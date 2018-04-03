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Спикер Совета Федерации против ОМС: сенсация, которую мало кто заметил

08:0003.04.2018
(обновлено: 08:01 03.04.2018)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкРегистратура в поликлинике. Архивное фотоРегистратура в поликлинике. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Буквально за пару дней до трагедии в Кемерово произошло событие, которое, вне всякого сомнения, оказалось бы в центре внимания, если б его не "заслонило" безмерное горе всенародного траура.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с беспрецедентно жестким заявлением, в котором разнесла одну из самых священных коров наших "социально-экономических реформаторов". А именно — систему обязательного медицинского страхования.

С Валентиной Ивановной не согласиться трудно, даже если хочется возразить. В своем нынешнем виде то, что у нас называется "страховой медициной" — по крайней мере с точки зрения экономического управления, — ничем не прикрытый пример того, каким образом "аффилированный частный бизнес" видит роль государства в своем личном благополучии.

Просто чтобы было понятно.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Матвиенко предложила заменить обязательное медстрахование добровольным
Когда вы (или ваш родственник) жалуетесь, что врач занимается вами на приеме буквально пару-тройку минут, а все остальное время убивает на некую "отчетность" и какую-то прочую "писанину", то вы жалуетесь отнюдь не на абстрактное "начальство" или тем более "государство". Вы говорите вполне конкретно о "требованиях частных страховщиков", которые потом на основании этой отчетности по разработанным ими формам решают, кому и сколько из бюджетных медицинских учреждений бюджетных же денег распределить. При этом сами страховщики "страховые взносы" от населения даже и не собирают: взносы собирает для них государство.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПожилой мужчина в поликлинике
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Пожилой мужчина в поликлинике

Вы спросите: как это может вообще быть?

Послушаем Валентину Ивановну. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения. Тучи чиновников. Приезжаешь в регион: самые красивые здания — у отделений ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства", — говорит глава Совета Федерации.

И она — абсолютно, дистиллированно права.

Но сначала о "финансовой схеме". В ней нет ничего замысловатого, она проста, как полено.

Сначала государство собирает деньги с работодателей.

В одном из многофункциональных центров по оказанию государственных и муниципальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Сменить страховую медицинскую организацию можно будет через МФЦ
Большинство работодателей рассчитывают ставку ФФОМС (Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) по действующему тарифу 5,1%. Для этих страховых взносов не установлено максимальной величины. Независимо от того, какую сумму заработал за год работник, с каждой выплаты необходимо делать отчисление на медицинское страхование.

Потом государство перечисляет туда же средства за "неработающих граждан". По данным Центробанка, сборы российских страховщиков по обязательному медицинскому страхованию в 2017 году выросли на 5,5%, составив 1,6 триллиона рублей против 1,5 триллиона в 2016 году.

Ростом, конечно, характеризуется и весь рынок страхования в целом. Но доля ОМС в общих сборах все равно составила более половины, а именно 55,8%. 

После этого деньги, собранные государством, — внимание! — идут в "коммерческие" страховые компании. Да, некоторые из них обладают вполне дружественным интерфейсом и вообще достаточно профессиональны. Но даже и они "просто делают свою работу", которая, по сути, сводится исключительно к распределению собранных государством средств по государственным же в большинстве своем медицинским и рекреационным учреждениям.

И в общем-то все.

Плюс разные приятные "ништяки": обязательные для коммерческих структур "нормы рентабельности" и "нормы образования прибыли". А также "самые красивые здания" в регионах и новенькие блестящие машинки перед ними, о которых и говорила так эмоционально Валентина Ивановна.

Полис ОМС. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Минздрав проработает предложения по взносам на ОМС для неработающих
По сути, будем говорить прямо, это та самая "отрыжка девяностых". Когда под лозунгами "все для рынка, все для победы" и "сделаем все, как на Западе" создавались разного рода легальные схемы кормления для разных уважаемых людей. Сейчас уже окончательно оформилась паразитарная "коммерческая прослойка", единственный смысл существования которой — "регулирование финансовых потоков". И та самая пресловутая "отчетность", которая так мучит в медицинских учреждениях всех — и пациентов, и самих врачей. Ну и конечно, разветвленнейшая сеть корпоративных лоббистских структур, охраняющих, как водится, "интересы рынка" и неустанно ратующих за его рост.

Так что отпор Матвиенко, засунувшей палку в муравейник, прилетел моментально. Первые публикации с обвинениями главы Совета Федерации в "ничем не обоснованном популизме", "некомпетентности" и попытках "разрушения медицинской системы страны" полетели вовсю. И эта кампания была приостановлена опять-таки только случившейся в Кемерово трагедией. Хотя, если так разобраться, то ни о какой "медицинской системе" Валентина Ивановна на данном этапе вот вообще ни разу не говорила: речь шла пока исключительно о "системе финансовой". То есть о возвращении государственных по сути средств, собираемых государственными фискальными службами, на государственные же — как федеральные, так и региональные — бюджетные счета.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

А делать это необходимо. Только в 2015 году система ОМС, по подсчетам Счетной палаты, "куда-то потеряла" больше 30 миллиардов рублей. Они были потрачены на услуги "страховых посредников", просто кинувших бюджет и не выполнивших свои обязательства. И им за это, представьте себе, ничего не было: какие "хищения" — ну, они коммерсанты же.

А в конце прошлого года было зафиксировано увеличение тарифов по ряду услуг в системе ОМС до 39%. И это в то время, пока средства для лечения тяжелобольных детей граждане России продолжают "собирать по телевизору", ибо они, как и многое другое, "в страховые случаи не входят".

И вот с этой жуткой системой "коммерческого интереса на государственной медицинской почве" следует как можно более пристально разобраться.

О чем, собственно, Валентина Матвиенко и говорит.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуму внесут закон о компенсации затрат на платные медицинские операции
Спикер предложила создать добровольную страховую систему, в которой граждане по желанию будут пользоваться услугами частных страховых компаний, поликлиник и больниц. А государственную медицину оставить государственной, доступной и бесплатной для всех граждан России. С прямым финансированием как из федерального, так и из региональных бюджетов. За счет тех средств, которые сейчас просто перетекают "регулирующим потоки" страховщикам.

И кстати, это является залогом "реформирования медицины" и "исправления ошибок", о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент. Потому как у "коммерсантов" никакого козырного интереса в "больнице в каждом селе" быть не может просто по определению. И это вовсе не потому, что они "враги": просто первоочередная задача любой коммерческой структуры — это оптимизация расходной и доходной части и "извлечение прибыли".

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