что "степные казаки" истребили евреев Умани в 1768 году. Видимо, Гурка должен был ответить и за это преступление. А поскольку он русский (и еще зачем-то в середине фильма заводит речь о Владимире Путине), хочешь не хочешь, делаешь вывод: русские ответственны за геноцид евреев Умани. Тот факт, что в 1768 году против поляков восстали украинские подданные Речи Посполитой, конечно, никого не волнует.

"Последний кандидат"

Террористы взрывают Капитолий вместе со всей американской властью — президентом, конгрессменами, министрами. Террористы, правда, не российские.

Но очаровательная Валерия Порискова, культурный атташе при посольстве России, само собой, — коварная шпионка, охотящаяся на двойного агента. Со своей коллегой из ФБР она обсуждает методы устранения, которые Москва якобы применяет в отношении предателей. Подводят зрителей к соответствующим выводам на актуальные сюжеты.

В одном из эпизодов украинские террористы угоняют российский самолет. Вскоре выясняется: это Москва заплатила террористам, чтобы создать повод для широкомасштабной войны с Киевом. Поскольку на борту находится давний друг американского президента, тот вызывает к себе одновременно послов Украины и России и грозным голосом на ломаном русском языке кричит им: "Всьё поньятно?" Это сразу убедило Россию и Украину освободить всех заложников.

"Стрелок"

Один из самых "российско-украинских" сериалов последних лет. В Сиэтле (именно там, где теперь закрывают российское консульство) в результате сложного заговора продажных агентов ЦРУ, русской мафии и российских спецслужб убивают президента Украины Виктора Абромовича. И все это — ради сокрытия массового отравления жителей украинского городка с характерным названием Грязнули.

Самыми жестокими, разумеется, предстают российские спецслужбы, чьи агенты убивают прямо перед камерой во время живой трансляции по скайпу украинскую журналистку Карлину Орленко. Та накануне опубликовала статью с заголовком "Росіяни Планування рухатися далі Graznyole". В той же газете видны такие заголовки: "Росія Збільшує агресіюпо відношенню до України", "Заклик до медитація", "Скасувати російський". Переводчик Google явно подвел авторов сериала.

Российские спецназовцы похищают семью главного героя и не находят ничего лучше, чем держать ее в подвалах российского посольства в Вашингтоне.

Особо колоритен русский мафиози, с которым герой сериала встречается в тюрьме. Он с порога предлагает колбасу "Черкизовская". А потом сообщает: если тот сбежит из тюрьмы, лучшее место, чтобы залечь на дно, — город Хорливка. Мол, там много "русских друзей", которые рады убийству Абромовича. И тут же демонстрирует характерный набор русского босса мафии: черная, красная икра, козинаки, сухарики "Кириешки", журналы "Ночные" и "Голые", а также море пива "Балтика".

"Области тьмы"

Часть действия этого сериала проходит в России: герой пытается вытащить из тюрьмы свою подружку. "Российскую" серию авторы даже озаглавили как бы по-русски: "Безграничныы".

Практически все в этом эпизоде пьют водку — герой так и описывает Россию: "Водка и снег, снова водка и борщ". Российские персонажи постоянно берут взятки, порой довольно специфические. Например, заместитель генпрокурора по фамилии Лавров соглашается помочь герою в обмен на то, что тот сведет его с создателями сериала "Игра престолов" и те заранее расскажут, чем он закончится.

Мафиози в Петербурге объясняет, что герою повезло: его девушка не убита и не продана в сексуальное рабство, а всего лишь в тюрьме — видимо, это считается редкой удачей для девушек в России. А потом снова — водка и балалайки.

Кадр из сериала "Области тьмы" Кадр из сериала "Области тьмы"

"Стрела"

В культовом у тинейджеров супергеройсом сериале "Стрела" многое связано с Россией, точнее — с всесильной организацией под названием "Солнцевская братва", куда принимают и главного супергероя. В одном из сезонов он проводит уйму времени в "деревушке" Красноярск, где борется с главой всесильной мафии в исполнении извечного "русского" злодея Голливуда Дольфа Лундгрена.

Этот сезон вообще изобилует фразами якобы на русском языке, о содержании которых русскоязычные зрители могут только догадываться. Много также водки из граненых стаканов и русской жестокости. Особенно любопытна "русская пословица" "Акула, которая не плавает, тонет" — известно ведь, что в древности русские только и слагал пословицы и поговорки об акулах. Кроме того, если верить сериалу, в России до сих пор существует ГУЛАГ.

"Оккупированные", "СС-ГБ", "Молокососы и "МакМафия"

Не отстают от американцев и европейцы. К примеру, самая дорогая и популярная в Норвегии эпопея "Оккупированные" — о том, как россияне (по просьбе Евросоюза, надо заметить) захватили нефтедобывающие предприятия норвежцев, а те ожесточенно сопротивляются коварным захватчикам.

Британский сериал ВВС "СС-ГБ" тоже снят в жанре альтернативной истории и показывает Англию после поражения в войне с нацистами. Русские здесь на втором плане, но они почему-то союзники нацистов и вместе с ними устраивают торжественное перезахоронение останков Карла Маркса в Лондоне (похоже, авторы не представляют себе, что творили реальные нацисты с книгами Маркса).

В британском же сериале "Молокососы" детишки из Бристоля попадают в современную Россию. Одного из них бросают в тюрьму за то, что он мусульманин, русская полиция берет взятки, повсюду развешены плакаты с Лениным, а водители автобусов носят буденновки. И, конечно же, все, в том числе и дети, запоем пьют водку и поют "Калинку".

Кадр из британского сериала "Молокососы" Кадр из британского сериала "Молокососы"

Вишенка на торте британских сериалов о "коварных русских" — "МакМафия", словно специально вышедшая в этом году накануне истерики вокруг "дела Скрипаля". Авторы явно отошли от шаблонов с балалайками и шапками-ушанками. Но, конечно, все по-прежнему пьют водку (правда, уже не из граненых стаканов, а из хрустальных рюмок) и едят борщ, или, как его там называют, "русскую виагру".