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Саудовский ядерный шантаж разрушает Запад

08:3003.04.2018
(обновлено: 08:49 03.04.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСаудовская Аравия. Архивное фотоСаудовская Аравия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© AP Photo / Syrian Presidency
"Асад остается": Эр-Рияд потерял надежду на уход президента Сирии
Кронпринц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел более двух недель с визитом в США. Формально — чтобы отметить 75-летнюю годовщину установления дипотношений между странами. По некоторым данным — звал Вашингтон в совместный поход против Ирана.

Самостоятельно биться с Ираном у Саудовской Аравии, видимо, не получится — она покамест вместе с союзниками Тегерану только проигрывала. В Сирии (где Тегеран вместе с русскими не позволил просаудовским силам взять Дамаск); в Ираке, где Исламская Республика сыграла ключевую роль в победе над ИГ*; в Катаре, который введенная КСА блокада толкнула на укрепление отношений с Ираном; в Ливане, где попытка похитить премьера Саада Харири не привела ни к политическим волнениям, ни к ослаблению проиранской "Хезболлы". Наконец, не слишком заладилось у королевства и в Йемене с шиитскими повстанцами-хуситами.

Флаг Ирана. Архивное фото
© Fotolia / Borna_Mir
В Тегеране раскритиковали саудовского принца за слова о возможной войне
Вся надежда в такой обстановке на внешнюю помощь. То есть попытаться создать глобальный антииранский фронт, позиционируя Тегеран как "болезнь Ближнего Востока", которую надо лечить. В частности, в последнее время принц Мохаммед сравнил иранского Аятоллу Хаменеи с Гитлером, который постоянно стремился расширять свое влияние и с которым стали бороться лишь тогда, "когда все случилось". По словам Мохаммеда бин Салмана, если не удастся сдержать Иран, то регион через 10-15 лет ждет большая война. Поэтому его нужно сдерживать или даже превентивно обезвредить. "Иран — это аппендицит на теле мира. Он должен либо сам исправиться, либо мир его исправит", — заявил саудовский полковник Турки аль-Малки, работающий по совместительству пресс-секретарем коалиции стран Залива, воюющих в Йемене.

Однако, во-первых, сам Иран не исправляется и прекращать наступательную политику не собирается. Страна выходит из международной изоляции и де-факто становится региональным лидером — ведь это иранцы, а не саудовцы сейчас занимаются с Россией и Турцией конструированием новой Сирии. На посвященной этой теме встрече в Анкаре 4 апреля Саудовской Аравии не будет. Не будут, следовательно, представлены и ее интересы.

Мухаммед ибн Салман. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Наследный принц Саудовской Аравии предупредил об угрозе войны с Ираном
Во-вторых, окружающий мир "исправлять" Иран тоже не стремится. Европейские компании стараются опередить китайские в борьбе за 70-миллионный иранский рынок. А Турция сейчас скорее партнер Ирана (особенно в деле решения курдской проблемы) и соперник Саудовской Аравии. Как пишет гонконгская Asia Times, "мечта Турции о возрождении Оттоманской империи является прямым вызовом региональной гегемонии Дома Саудов".

Таким образом, остаются США, а точнее, Дональд Трамп, который хочет, как известно, ликвидировать ядерную сделку с Тегераном. Тут его взгляды совпадают с саудовскими интересами. Саудовская Аравия жестко критикует сделку со времен ее подготовки. Однако администрация Обамы на саудовские возражения не обращала тогда особого внимания: американскому президенту важно было решить иранский ядерный вопрос без большой войны, а заодно задним числом как-то оправдать Нобелевскую премию мира. Трамп же услышал саудовские просьбы, тем более что за ними стоят миллиардные контракты. "В Иране творятся плохие вещи", "Иран плохо относится к миру" — собственно, на этом самом основании Трамп и намерен разорвать сделку. Ну или пересмотреть ее, включив в документ ряд новых ограничений.

Изображение короля Саудовской Аравии, наследного принца и заместителя наследного принца страны в городе Таиф. Апрель 2017
© AP Photo / Amr Nabil
Эксперт: в войну Ирана и Саудовской Аравии будет втянута вся Евразия
Однако есть мнение, что Эр-Рияду в лице принца Мохаммеда этого мало — ему нужны не пересмотр или разрыв сделки, а прямой конфликт. Формальных поводов для действий против Ирана предостаточно — взять хотя бы регулярные запуски йеменскими повстанцами-хуситами ракет по Эр-Рияду. В рамках "логики Скрипаля" можно легко провести логическую линию: хуситы поддерживаются Ираном, значит, ракеты — иранские, значит, Иран напал на Саудовскую Аравию.

