Космическая гонка перезапущена: МКС станет нашей. Что потом

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. Архивное фото

Ракета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. Архивное фото

Андрей Сорокин, для РИА Новости

США планируют к 2025 году свернуть свое участие (то есть бюджетное финансирование) в МКС. Если, мол, "коммерческие партнеры" захотят вкладываться, то Америка еще полетает, а нет — и суда нет.

До этого американцы попробуют запустить к МКС модную ракету Илона Маска Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту (2019 год). А с 2020 года — возобновить лунную программу, причем с 2023-го — пилотируемую.

Наши, в свою очередь, планируют начиная с 2018-2019 года своими силами модернизировать МКС и трансформировать ее в РОС — Российскую орбитальную станцию.

Имеем ли мы в данном случае подрыв и фактическую ликвидацию красивой и похвальной программы "международного сотрудничества" в космосе? И есть ли тут из-за чего сокрушаться?

Да, ликвидацию и подрыв — имеем. Но сокрушаться не из-за чего.

Потому что "международное сотрудничество в космосе" не то чтобы не задалось. Оно просто оказалось декоративным, ни о чем. Без достойного целеполагания.

Ведь наивные космические пионеры и фантасты ХХ века мечтали не о "международном сотрудничестве". Они мечтали о новой общности — "едином человечестве", которое и расселяется по космосу как единый субъект экспансии.

Не вышло. Со второй половины ХХ века человечество радостно притормозило свой прогресс, затем начало деградировать (по обе стороны железного занавеса), а с крушением советского проекта деградация вошла в пике. Космос остался рудиментом "погибшей цивилизации" Гагарина и Армстронга, а международное сотрудничество — бесполезной декоративно-коммерческой имитацией мечты единого человечества.

Это помогло в "пересменку эпох" как-то удержаться на краю космоса — и на том спасибо.

Но о чем говорить, если одна из великих космических держав восьмой год не имеет пилотируемого космоса? Если неумело сляпанное пронырливым комбинатором слабое подражание лунному "Сатурну" 50-летней давности беспощадно пиарится как "достижение" и "прорыв"?

Стыдно перед предками.

Но главное не сложность проблемы, а готовность и умение ее решать.

И вот Владимир Путин накануне выборов в одном из документальных фильмов о себе анонсировал ближайшие планы России по освоению космоса:

"Мы сейчас будем осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода. <…> Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".

Надо помнить, что Путин никогда не мыслит предвыборными лозунгами и никогда не говорит обещаниями. То, что он как бы "обещает", это констатация факта, это или уже готово и штатно вводится в реальность, или спроектировано до степени технической реализации, и он знает, кому настучать по голове, если что.

Этот космический анонс, отметим, — прямая производная от путинских "мультиков" про ракеты 1 марта. Если есть технология ракетного ядерного двигателя (ЯРД), то она нужна не только для того, чтобы международных партнеров в разум привести. Это еще и резкое сокращение, до полутора-двух месяцев, пути до Марса. Это радикальное сжатие пространства и времени.

Пока "Сармат" и "Авангард" прикрывают мирный труд, можно с теми же технологиями нацелиться и на Марс. Иначе зачем они нужны?

…И еще путинский анонс — это продолжение советского космического проекта, который сам по себе имел не столько прикладной, сколько цивилизационный масштаб. Польза, например, от спутников — это побочный эффект прорыва в космос. Целью же была космическая экспансия, освоение человечеством нового пространства, расширение среды обитания. Да и просто мечта.

Путинская оговорка "не как Советский Союз" означает тут, как легко понять, не только более продвинутый по сравнению с советским характер лунной экспансии, но и более рациональное обращение с сопутствующими хозяйственными выгодами.

Итого: космические планы Путина и нынешний американский демарш — это признание того, что "международному космическому сотрудничеству" приходит конец.

Но это также и готовность продолжать покорение космоса.

Ну да, "единого человечества" к XXI веку не вышло. Бывает. Впрочем, даже ялтинские мечтатели И. Сталин и Ф. Рузвельт, выстраивая правила мировой конкуренции в мировой игре "разными путями к общей цели", на это в такие короткие сроки и не рассчитывали.

Самые развитые цивилизации того человечества откатываются как бы "назад" — в эпоху космических гонок. Но это значит, что они откатываются к эпохе прогресса с ее животворящей конкуренцией.

Кстати, космических цивилизаций уже не две, а три — Китай-то за это время в гонку тоже влез.

Да, мы не оправдали надежд ХХ века. Но лететь-то надо. Значит, полетим по старинке — наперегонки.