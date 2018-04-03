Спикер Совета Федерации против ОМС: сенсация, которую мало кто заметил

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Буквально за пару дней до трагедии в Кемерово произошло событие, которое, вне всякого сомнения, оказалось бы в центре внимания, если б его не "заслонило" безмерное горе всенародного траура.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с беспрецедентно жестким заявлением, в котором разнесла одну из самых священных коров наших "социально-экономических реформаторов". А именно — систему обязательного медицинского страхования.
С Валентиной Ивановной не согласиться трудно, даже если хочется возразить. В своем нынешнем виде то, что у нас называется "страховой медициной" — по крайней мере с точки зрения экономического управления, — ничем не прикрытый пример того, каким образом "аффилированный частный бизнес" видит роль государства в своем личном благополучии.
Просто чтобы было понятно.
Вы спросите: как это может вообще быть?
Послушаем Валентину Ивановну. "Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения. Тучи чиновников. Приезжаешь в регион: самые красивые здания — у отделений ПФР, ФОМС, ФСС, ЦБ. Вот на это уходят средства", — говорит глава Совета Федерации.
И она — абсолютно, дистиллированно права.
Но сначала о "финансовой схеме". В ней нет ничего замысловатого, она проста, как полено.
Сначала государство собирает деньги с работодателей.
Потом государство перечисляет туда же средства за "неработающих граждан". По данным Центробанка, сборы российских страховщиков по обязательному медицинскому страхованию в 2017 году выросли на 5,5%, составив 1,6 триллиона рублей против 1,5 триллиона в 2016 году.
Ростом, конечно, характеризуется и весь рынок страхования в целом. Но доля ОМС в общих сборах все равно составила более половины, а именно 55,8%.
После этого деньги, собранные государством, — внимание! — идут в "коммерческие" страховые компании. Да, некоторые из них обладают вполне дружественным интерфейсом и вообще достаточно профессиональны. Но даже и они "просто делают свою работу", которая, по сути, сводится исключительно к распределению собранных государством средств по государственным же в большинстве своем медицинским и рекреационным учреждениям.
И в общем-то все.
Плюс разные приятные "ништяки": обязательные для коммерческих структур "нормы рентабельности" и "нормы образования прибыли". А также "самые красивые здания" в регионах и новенькие блестящие машинки перед ними, о которых и говорила так эмоционально Валентина Ивановна.
Так что отпор Матвиенко, засунувшей палку в муравейник, прилетел моментально. Первые публикации с обвинениями главы Совета Федерации в "ничем не обоснованном популизме", "некомпетентности" и попытках "разрушения медицинской системы страны" полетели вовсю. И эта кампания была приостановлена опять-таки только случившейся в Кемерово трагедией. Хотя, если так разобраться, то ни о какой "медицинской системе" Валентина Ивановна на данном этапе вот вообще ни разу не говорила: речь шла пока исключительно о "системе финансовой". То есть о возвращении государственных по сути средств, собираемых государственными фискальными службами, на государственные же — как федеральные, так и региональные — бюджетные счета.
А делать это необходимо. Только в 2015 году система ОМС, по подсчетам Счетной палаты, "куда-то потеряла" больше 30 миллиардов рублей. Они были потрачены на услуги "страховых посредников", просто кинувших бюджет и не выполнивших свои обязательства. И им за это, представьте себе, ничего не было: какие "хищения" — ну, они коммерсанты же.
А в конце прошлого года было зафиксировано увеличение тарифов по ряду услуг в системе ОМС до 39%. И это в то время, пока средства для лечения тяжелобольных детей граждане России продолжают "собирать по телевизору", ибо они, как и многое другое, "в страховые случаи не входят".
И вот с этой жуткой системой "коммерческого интереса на государственной медицинской почве" следует как можно более пристально разобраться.
О чем, собственно, Валентина Матвиенко и говорит.
И кстати, это является залогом "реформирования медицины" и "исправления ошибок", о которых говорил в своем послании Федеральному собранию президент. Потому как у "коммерсантов" никакого козырного интереса в "больнице в каждом селе" быть не может просто по определению. И это вовсе не потому, что они "враги": просто первоочередная задача любой коммерческой структуры — это оптимизация расходной и доходной части и "извлечение прибыли".