Да, пока американцы воевать с Ираном не очень хотят (это просто очень трудно, а успех не очевиден).

Однако кронпринц начал подстегивать Вашингтон своего рода "ядерным ультиматумом".

Американский флаг на здании Капитолия в Вашингтоне. архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Эксперт рассказал, почему США боятся роста влияния РФ на Ближнем Востоке
По словам Мохаммеда, если Иран получит ядерную бомбу (то есть если Эр-Рияд посчитает, что у него есть бомба), то КСА "в кратчайшие сроки сделает то же самое". Может ли Саудовская Аравия — не самая научно и технически развитая держава на свете — получить собственный атом? Есть мнение, что да. Причем без долгих лет исследований. Она финансировала процесс получения ЯО единственной ядерной исламской державой Пакистаном. А значит, может воспользоваться наработанными связями для того, чтобы приобрести не то что "чертежи и компоненты", а прямо готовые изделия.

© Fotolia / SwisshippoКоролевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде
© Fotolia / Swisshippo
Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде

Если же Трамп не хочет разрывать ядерное соглашение с Тегераном, то он должен заключить аналогичное соглашение с Эр-Риядом. "Саудовцы хотят равноправия. То есть если Вашингтон будет придерживаться ядерной сделки с Ираном, которая позволяет Тегерану создавать низкообогащенный уран, то у КСА тоже должно быть такое право", — пишет израильская газета Haaretz. Мохаммед уже анонсировал строительство в КСА десяти атомных электростанций (для генерации электроэнергии — в стране, где довольно много нефти и места для солнечных панелей), и хотел бы получить от США соответствующие технологии. Американцы, понятно, такие технологии "союзной" ваххабитской монархии, родине бин Ладена, давать не хотят. Однако если Вашингтон не будут помогать КСА создавать атомные электростанции, то Эр-Рияд может обратиться к другим поставщикам. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр уже намекнул, что предварительные переговоры проведены уже с десятью странами (в том числе и Россией), а углубленные — с Китаем. Который, как известно, активно стремится на Ближний Восток и интересуется саудовскими углеводородами. Этот тезис, как передает CNBC, активно лоббируют и американские ядерные компании, мечтающие о саудовском контракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Отношения США и Саудовской Аравии не являются делом России, заявил Песков
Правда, Саудовской Аравии нужны не просто реакторы — она хочет получить право на переработку урана (которое имеет Иран). А поскольку принц Мохаммед уверен, что ядерная сделка с Ираном лишь "отсрочит получение Тегераном ядерной бомбы" и "наблюдать этим процессом все равно что наблюдать за пулей, летящей в тебя", то этот путь тоже ведет мир к ядерной бомбе в руках Эр-Рияда. Сценарий, абсолютно неприемлемый для региона.

Пока администрация США решает, что делать с этим ультиматумом, иранцы уже реагируют. В иранском МИД назвали кронпринца Мохаммеда несущим бред "новичком", "которому еще широки его туфли". Ну и, конечно, Тегеран активно действует против Мохаммеда на "арабской улице", отыгрывая в информационном поле стремление кронпринца подтянуть к походу против Ирана еще и Израиль. Так, представитель иранского МИД Бахрам Кассеми отметил, что "позорные попытки отдельных региональных лидеров установить открытые, тайные, позорные и унизительные связи с режимом (имелся в виду Израиль. — прим. ред.) играют на пользу сионистам".

Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдель Азиз Аль Сауда в Эр-Рияде
© AFP 2018 / Giuseppe Cacace
США обвинили Россию в подрыве американо-саудовских отношений
Широко освещаются встречи Мохаммеда в США с лидерами еврейской диаспоры, которая, как заявили в саудовском посольстве, "подчеркивает необходимость толерантности, сосуществования и совместной работы на благо всего человечества". И его признание за Израилем права на его землю. И снятие Эр-Риядом запрета на полеты над своей территорией бортов в Израиль, что, выражаясь словами израильского министра туризма Ярива Левина, открыло "новую эру".

В Тегеране надеются, что все эти действия закроют Мохаммеду бин Салману доступ к арабским сердцам и ввергнут его в изоляцию на Ближнем Востоке.

…Как легко понять, это противостояние грозит лишь углублением раскола Запада. Поскольку в Иране уже дали понять, что выполнят все обязательства по "ядерной сделке" даже в случае выхода из нее Соединенных Штатов, однако при одном условии. А именно: ЕС не будет подчиняться новым американским санкциям и защитит свои компании, работающие в Иране.

Иными словами — противостояние между Саудовской Аравией и Ираном, в отдаленной перспективе грозящее вылиться "первую ядерную" между исламскими государствами, в реальной перспективе уже раскалывает Запад.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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