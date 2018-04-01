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Космическая гонка перезапущена: МКС станет нашей. Что потом

09:2001.04.2018
(обновлено: 09:44 01.04.2018)
041734
© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОСРакета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. Архивное фотоРакета Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-08 установлена на стартовый комплекс на космодроме Байконур. Архивное фото
© Фото : КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Андрей Сорокин, для РИА Новости

США планируют к 2025 году свернуть свое участие (то есть бюджетное финансирование) в МКС. Если, мол, "коммерческие партнеры" захотят вкладываться, то Америка еще полетает, а нет — и суда нет.

До этого американцы попробуют запустить к МКС модную ракету Илона Маска Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту (2019 год). А с 2020 года —  возобновить лунную программу, причем с 2023-го — пилотируемую.

Запуск ракеты Atlas V со спутником вооруженных сил США с мыса Канаверал
© NASA / Mike Deep
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Наши, в свою очередь, планируют начиная с 2018-2019 года своими силами модернизировать МКС и трансформировать ее в РОС — Российскую орбитальную станцию.

Имеем ли мы в данном случае подрыв и фактическую ликвидацию красивой и похвальной программы "международного сотрудничества" в космосе? И есть ли тут из-за чего сокрушаться?

Да, ликвидацию и подрыв — имеем. Но сокрушаться не из-за чего.

Потому что "международное сотрудничество в космосе" не то чтобы не задалось. Оно просто оказалось декоративным, ни о чем. Без достойного целеполагания.

Космический корабль Союз МС-05 с тремя членами экипажа Экспедиция-53 отстыковался от МКС. 14 декабря 2017
© NASA
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Ведь наивные космические пионеры и фантасты ХХ века мечтали не о "международном сотрудничестве". Они мечтали о новой общности — "едином человечестве", которое и расселяется по космосу как единый субъект экспансии.

Не вышло. Со второй половины ХХ века человечество радостно притормозило свой прогресс, затем начало деградировать (по обе стороны железного занавеса), а с крушением советского проекта деградация вошла в пике. Космос остался рудиментом "погибшей цивилизации" Гагарина и Армстронга, а международное сотрудничество — бесполезной декоративно-коммерческой имитацией мечты единого человечества.

Это помогло в "пересменку эпох" как-то удержаться на краю космоса — и на том спасибо.

Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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"Звездные войны. Эпизод X": США нападут на Землю из космоса
Но о чем говорить, если одна из великих космических держав восьмой год не имеет пилотируемого космоса? Если неумело сляпанное пронырливым комбинатором слабое подражание лунному "Сатурну" 50-летней давности беспощадно пиарится как "достижение" и "прорыв"?

Стыдно перед предками.

Но главное не сложность проблемы, а готовность и умение ее решать.

И вот Владимир Путин накануне выборов в одном из документальных фильмов о себе анонсировал ближайшие планы России по освоению космоса:

Международная космическая станция
© NASA
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"Мы сейчас будем осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. Первое совсем скоро, в 2019 году. Потом собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не как Советский Союз — наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основание полагать, что там может быть вода. <…> Там есть чем заниматься. Оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".

Космос. Архивное фото
© Fotolia / Elenarts
Ученые РАН усомнились в возможности дальних пилотируемых миссий в космосе
Надо помнить, что Путин никогда не мыслит предвыборными лозунгами и никогда не говорит обещаниями. То, что он как бы "обещает", это констатация факта, это или уже готово и штатно вводится в реальность, или спроектировано до степени технической реализации, и он знает, кому настучать по голове, если что.

Этот космический анонс, отметим, — прямая производная от путинских "мультиков" про ракеты 1 марта. Если есть технология ракетного ядерного двигателя (ЯРД), то она нужна не только для того, чтобы международных партнеров в разум привести. Это еще и резкое сокращение, до полутора-двух месяцев, пути до Марса. Это радикальное сжатие пространства и времени.

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Новое оружие России: кадры, показанные в послании Путина

Пока "Сармат" и "Авангард" прикрывают мирный труд, можно с теми же технологиями нацелиться и на Марс. Иначе зачем они нужны?

…И еще путинский анонс — это продолжение советского космического проекта, который сам по себе имел не столько прикладной, сколько цивилизационный масштаб. Польза, например, от спутников — это побочный эффект прорыва в космос. Целью же была космическая экспансия, освоение человечеством нового пространства, расширение среды обитания. Да и просто мечта.

Путинская оговорка "не как Советский Союз" означает тут, как легко понять, не только более продвинутый по сравнению с советским характер лунной экспансии, но и более рациональное обращение с сопутствующими хозяйственными выгодами.

Китайская ракета Великий поход 2C. Архивное фото
© Фото : CGWIC/Galactic Suite/BMT
В США обеспокоились успехами Китая в космосе
Итого: космические планы Путина и нынешний американский демарш — это признание того, что "международному космическому сотрудничеству" приходит конец.

Но это также и готовность продолжать покорение космоса.

Ну да, "единого человечества" к XXI веку не вышло. Бывает. Впрочем, даже ялтинские мечтатели И. Сталин и Ф. Рузвельт, выстраивая правила мировой конкуренции в мировой игре "разными путями к общей цели", на это в такие короткие сроки и не рассчитывали.

Самые развитые цивилизации того человечества откатываются как бы "назад" — в эпоху космических гонок. Но это значит, что они откатываются к эпохе прогресса с ее животворящей конкуренцией.

Кстати, космических цивилизаций уже не две, а три — Китай-то за это время в гонку тоже влез.

Да, мы не оправдали надежд ХХ века. Но лететь-то надо. Значит, полетим по старинке — наперегонки.

Поработали на рекорд: российские космонавты заменили на МКС модуль связи
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКосмонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.Роскосмос представил первые фотографии рекордного выхода в открытый космос космонавтов А. Мисуркина и А. Шкаплерова
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин заменили на МКС модуль связи.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкЗадержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Задержавшиеся из-за сложного монтажа снаружи МКС космонавты невольно на шесть минут побили рекорд по работе в открытом космосе - 8 часов 12 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкПредыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Предыдущий рекорд по времени пребывания на внешней поверхности станции среди российских космонавтов принадлежал Олегу Котову и Сергею Рязанскому.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкКотов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Котов и Рязанский в декабре 2013 года отработали снаружи МКС 8 часов 7 минут.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкМировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Мировой рекорд по длительности работы в открытом космосе составляет пока 8 часов 56 минут и принадлежит американским астронавтам Джеймсу Воссу и Сьюзен Хелмс.
© РИА Новости / Пресс-служба РоскосмосаПерейти в фотобанкМисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин во время выхода в открытый космос. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Мисуркин и Шкаплеров за время выхода установили на поверхности модуля "Звезда" современный модуль широкополосной системы для обеспечения российского сегмента станции полноценным спутниковым интернет-каналом связи. До этого наши космонавты были вынуждены постоянно "одалживать" доступ к широполосному интернету у NASA на американском сегменте МКС.
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