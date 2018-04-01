Космическая гонка перезапущена: МКС станет нашей. Что потом

Андрей Сорокин, для РИА Новости
США планируют к 2025 году свернуть свое участие (то есть бюджетное финансирование) в МКС. Если, мол, "коммерческие партнеры" захотят вкладываться, то Америка еще полетает, а нет — и суда нет.
До этого американцы попробуют запустить к МКС модную ракету Илона Маска Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту (2019 год). А с 2020 года — возобновить лунную программу, причем с 2023-го — пилотируемую.
Имеем ли мы в данном случае подрыв и фактическую ликвидацию красивой и похвальной программы "международного сотрудничества" в космосе? И есть ли тут из-за чего сокрушаться?
Да, ликвидацию и подрыв — имеем. Но сокрушаться не из-за чего.
Потому что "международное сотрудничество в космосе" не то чтобы не задалось. Оно просто оказалось декоративным, ни о чем. Без достойного целеполагания.
Не вышло. Со второй половины ХХ века человечество радостно притормозило свой прогресс, затем начало деградировать (по обе стороны железного занавеса), а с крушением советского проекта деградация вошла в пике. Космос остался рудиментом "погибшей цивилизации" Гагарина и Армстронга, а международное сотрудничество — бесполезной декоративно-коммерческой имитацией мечты единого человечества.
Это помогло в "пересменку эпох" как-то удержаться на краю космоса — и на том спасибо.
Стыдно перед предками.
Но главное не сложность проблемы, а готовность и умение ее решать.
И вот Владимир Путин накануне выборов в одном из документальных фильмов о себе анонсировал ближайшие планы России по освоению космоса:
Этот космический анонс, отметим, — прямая производная от путинских "мультиков" про ракеты 1 марта. Если есть технология ракетного ядерного двигателя (ЯРД), то она нужна не только для того, чтобы международных партнеров в разум привести. Это еще и резкое сокращение, до полутора-двух месяцев, пути до Марса. Это радикальное сжатие пространства и времени.
Пока "Сармат" и "Авангард" прикрывают мирный труд, можно с теми же технологиями нацелиться и на Марс. Иначе зачем они нужны?
…И еще путинский анонс — это продолжение советского космического проекта, который сам по себе имел не столько прикладной, сколько цивилизационный масштаб. Польза, например, от спутников — это побочный эффект прорыва в космос. Целью же была космическая экспансия, освоение человечеством нового пространства, расширение среды обитания. Да и просто мечта.
Путинская оговорка "не как Советский Союз" означает тут, как легко понять, не только более продвинутый по сравнению с советским характер лунной экспансии, но и более рациональное обращение с сопутствующими хозяйственными выгодами.
Но это также и готовность продолжать покорение космоса.
Ну да, "единого человечества" к XXI веку не вышло. Бывает. Впрочем, даже ялтинские мечтатели И. Сталин и Ф. Рузвельт, выстраивая правила мировой конкуренции в мировой игре "разными путями к общей цели", на это в такие короткие сроки и не рассчитывали.
Самые развитые цивилизации того человечества откатываются как бы "назад" — в эпоху космических гонок. Но это значит, что они откатываются к эпохе прогресса с ее животворящей конкуренцией.
Кстати, космических цивилизаций уже не две, а три — Китай-то за это время в гонку тоже влез.
Да, мы не оправдали надежд ХХ века. Но лететь-то надо. Значит, полетим по старинке — наперегонки.